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    Spotify ve Deezer gibi platformlar Apple’dan şikâyetçi

    Spotify ve Deezer gibi 9 farklı içerik platformu App Store politikalarını tekelleşme yönünde kullandığı iddiasıyla Avrupa Birliği rekabet komiserine şikâyette bulundu.
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    Apple Tam Boyutta Gör
    Apple’ın yıllardır uyguladığı App Store politikaları içerik devlerini adeta canından bezdiriyor. Epic Games ile uzun süredir devam eden hukuki kavganın yanı sıra düzenleyici kuruluşlar da yavaş yavaş Apple’a cephe almaya başladı.

    App Store politikaları can sıkıyor

    Spotify kurucusu Daniel Ek tarafından Avrupa Birliği Rekabet Komiserine yazılan bir şikâyet mektubu, App Store politikaları nedeniyle içerik platformlarının içinde bulunduğu zorlayıcı durumları gözler önüne seriyor.

    Deezer ve Proton gibi toplamda 9 firmayı temsil eden mektup ilk başta ödeme sistemi dayatmasını eleştiriyor ki son dönemde zaten düzenleyici kuruluşlar da buna dikkat etmeye başladı. İçerik üreticiler yüksek kesinti oranları nedeniyle sadece web sitesi üzerinden abonelik ödemelerini almayı tercih ediyor. Bu da kullanıcı için ikinci bir işlem anlamına geliyor. Ne var ki Apple’ın üçüncü taraf ödeme sistemlerine ve hatta uygulama mağazalarına izin vermesi için ciddi baskılar yapılmaya başlandı.

    Diğer taraftan müşteriler ile iletişimde engeller çıkarılması, kullanıcı verilerine olan kısıtlı erişim, politika sözleşmelerinin sürekli değiştirilmesi tekelleşmeye giden adımlar olarak gösterilmiş. Mektupta Avrupa Birliği’nin Apple’a karşı düzenleyici aksiyonlar alması gerektiği ifade ediliyor. Henüz mektuba ne cevap verildiği ile ilgili bir bilgi mevcut değil ancak zaten hali hazırda bu konularda farklı ülkelerde yürütülen pek çok soruşturma mevcut.

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    cunkurd 1 gün önce

    Fiyatta üçe katlanıyor tabii....

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