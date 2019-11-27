Apple, Hint üretimi iPhone ihracatına başladı

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Apple cihazlarının büyük bir çoğunluğu Çin'de üretiliyor. Ancak şirketin iş ortakları Apple'ın ek vergilerden kurtulmasına olanak sağladığı için Hindistan'da da akıllı telefon üretimine başladı.

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Cupertinolu şirketin Hint üretimi iPhone ihracatına başladığı bildiriliyor. Hangi modellerin ihraç edildiği konusunda bir bilgi yok ancak Foxconn’un Hindistan’da iPhone XR üretimine başladığını biliyoruz. Muhtemelen bu model ihracat listesinde.

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Hindistan'daki üretim artıyor

İhracatın büyük bir kısmı Çin’e yönelik. Diğer pazarlarla ilgili henüz bir bilgi yok. Ancak Apple aynı zamanda ülkedeki iPhone üretimini artıracağını da açıkladı. Yani önümüzdeki günlerde Hint üretimi iPhone'ların birçok ülkede piyasaya sürüldüğüne şahit olacağız.

https://timesofindia.indiatimes.com/business/india-business/apple-begins-exports-from-india-as-foxconn-starts-making-iphone-xr/articleshow/72227591.cms