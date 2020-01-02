Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Döşeme Stili Ana Akış
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    iPhone ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Apple, Imagination'a geri dönüyor

    Kendi grafik birimini geliştireceğini duyurarak uzun dönemli ortağı Imagination'ı zor duruma düşüren Apple yaşanan hukuk mücadelesi sonunda yine kürkçü dükkanına geri döndü.
    2 hf.
    2,5b
    1
    8
    iPhone
    Ekrem71
    Haber Editörü
    Bildirimi Aç Bildirim Açık

    Apple, Imagination'a geri dönüyor
    Tam Boyutta Gör

    Qualcomm'un modem bağımlılığından kurtulabilmek adına patent savaşları da dahil büyük bir mücadeleye girişen Apple ne yazık ki uzlaşmak ve uzun vadeli ortaklık yapmak zorunda kalmıştı. Aynı durum grafik bölümünde de yaşanıyor.

    Sil baştan

    Uzun yıllar Imagination firmasının grafik mimarilerini mobil cihazlarında özelleştirerek kullanan Apple, 2017 yılında kendi grafik birimini geliştireceğini duyurmuştu. Haliyle gelirlerin büyük kısmını Apple'a bağlayan Imagination için de çöküş başlamıştı.

    İlginizi Çekebilir Avatar Tam kablosuz kulaklık sınıfında Apple mutlak hakim

    Ayrıca Bkz. "Epic Games mağazası 250TL değerinde 3 oyun hediye ediyor"

    Mali sıkıntıların üst üste gelmesiyle Çinli bir konsorsiyuma satılan Imagination bu esnada yaşadığı zor durumların müsebbibi olarak Apple'ı gösterdi ve hukuki girişimlere başladı. Apple'ın kendi mühendislerini alarak imajına zarar verdiğini de iddia eden Imagination tüm zararların karşılanmasını talep etmişti.

    Bu hafta gelen bilgilere göre Apple ve Imagination hukuki davaları sona erdirerek uzlaşmaya vardı. Daha önce çok yıllık ve çok alanlık lisans anlaşmasının yenilenerek çok yıllık hale getirildiği ifade ediliyor. Ayrıca Apple ortağının geniş bir patent portfolyosuna da erişim sağlayacak.

    Ortaya çıkan yeni durum Apple'ın uzun bir süre daha Imagination firmasından grafik teknolojileri tedarik edeceğini gösteriyor. Üzerine çalışılan özel grafik birimi ise muhtemelen Imagination ortaklığına zarar vermeyecek şekilde kullanılacak. Muhtemelen Apple AX yonga serisinde bu özel grafik birimini görebiliriz.



    https://www.slashgear.com/apple-could-start-using-imagination-gpus-again-for-iphones-and-beyond-01604872/ Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
    istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:     DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
    Guaire 2 hf. en beğenilen
    Apple adına bir kez daha hırsızlıklarının tescili oldu.

    Durduk yerde adamları batırdılar. Sadece sermayelerinin gücüyle eski iş ortaklarının patentli teknolojilerini alenen çaldılar. Şimdi bu anlaşma sözde kendi GPU'larının çalıntı olduğunu ispatlıyor. Yaptıkları yanlarına kar kaldı.

    Qualcomm'a da benzerini yapmaya kalktılar. Mallarını kullanıp parasını ödemediler. Bunu da göze soka soka yaptılar. Qualcomm ayakta durabilecek güçte olduğu için tıpış tıpış geri vitese zorladı bu hırsızları.
    Apple adına bir kez daha hırsızlıklarının tescili oldu. Durduk yerde adamları batırdılar. Sadece sermayelerinin gücüyle eski iş ortaklarının patentli te...
    Devamını Gör
    Yanıtla +28
    İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
    ultramarine caeruleum 2 hf.
    Ne kadar ahlaksız karaktersiz bir firma.
    Yanıtla +12
    İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
    Xloud 2 hf.
    Apple yine tükürdüğünü yalamış klasik
    Yanıtla +8
    İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
    Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
    eaglepaw_1903 5 sa.
    ..
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
    OverClocK1ng 2 hf.
    Bu Imagination da amma salakmış ha. Adamlar öyle bir GPU geliştirdiler ki, inanılmaz güçte. Tabi bunu gören Apple da havada karada atladı. Salak Imagination da kendisini daha önce ortada bırakarak neredeyse batmasına neden olan Apple ile anlaşıp, bir de Apple bunu tekrar yapsın diye düşünürcesine bir sürü patentini de Apple ile paylaşacakmış. Apple da bunlardan öğrenir. Yine kendi yoluma bakacağım der. Yine bunları ortada dımdızlak bırakır. Yine sürünüp toparlanmaya çalışırlar...
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
    interwap 2 hf.
    Imagination sende adam gibi kendin piyasaya gir artık.
    Yanıtla +1
    İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
    seglopsi 2 hf.
    apple'dan sıradaki kazık yiyecek şirket intel olacak sanıyorum. yazalım, bulunsun.
    1 Yanıt Yanıtla
    İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
    magicrea 2 hf. seglopsi
    intel ile apple benzer karaktertde olan firmalar. ikiside ölçek dışı büyüklükte. iki firmada bir iki kazıktan etkilenmezler
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
    OverClocK1ng 2 hf.
    Ben onların yerinde olsam, bu kadar güçlü GPU yapmışken artık eski şartları kabul etmezdim. Kötü gününde yanında olmayan, iyi gününde herkes yanındayken yanında olsa ne yazar...
    Yanıtla +1
    İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
    ultramarine caeruleum 2 hf.
    Ne kadar ahlaksız karaktersiz bir firma.
    Yanıtla +12
    İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
    Xloud 2 hf.
    Apple yine tükürdüğünü yalamış klasik
    Yanıtla +8
    İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
    Guaire 2 hf. en beğenilen
    Apple adına bir kez daha hırsızlıklarının tescili oldu.

    Durduk yerde adamları batırdılar. Sadece sermayelerinin gücüyle eski iş ortaklarının patentli teknolojilerini alenen çaldılar. Şimdi bu anlaşma sözde kendi GPU'larının çalıntı olduğunu ispatlıyor. Yaptıkları yanlarına kar kaldı.

    Qualcomm'a da benzerini yapmaya kalktılar. Mallarını kullanıp parasını ödemediler. Bunu da göze soka soka yaptılar. Qualcomm ayakta durabilecek güçte olduğu için tıpış tıpış geri vitese zorladı bu hırsızları.
    Yanıtla +28
    İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
    Yorum Yaz Forumda Yanıtla
    B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
    Nasıl eklemek istersiniz?
    Sorgu:
    Önceki ve Sonraki İçerikler
    Daha Yeniler 2 hf. Apple ile sorunlarını çözen Qualcomm'un piyasa değeri 100 milyar dolara ulaştı 2 hf. 6nm Kirin 820 yonga seti geliyor 2 hf. PlayStation 5, eski oyunları kaliteli grafiklerle oynatacak 2 hf. Samsung tarafından desteklenen yeni nesil "sanal dokunuş" teknolojisi Vtouch tanıtıldı 2 hf. FCA'nın CES 2020'de sergileyeceği sıra dışı konsept çalışmaları 2 hf. WhatsApp, yılbaşı arifesinde gönderilen 100 milyar mesajla rekor kırdı 2 hf. Amazon’da yeni yıl indirimleri başladı 2 hf. CES 2020 fuarında Apple da sahne alacak 2 hf. Şimdi de iPhone 9 Plus sesleri 2 hf. Dikkat çeken boyutlarıyla yeni Dell XPS 13 tanıtıldı 2 hf. Türk Silahlı Kuvvetleri’ne NEFER dopingi! 2 hf. Samsung, 9 yeni Galaxy A serisi akıllı telefon markasını tescil ettirdi 2 hf. Xiaomi'nin yeni akıllı saati Mi Watch Color'ın fiyatı açıklandı 2 hf. Call of Duty: Mobile Battle Royale'e Sniper Challenge geliyor 2 hf. Fütüristik akıllı telefon Xiaomi Mi Mix Alpha süresiz olarak ertelendi 2 hf. Xiaomi, Oppo ve Vivo'nun ortak dosya aktarım hizmeti tüm kullanıcılara açılıyor 2 hf. 2si1 | Bitti mi? 2 hf. TSMC, iPhone 12 modelleri için 5nm A14 yonga seti üretecek 2 hf. MacBook modelleri artık mekansal ses sunacak 2 hf. Soğuk kış günleri için geliştirilen ısıtmalı eldiven: “Candle” 2 hf. GÖRÜNTÜLENEN Apple, Imagination'a geri dönüyor Sonraki Galaxy Note 9 için kararlı Android 10 güncellemesi genel kullanıma sunuldu 2 hf. Sony PlayStation 5, Mart ayında ön siparişe açılabilir 2 hf. Güvenlik odaklı ProtonCalendar mobile geliyor 2 hf. Galaxy Tab A4s detaylanıyor 2 hf. TCG Anadolu'ya yerli savaş yönetim yazılımı entegre ediliyor 2 hf. Yeni nesil Intel NUC serisi satışa başlıyor 2 hf. Samsung’un çerçevesiz televizyonu ortaya çıktı 2 hf. Xiaomi, Lenovo'dan başkan yardımcısı transfer etti 2 hf. Honor MagicWatch 2 satış rekoru kırdı 2 hf. Snapdragon 865'li Nokia 9.2 PureView'un çıkış tarihi 2020'nin sonuna ertelendi 2 hf. TOGG'dan yerli otomobille ilgili ön sipariş açıklaması 2 hf. Genesis, ilk SUV modeli GV80'in resmi görsellerini paylaştı 2 hf. Baca gazlarının, donmuş topraktaki metan gazını çıkarmak için kullanılabileceği tespit edildi 2 hf. LG’nin rulo OLED ekranı artık tavana asılıyor 2 hf. Epic Games mağazası 250TL değerinde 3 oyun hediye ediyor 2 hf. Marvel, bu yıl yayınlayacağı iki MCU dizisini açıkladı 2 hf. Romanya’da bir kanser hastası, ameliyat masasında “alev alıp” yaşamını yitirdi 3 hf. Samsung Galaxy Note 10 Lite çalışır halde görüntülendi 3 hf. Transcend SLC NAND yongalı M.2 SSD’lerini duyurdu 3 hf. Xbox Series X ve PlayStation 5’in detayları ortaya çıktı Daha Eskiler
    Yükselişteki Paylaşımlar
    Ruslardan ilginç proje: Dünyanın en basık Lada Niva'sı
    DonanımHaber
    Netflix, The Witcher dizisinin izlenme rakamlarını açıkladı
    DonanımHaber
    Blair Witch'i 5-6 Saat Aralığında Bitirebilirseniz
    Bölüm Sonu Canavarı
    Sniper: Ghost Warrior Contracts'tan Oynanış Videosu Paylaşıldı
    Bölüm Sonu Canavarı
    BMW 3 SERİSİ AUDİ A3 SEDAN MERCEDES C SERİSİ?
    DH Forum
    Burun estetik fiyatları ve doktor önerisi
    DH Forum
    Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
    Uygulama Haber
    Kuantum dolanıklığı kuramıyla bağlantılı fotonların görüntüsü ...
    Uygulama Haber
    Alternatif Görünümler Geri Bildirim