Apple ikinci bombayı patlatıyor: iPhone’lara masa üstü modu

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Apple’ın Steve Jobs döneminden bu yana yeni bir teknolojiyi iyice olgunlaşmadan kullanmadığı ve kullandığı zaman da önemli yatırımlar yaparak geliştirdiği bir gerçek. Apple Silicon bombasına henüz yeni alışmışken bir bomba daha geldi.

iPhone masa üstü modu

ARM üzerinde Windows 10 işletim sistemi bilindiği üzere uzun süredir Qualcomm ve Microsoft arasında devam eden bir proje. Proje bugüne kadar önemli merhaleler kat etti ve pek çok örnek piyasaya sürüldü. Bununla birlikte Intel ve AMD’nin piyasadaki hakimiyeti yanında oyun dünyasının ağırlığı Windows 10 ARM projesini biraz yavaşlatıyor.

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Apple ise sadece kendisinin hüküm sürdüğü bir ekosistemde haliyle serbest bir hareket alanına sahip ve iki yıl içerisinde ARM işlemcilere geçmeyi planlıyor. Apple Silicon firmanın tarihindeki en önemli hamlelerinden birisi olacak.

Akıllı telefonlarda masa üstü modu da yine bilindiği üzere uzun süredir Android tarafında geliştirme aşamasında. Aslında Motorola Atrix dönemlerine kadar giden bu proje Windows Phone ile monitöre tak ve çalıştır konseptine dönmüştü.

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Samsung DeX gibi bazı uygulamalar Android telefonunuzu harici ekrana bağladığınızda bir masa üstü tecrübesi yaşamanızı sağlıyor. Üreticiler fonksiyonel ve esnek masa üstü ara yüzleri geliştirmiş durumda ancak Windows platformundan alıştığımız tam bir masa üstü deneyimi sunamıyor.

Yakın kaynakların verdiği bilgilere göre Apple da iPhone için bir masa üstü modu üzerinde çalışıyor. MacOS sistemini optimize eden Apple görünüşe göre iPhone’a kurmayı başarmış. Bu sayede harici ekrana tam bir masa üstü deneyimi yansıtacağı iddia ediliyor.

Kaynaklar iPhone yanında iPad ile denemelerin yapıldığını belirtiyor. Samsung DeX konsepti yanında Razer’ın Linda daha doğrusu Motorola Atrix dönemlerine kadar giden dizüstü aksesuarı konsepti de masada.

Masa üstü modu bu yıl içerisinde gözükmüyor zira iOS 14 ve macOS Big Sur tanıtımlarında buna yer verilmedi. Muhtemelen WWDC 2021 konferansında dişe dokunur bazı gelişmeler görebiliriz. Apple tam bir masa üstü modunu nasıl sunacak bilinmiyor ancak Samsung bir dönem Ubuntu işletim sistemini DeX platformuna entegre etmiş ve standart bir masa üstü deneyimi sunmuştu. Sonrasında ise proje rafa kalktı. Apple kırpılmış bir macOS sürümü ile bunu başarabilir.

https://wccftech.com/apple-testing-macos-on-iphone-full-desktop-experience/

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