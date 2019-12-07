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    Mac / iMac / Macbook / Mac Mini ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Apple’ın 16 inç MacBook Pro modelindeki hoparlör problemi yazılım güncellemesiyle çözülecek

    Apple'ın problemli dizüstü bilgisayar serisi MacBook Pro'lar, 16 inçlik yeni üyesine sahip olmuştu. Bu modelin iddiası, son birkaç yılın hatalarını düzeltmek olarak sunulsa da kendi hatalarıyla geldi.
    5 gün
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    Mac / iMac / Macbook / Mac Mini
    Çağrı Babuçcuoğlu
    Teknoloji Editörü
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    Apple’ın 16 inç MacBook Pro modelindeki hoparlör problemi yazılım güncellemesiyle çözülecek
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    Apple’ın eski hatalarını düzelttiği modeli olarak sunulan 16 inç MacBook Pro modeli, kendi başına da bazı problemlere sahip. Bu problemlerden son zamanlarda en çok dikkat çekeni, oynatma durduktan sonra gelen ve “pop” diye nitelendirilen ses. Bu sese yönelik Apple tarafından yapılan açıklamaya göre sorun yazılımsal ve herhangi bir değişim ya da tamir gerektirmiyor. 

    Kullanıcılardan aktarılana göre herhangi bir oynatma durduktan sonra çıkan pıt sesi, Apple tarafından doğrulandı ve MacRumors tarafından elde edilen dökümana göre teknik servislere bilgilendirme yapıldı. Bu cihazlara herhangi bir tamir ya da değişim işlemi uygulanmayacak ve kısa zamanda yazılım güncellemesiyle problem çözülecek. 

    Apple dökümanında adı geçen Final Cut Pro X, Logic Pro X, QuickTime Player, Music, Movies gibi uygulamaların yanına kullanıcılar ses çıkaran herhangi bir uygulamada aynı sorunu yaşıyor. Bu uygulama ve sayfalar arasında YouTube, SoundCloud, Safari ve Chrome yer alıyor. YouTube'daki bazı videolara göre problemi ses ayarlarından düzeltmek mümkün. Üstteki videoda bu durum anlatılıyor.

    Ayrıca Bkz. "AMD Ryzen 3 3250U benchmark testinde ortaya çıktı"

    Apple problemin ne olduğunu tam olarak açıklamadı ve şimdilik düzeltmenin ne zaman geleceğine dair bilgi de bulunmuyor.



    https://www.macrumors.com/2019/12/06/apple-plans-fix-16-inch-macbook-pro-popping-sound/ Yorum Yaz
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    Rachsuchtig 5 gün en beğenilen
    Kimse parasını verdiği ürünü defolu kullanmak zorunda değil. Elbet değişim talep edebilir
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    onder.t 5 gün
    Önceki kasada da benzer bir problem vardı, hatta bootcamp'te hoparlöre fiziki hasar bile verebiliyordu. Bu gayet basit bir problem, yakında çözülür. Önceki kasaya göre şu anki 16" model çok daha alınası.
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    Eeltorm 5 gün
    Her MacBook'ta sürekli geçiştirilen bir problem çıkmaya başladı arkadaş bunun farkına varmıyor mu kimse.
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    Rachsuchtig 5 gün en beğenilen
    Kimse parasını verdiği ürünü defolu kullanmak zorunda değil. Elbet değişim talep edebilir
    Yanıtla +5
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    Bay Robot 5 gün
    Şu sorun için de değişim yapmasını bekleyen müşteri ne bileyim gitsin başka marka alsın...
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