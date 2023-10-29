Apple etkinliği öncesi M3 işlemcilerinin detayları ortaya çıktı

M2 Pro ve M2 Max, bu yılın ocak ayında tanıtılmış olsa da Gurman, Apple’ın yeni etkinliğinde bu işlemcilerin de güncelleneceğini belirtiyor. İddialara göre MacBook Pro 14 ve MacBook Pro 16’da kullanılacak olan M3 Pro; 6 performans ve 6 verimlilik çekirdekli CPU dizilimine ve 18 çekirdekli GPU dizilimine sahip olacak. Ayrıca M3 Pro’nun 14 CPU ve 20 GPU çekirdekli bir seçeneğe sahip olacağı da gelen bilgiler arasında.
M3 ailesi 3nm sürecinde üretilecek
Apple’ın M3 ailesi sayısal anlamda büyük değişikliklere sahip olmasa da bu ailedeki tüm çiplerin TSMC'nin 3nm sürecinde üretileceği belirtiliyor. Böylece M3 ailesi, daha verimli ve daha güçlü bir çip olacak. Ayrıca bazı iddialar, M3 ailesinin ışın izleme teknolojisini de destekleyeceğini belirtiyor. ABD’de 30 Ekim’de düzenlenecek etkinlikte Apple, M3 ailesini birçok Mac ürünü ile birlikte tanıtacak.
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.