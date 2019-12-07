Apple’ın 16 inç MacBook Pro modelindeki hoparlör problemi yazılım güncellemesiyle çözülecek

Tam Boyutta Gör

Apple’ın eski hatalarını düzelttiği modeli olarak sunulan 16 inç MacBook Pro modeli, kendi başına da bazı problemlere sahip. Bu problemlerden son zamanlarda en çok dikkat çekeni, oynatma durduktan sonra gelen ve “pop” diye nitelendirilen ses. Bu sese yönelik Apple tarafından yapılan açıklamaya göre sorun yazılımsal ve herhangi bir değişim ya da tamir gerektirmiyor.

Kullanıcılardan aktarılana göre herhangi bir oynatma durduktan sonra çıkan pıt sesi, Apple tarafından doğrulandı ve MacRumors tarafından elde edilen dökümana göre teknik servislere bilgilendirme yapıldı. Bu cihazlara herhangi bir tamir ya da değişim işlemi uygulanmayacak ve kısa zamanda yazılım güncellemesiyle problem çözülecek.

Apple dökümanında adı geçen Final Cut Pro X, Logic Pro X, QuickTime Player, Music, Movies gibi uygulamaların yanına kullanıcılar ses çıkaran herhangi bir uygulamada aynı sorunu yaşıyor. Bu uygulama ve sayfalar arasında YouTube, SoundCloud, Safari ve Chrome yer alıyor. YouTube'daki bazı videolara göre problemi ses ayarlarından düzeltmek mümkün. Üstteki videoda bu durum anlatılıyor.

Ayrıca Bkz. "AMD Ryzen 3 3250U benchmark testinde ortaya çıktı"

Apple problemin ne olduğunu tam olarak açıklamadı ve şimdilik düzeltmenin ne zaman geleceğine dair bilgi de bulunmuyor.

https://www.macrumors.com/2019/12/06/apple-plans-fix-16-inch-macbook-pro-popping-sound/