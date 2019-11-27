Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Döşeme Stili Ana Akış
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    iPhone ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Apple, Hint üretimi iPhone ihracatına başladı

    Apple, Çin üretimi iPhone'ların ardından şimdi de Hindistan'da üretilen iPhone'ların ihracatına başladı. Yakında birçok pazarda Hint üretimi iPhone'lar piyasaya sürülecek.
    4 sa. (Son Güncelleme: 1 sa.)
    1,4b
    9
    6
    iPhone
    Onur Seven
    Haber Editörü
    Bildirimi Aç Bildirim Açık

    Apple, Hint üretimi iPhone ihracatına başladı
    Tam Boyutta Gör

    Apple cihazlarının büyük bir çoğunluğu Çin'de üretiliyor. Ancak şirketin iş ortakları Apple'ın ek vergilerden kurtulmasına olanak sağladığı için Hindistan'da da akıllı telefon üretimine başladı.

    Ayrıca Bkz. "Twitter kullanılmayan hesapları kapatmaya başlıyor"

    Cupertinolu şirketin Hint üretimi iPhone ihracatına başladığı bildiriliyor. Hangi modellerin ihraç edildiği konusunda bir bilgi yok ancak Foxconn’un Hindistan’da iPhone XR üretimine başladığını biliyoruz. Muhtemelen bu model ihracat listesinde.

    Apple, Hint üretimi iPhone ihracatına başladı
    Tam Boyutta Gör

    Hindistan'daki üretim artıyor

    İhracatın büyük bir kısmı Çin’e yönelik. Diğer pazarlarla ilgili henüz bir bilgi yok. Ancak Apple aynı zamanda ülkedeki iPhone üretimini artıracağını da açıkladı. Yani önümüzdeki günlerde Hint üretimi iPhone'ların birçok ülkede piyasaya sürüldüğüne şahit olacağız.



    https://timesofindia.indiatimes.com/business/india-business/apple-begins-exports-from-india-as-foxconn-starts-making-iphone-xr/articleshow/72227591.cms Yorum Yaz
    En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
    viper17 3 sa. en beğenilen
    Satılık iPhone XR.

    Hint üretimi iPhone'lar ile karıştırmayınız.
    Yanıtla +10
    İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
    Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
    Mhmmt4991 2 sa.
    Yeni iPhone’lar baharat kokacak artık.
    Yanıtla +2
    İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
    barsahin 2 sa.
    Yakında iPhone reklamları Hint müziği ve dansları eşliğinde olur.
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
    MrKattchup 3 sa.
    Cidden tedarikçiler uzakdoğuda olmasa Türkiye bunlardan daha mantıklı şuan.
    Yanıtla +2
    İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
    YuRYTR 3 sa.
    Zaten artık biizm ülkedede üretim yapsalar çinden hindistandan farkı kalmadı kurun işçiliğin :d
    Yanıtla +3
    İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
    viper17 3 sa. en beğenilen
    Satılık iPhone XR.

    Hint üretimi iPhone'lar ile karıştırmayınız.
    Yanıtla +10
    İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
    gowlet 4 sa.
    Fiyatlar uçmuş giderken asıl TR’ye gelmeleri lazım. Her türlü vergiden muaf olurlar.
    Yanıtla +2
    İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
    Yorum Yaz Forumda Yanıtla
    B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
    Nasıl eklemek istersiniz?
    Önceki ve Sonraki İçerikler
    Daha Yeniler 11 dk. Samsung ultrasonik parmak izi tarayıcısından vazgeçiyor 26 dk. Bilgisayar Donanımı ve Ekipman Almak İsteyenler için Son fırsat 41 dk. Katlanabilir Galaxy Tab Fold da sırada 1 sa. Upbit borsasından 50 milyon dolarlık ETH çalındı 1 sa. LEGO popüler topluluk platformu BrickLink’i satın aldı 2 sa. EMUI 10 kullanıcı sayısı 1 milyonu aştı 2 sa. BMW'den Tesla Cybertruck'ın kırılmaz camlarına gönderme 3 sa. Asus uzun zaman sonra ilk RGB olmayan ROG Strix ürününü duyurdu 3 sa. Star Wars temalı elektrikli pişirici satışa sunuldu 4 sa. GÖRÜNTÜLENEN Apple, Hint üretimi iPhone ihracatına başladı Sonraki Tohumların tuz oranı yüksek topraklarda dahi gelişmesini sağlayan ipek kılıf geliştirildi 5 sa. Udemy’de Efsane Cuma indirimleri başladı: 83+ saatlik programcılık kursu yalnızca 24,99 TL 5 sa. NASA'nın Orion kapsülünü taşıyan uçak, 'enteresan tasarımıyla' dikkat çekiyor 5 sa. 4 aylık Tidal HiFi üyeliği sadece 2TL 6 sa. Vivo Z5i tanıtıldı: 8GB RAM, Snapdragon 675 işlemci ve 5.000 mAh pil 6 sa. Twitter kullanılmayan hesapları kapatmaya başlıyor 7 sa. Xiaomi çocuklara özel ürettiği akıllı saatini tanıttı 7 sa. 2020 Avrupa'da Yılın Otomobili Ödülü için yarışacak finalistler belli oldu [Anket] 8 sa. Samsung, Android Nougat ve Oreo çalıştıran cihazlarda Bixby Voice desteğini sonlandırıyor 17 sa. Star Wars dizisi The Mandalorian'dan müthiş başarı 18 sa. G.Skill 256 GB kapasiteli DDR4 bellek kitlerini duyurdu 18 sa. Google yeni Chromebook aktive edenlere üç aylık Disney+ aboneliği veriyor 19 sa. AMOLED ekran sevkiyatı rekor seviyeye ulaşan Samsung yeniden pazar lideri 19 sa. SilentiumPC Fortis 3 RGB HE1425 soğutucusunu duyurdu 20 sa. Tayland, kripto endüstrisini canlandırmayı planlıyor 20 sa. Nokia TV'nin ilk görüntüleri internete düştü 20 sa. Türkiye'de üretilen T-70 Genel Maksat Helikopteri hangardan çıktı 21 sa. Merakla beklenen Steam Sonbahar İndirimleri başladı 21 sa. Oyunfor.com problem olması durumunda müşterilerinin yanında 22 sa. Godzilla vs. Kong filminin vizyon tarihi ertelendi Daha Eskiler
    Yükselişteki Paylaşımlar
    NASA astronotu uzaya çöp bırakırken görüntülendi
    DonanımHaber
    İneklere sanal gerçeklik gözlüğü takıldı
    DonanımHaber
    Nvidia’dan AMD’ye büyük destek
    DonanımHaber
    Gran Turismo Sport 1.42 Güncellemesi Yağmur ve Beş Araç Ekleyecek
    Bölüm Sonu Canavarı
    Dying Light 2'den 26 Dakikalık Oynanış Videosu
    Bölüm Sonu Canavarı
    Çocuğumuza Arap İsmi Koymuyoruz Saçmalığı.
    DH Forum
    Migros 5999 TL'ye iPhone 11 satacak! İşte detaylar
    DH Forum
    Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
    Uygulama Haber
    Alternatif Görünümler Geri Bildirim