MacBook Pro modelleri OLED ekran ile güncellenecek: Değişimin 2026 yılında gerçekleşmesi bekleniyor

- MacBook Pro ailesi 2026 yılında OLED ekrana sahip olacak
- Apple kendi micro-LED panelini geliştiriyor
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MacBook Pro ailesi 2026 yılında OLED ekrana sahip olacak
Apple, 2021 yılında M1 Pro ve M1 Max çipleri ile birlikte yeni nesil MacBook Pro ailesini tanıtmıştı. mini-LED ekrana sahip bu cihazlar, daha sonraki yıllarda yalnızca yeni nesil işlemciler ve ufak iyileştirmeler ile güncellendi ancak iddialar, bu durumun yakında değişeceğini belirtiyor. Haitong International Technology Research analisti Jeff Pu, Apple’ın gelecek yıllarda MacBook ailesini OLED paneller ile güncelleyeceğini belirtti.
Apple kendi micro-LED panelini geliştiriyor
Apple’ın gelecek planlarında OLED teknolojisi yer alsa da firmanın özel bir micro-LED panel üzerinde çalıştığı belirtiliyor. İlk kez 2025 yılında tanıtılacak olan Apple Watch Ultra’da kullanılması beklenen bu panelin daha sonraki yıllarda iPhone, iPad ve MacBook cihazlarında yer alması bekleniyor. Görünüşe göre Apple, önümüzdeki yıllarda MacBook ailesini OLED teknolojisi ile buluşturacak ancak 2030’lu yıllarda, bu bilgisayarların micro-LED paneller ile güncellenmesi bekleniyor.Kaynakça https://www.macrumors.com/2023/11/10/ipad-pro-macbook-pro-macbook-air-oled-launches/ https://wccftech.com/oled-macbook-pro-launch-details/ Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.