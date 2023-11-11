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    MacBook Pro modelleri OLED ekran ile güncellenecek: Değişimin 2026 yılında gerçekleşmesi bekleniyor

    En popüler dizüstü bilgisayarlarından olan MacBook Pro, önümüzdeki yıllarda dikkat çekici bir yeniliğe sahip olacak. İddiaya göre Apple, tüm MacBook modellerini OLED ekran ile güncelleyecek.
    MacBook Pro M3 Tam Boyutta Gör
    Geçtiğimiz haftalarda düzenlediği “Scary Fast” etkinliğinde Apple, M3 işlemcilerinin yanı sıra MacBook Pro ailesini de güncellemişti. Tasarım anlamında dikkat çekici bir değişiklik sunmayan modeller, M3 Pro ve M3 Max çipleri ile dikkat çekmeyi başarmıştı. Ancak görünüşe göre Apple, önümüzdeki yıllarda MacBook Pro ailesini dikkat çekici bir teknoloji ile güncelleyecek.

    MacBook Pro ailesi 2026 yılında OLED ekrana sahip olacak

    Apple, 2021 yılında M1 Pro ve M1 Max çipleri ile birlikte yeni nesil MacBook Pro ailesini tanıtmıştı. mini-LED ekrana sahip bu cihazlar, daha sonraki yıllarda yalnızca yeni nesil işlemciler ve ufak iyileştirmeler ile güncellendi ancak iddialar, bu durumun yakında değişeceğini belirtiyor. Haitong International Technology Research analisti Jeff Pu, Apple’ın gelecek yıllarda MacBook ailesini OLED paneller ile güncelleyeceğini belirtti.

    MacBook Air 13 ve MacBook Air 15 Tam Boyutta Gör
    Pu’nun raporuna göre Apple, 2026 yılında MacBook Pro ailesini OLED teknolojisi ile yenileyecek. Bu güncellemeden birkaç yıl sonra ise MacBook Air ailesinin OLED güncellemesine sahip olacağı belirtiliyor. Jeff Pu’nun iddiaları, güvenilir kaynakları ile bilinen Ross Young’ın raporları ile uyuşuyor. OLED panelli MacBook modelleri, LCD ve mini-LED modellere göre daha yüksek kontrast, daha karanlık siyah tonları ve daha az güç tüketimi sunacaktır. OLED ekranlı MacBook modellerinin önemli tasarım değişikliklerine sahip olması da muhtemel görünüyor.

    Apple kendi micro-LED panelini geliştiriyor

    Apple’ın gelecek planlarında OLED teknolojisi yer alsa da firmanın özel bir micro-LED panel üzerinde çalıştığı belirtiliyor. İlk kez 2025 yılında tanıtılacak olan Apple Watch Ultra’da kullanılması beklenen bu panelin daha sonraki yıllarda iPhone, iPad ve MacBook cihazlarında yer alması bekleniyor. Görünüşe göre Apple, önümüzdeki yıllarda MacBook ailesini OLED teknolojisi ile buluşturacak ancak 2030’lu yıllarda, bu bilgisayarların micro-LED paneller ile güncellenmesi bekleniyor. 

    Kaynakça https://www.macrumors.com/2023/11/10/ipad-pro-macbook-pro-macbook-air-oled-launches/ https://wccftech.com/oled-macbook-pro-launch-details/
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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    Mstt.2010 1 hafta önce

    Über

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    SUPERSONICQ 1 hafta önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 4 hafta önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 2 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 2 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 2 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

    Profil resmi
    alex59 2 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 2 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 2 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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