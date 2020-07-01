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    Apple ikinci bombayı patlatıyor: iPhone’lara masa üstü modu

    Yakın gelecek iPhone modelinizi harici ekrana bağladığınızda macOS platformundan aşina olduğunuz tam bir masa üstü tecrübesi yaşayabileceksiniz. Çalışmalar sürüyor.
    1 hf.
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    iPhone
    Ekrem71
    Haber Editörü
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    Apple ikinci bombayı patlatıyor: iPhone’lara masa üstü modu
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    Apple’ın Steve Jobs döneminden bu yana yeni bir teknolojiyi iyice olgunlaşmadan kullanmadığı ve kullandığı zaman da önemli yatırımlar yaparak geliştirdiği bir gerçek. Apple Silicon bombasına henüz yeni alışmışken bir bomba daha geldi.

    iPhone masa üstü modu

    ARM üzerinde Windows 10 işletim sistemi bilindiği üzere uzun süredir Qualcomm ve Microsoft arasında devam eden bir proje. Proje bugüne kadar önemli merhaleler kat etti ve pek çok örnek piyasaya sürüldü. Bununla birlikte Intel ve AMD’nin piyasadaki hakimiyeti yanında oyun dünyasının ağırlığı Windows 10 ARM projesini biraz yavaşlatıyor.

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    Apple ise sadece kendisinin hüküm sürdüğü bir ekosistemde haliyle serbest bir hareket alanına sahip ve iki yıl içerisinde ARM işlemcilere geçmeyi planlıyor. Apple Silicon firmanın tarihindeki en önemli hamlelerinden birisi olacak.

    Akıllı telefonlarda masa üstü modu da yine bilindiği üzere uzun süredir Android tarafında geliştirme aşamasında. Aslında Motorola Atrix dönemlerine kadar giden bu proje Windows Phone ile monitöre tak ve çalıştır konseptine dönmüştü.

    Apple ikinci bombayı patlatıyor: iPhone’lara masa üstü modu
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    Samsung DeX gibi bazı uygulamalar Android telefonunuzu harici ekrana bağladığınızda bir masa üstü tecrübesi yaşamanızı sağlıyor. Üreticiler fonksiyonel ve esnek masa üstü ara yüzleri geliştirmiş durumda ancak Windows platformundan alıştığımız tam bir masa üstü deneyimi sunamıyor.

    Yakın kaynakların verdiği bilgilere göre Apple da iPhone için bir masa üstü modu üzerinde çalışıyor. MacOS sistemini optimize eden Apple görünüşe göre iPhone’a kurmayı başarmış. Bu sayede harici ekrana tam bir masa üstü deneyimi yansıtacağı iddia ediliyor.

    Kaynaklar iPhone yanında iPad ile denemelerin yapıldığını belirtiyor. Samsung DeX konsepti yanında Razer’ın Linda daha doğrusu Motorola Atrix dönemlerine kadar giden dizüstü aksesuarı konsepti de masada.

    Masa üstü modu bu yıl içerisinde gözükmüyor zira iOS 14 ve macOS Big Sur tanıtımlarında buna yer verilmedi. Muhtemelen WWDC 2021 konferansında dişe dokunur bazı gelişmeler görebiliriz. Apple tam bir masa üstü modunu nasıl sunacak bilinmiyor ancak Samsung bir dönem Ubuntu işletim sistemini DeX platformuna entegre etmiş ve standart bir masa üstü deneyimi sunmuştu. Sonrasında ise proje rafa kalktı. Apple kırpılmış bir macOS sürümü ile bunu başarabilir.



    https://wccftech.com/apple-testing-macos-on-iphone-full-desktop-experience/ Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    En Beğenilen Yorumlar Tümünü Genişlet Yorum Yaz
    veteriner69 1 hf. en beğenilen
    Ekrem bey "Bomba" demiyelim de "maytap" diyelim. :)
    2 Yanıt Yanıtla +33
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    smart1978 (X Y) 1 hf. veteriner69
    Maytap bile degil. Catapat diyelim :)
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    faithlesszombie (Okan ) 1 hf. veteriner69
    Bilmem ne katilli apple... :)
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    435 (Yusuf Aslanyürek) 1 hf.
    veya 16 bin liraya iki laptop alabilirsiniz.
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    Berringer (Ahmet ) 1 hf.
    Zaten yıllardır bunu yapması lazımdı Apple'ın zira iphone fiyatların Macbook Fiyatları seviyesinde artık
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    Yorumlar (23) Yorum Yaz Forumda Gör
    burakk, (Burakk gizli) 6 gün
    Mümkün ve güzel de olur ama biz masaüstü ekranına ona göre tasarlamıyoruz.
    Getirecek olsalar;
    iOS aplikasyonları kullanılacak olursa: uyum sağlayacak şekilde modifiye edilmesi vakit alacak, bazı geliştiriciler hiç dokunmayacaklar. Pek çok appin iPad arayüzü yok hala.
    Mac aplikasyonları kullanmazlar diye düşünüyorum, çünkü cihaz depolamasında ekstradan yer kaplayacaklar.
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    Elektrikliarabasever 1 hf.
    O samsung'da olan DEX i kim kullandı acaba Apple yaparsa daha oturmuş sistem yapacaktır her zaman olduğu gibi.
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    Greatwarrior (GREAT WARRİOR) 1 hf. yeni yorumcu
    Apple yapınca bomba etkisi oldu daha önce windows da duymuştum
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    AtiMX4 (Ati ) 1 hf.
    Apple Neden hep geriden geliyor? Neden sanki cok büyük bir marifetmiş gibi algılanıyor? Android yıllar önce yapmis bunu.
    1 Yanıt Yanıtla +2
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    ADANAL1 (Ökkeş Çelik) 5 gün AtiMX4
    Geriden geliyor ama teknolojiyi tam olarak kullanıma sunuyor. Samsungun dexi tam yaygınlaşmadı. Ama Apple yaparsa yaygınlaşabilir. ARM tabanlı windows geldi ama kimse kullanmadı. Apple yapınca olay oluyor çünkü piyasa artık bu işin bu yönde gideceğini düşünüyor. Microsoft gibi değil Apple. Geliştiricilerini zorluyor ve ayak uydurmalarını sağlıyor. Geliştiriciler de Apple’ı seviyor çünkü Apple ekosisteminden para kazanıyorlar.
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    özgürbarıs 1 hf.
    apple yine yapıyor yapacagını. Windows'U sürmesin de piyasadan
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    esmerbuyucu (E. B.) 1 hf.
    Apple bir şeyi duyurmadı ama öfkelenenler boynuzlarını göstermeye başlamış



    Widgetlar Mac OS X Tiger'da eklenen özellik, sene 2005
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    burakçakar1 1 hf. yeni yorumcu
    apple'den bekledigimiz hareketler bunlar
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    homosapiens17 (Görkem Serbes) 1 hf.
    güzel hareket apple bey
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    interwap (Volkan ) 1 hf.
    -Microsoft Windows ARM on 10 ile masaüstü uygulamaları ARM cihazlara getirmeye çalışıyor. Ama adam gibi kullanacağınız sistem var mı bilemiyorum. Bir sürü uyum sıkıntısı yaşandığı kesin.
    --Apple ise Microsoft'un aksine herşeyi native çözüyor. Yani OSX x86 için geliştirilmiş bir uygulama ARM için tekrar derlendiğinde native olarak kullanıma hazır.
    -Motorola, Samsung, Microsoft ve daha bir çok firmanın yapmaya çalıştığı ve kimisinin vazgeçtiği sistemi Apple sıkıntısız olarak sunacaktır.

    Apple tekel konumuna gitsede ve çeşitli nedenlerden dolayı sevmesekte yiğidi öldür yakkını yeme.
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    paco_ct (cenk tez) 1 hf.
    neden android tarafına 2 yıl önce gelmiş şeyleri apple 2 yıl sonra benimsiyor bir türlü anlayamıyorum dark mode bile ne kadar zaman sonra geldi bide artık şu 150mb sınırı saçmalığını kullanıcının isteğine bıraksada biz ne istersek onu yapalım iphone dan veri paylaşımı açıp android telefonumu güncelliyorum,dosya indiriyorum, ama kendi içinde indirme yapmak dert illaki wifi 🤣🤣😂😂
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    zihnimdeki yabancı (berk kandemir) 1 hf. paco_ct
    Geçmiş troll sözlerini isterseniz yenileriyle değiştirin bu dediğiniz şeyler eskide kaldı
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    uygulama haber, iphone desktop mode ve Apple
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