Apple, Imagination'a geri dönüyor

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Qualcomm'un modem bağımlılığından kurtulabilmek adına patent savaşları da dahil büyük bir mücadeleye girişen Apple ne yazık ki uzlaşmak ve uzun vadeli ortaklık yapmak zorunda kalmıştı. Aynı durum grafik bölümünde de yaşanıyor.

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Uzun yıllar Imagination firmasının grafik mimarilerini mobil cihazlarında özelleştirerek kullanan Apple, 2017 yılında kendi grafik birimini geliştireceğini duyurmuştu. Haliyle gelirlerin büyük kısmını Apple'a bağlayan Imagination için de çöküş başlamıştı.

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Mali sıkıntıların üst üste gelmesiyle Çinli bir konsorsiyuma satılan Imagination bu esnada yaşadığı zor durumların müsebbibi olarak Apple'ı gösterdi ve hukuki girişimlere başladı. Apple'ın kendi mühendislerini alarak imajına zarar verdiğini de iddia eden Imagination tüm zararların karşılanmasını talep etmişti.

Bu hafta gelen bilgilere göre Apple ve Imagination hukuki davaları sona erdirerek uzlaşmaya vardı. Daha önce çok yıllık ve çok alanlık lisans anlaşmasının yenilenerek çok yıllık hale getirildiği ifade ediliyor. Ayrıca Apple ortağının geniş bir patent portfolyosuna da erişim sağlayacak.

Ortaya çıkan yeni durum Apple'ın uzun bir süre daha Imagination firmasından grafik teknolojileri tedarik edeceğini gösteriyor. Üzerine çalışılan özel grafik birimi ise muhtemelen Imagination ortaklığına zarar vermeyecek şekilde kullanılacak. Muhtemelen Apple AX yonga serisinde bu özel grafik birimini görebiliriz.

https://www.slashgear.com/apple-could-start-using-imagination-gpus-again-for-iphones-and-beyond-01604872/

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