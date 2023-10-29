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    Anlık Bildirim

    Apple etkinliği öncesi M3 işlemcilerinin detayları ortaya çıktı

    Apple’ın merakla beklenen M3 işlemci ailesi, tanıtımından saatler önce tüm detayları ile ortaya çıktı. İşte karşınızda Apple Silicon’un en yeni üyeleri ve detayları.
    Etkinlik öncesi Apple M3 ailesinin özellikleri sızdırıldı Tam Boyutta Gör
    2020 yılında tanıttığı M1 işlemcisi ile Intel’i terk eden Apple, M işlemci ailesini geliştirmeye devam ediyor. Geçtiğimiz yıl tanıtılan M2 işlemcisinin ardından firma, yeni nesil çip setlerini tanıtmaya hazırlanıyor. Türkiye saati ile salı gecesi tanıtılması beklenen işlemci ailesinin detayları ortaya çıktı.

    Standart M3 çipi neler sunacak?

    M1 işlemcili iMac Tam Boyutta Gör
    Scary Fast etkinliğinde tanıtılması beklenen Apple Silicon’un yeni üyesi M3, birçok detayı ile ortaya çıktı. Firmaya yakın kaynakları ile bilinen Mark Gurman, Bloomberg’in Power On köşesinde yeni işlemcinin detaylarını paylaştı. Gurman’a göre standart M3 çipi, tıpkı M2 çipinde olduğu gibi 4 performans ve 4 verimlilik çekirdekli bir CPU dizilimine ve 10 çekirdekli GPU dizilimine sahip olacak. Ancak M3 serisinde bulunan çekirdeklerin daha yüksek frekanslara çıkacağı ve M3’ün daha yüksek bellek konfigürasyonuna izin vereceği belirtiliyor. Ayrıca M3 ailesinin 3nm sürecinde üretilmesi, bu işlemciyi M2’den çok daha çekici bir seçenek haline getirecektir. Standart M3’ün ilk olarak iMac ve MacBook Air’da kullanılması bekleniyor.

    M3 Pro ve M3 Max da bu hafta tanıtılacak

    M2 Pro ve M2 Max, bu yılın ocak ayında tanıtılmış olsa da Gurman, Apple’ın yeni etkinliğinde bu işlemcilerin de güncelleneceğini belirtiyor. İddialara göre MacBook Pro 14 ve MacBook Pro 16’da kullanılacak olan M3 Pro; 6 performans ve 6 verimlilik çekirdekli CPU dizilimine ve 18 çekirdekli GPU dizilimine sahip olacak. Ayrıca M3 Pro’nun 14 CPU ve 20 GPU çekirdekli bir seçeneğe sahip olacağı da gelen bilgiler arasında.

    Etkinlik öncesi Apple M3 ailesinin özellikleri sızdırıldı Tam Boyutta Gör
    Daha üst seviye MacBook Pro’larda ve Mac Studio’ya güç vermesi beklenen M3 Max da bu etkinlikte yenilenecek. Gurman’a göre firmanın yeni Max çipi; 12 performans ve 4 verimlilik çekirdekli CPU dizilimine ve 32 çekirdekli GPU dizilimine sahip olacak. M3 Max’ın 40 GPU çekirdekli bir versiyona sahip olacağı da gelen bilgiler arasında.

    M3 ailesi 3nm sürecinde üretilecek

    Apple’ın M3 ailesi sayısal anlamda büyük değişikliklere sahip olmasa da bu ailedeki tüm çiplerin TSMC'nin 3nm sürecinde üretileceği belirtiliyor. Böylece M3 ailesi, daha verimli ve daha güçlü bir çip olacak. Ayrıca bazı iddialar, M3 ailesinin ışın izleme teknolojisini de destekleyeceğini belirtiyor. ABD’de 30 Ekim’de düzenlenecek etkinlikte Apple, M3 ailesini birçok Mac ürünü ile birlikte tanıtacak.  

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    SupremeMasterr 2 hafta önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 1 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 1 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 1 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 2 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 2 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 2 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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