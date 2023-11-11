MacBook Pro modelleri OLED ekran ile güncellenecek: Değişimin 2026 yılında gerçekleşmesi bekleniyor

Tam Boyutta Gör Geçtiğimiz haftalarda düzenlediği “Scary Fast” etkinliğinde Apple, M3 işlemcilerinin yanı sıra MacBook Pro ailesini de güncellemişti. Tasarım anlamında dikkat çekici bir değişiklik sunmayan modeller, M3 Pro ve M3 Max çipleri ile dikkat çekmeyi başarmıştı. Ancak görünüşe göre Apple, önümüzdeki yıllarda MacBook Pro ailesini dikkat çekici bir teknoloji ile güncelleyecek.

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MacBook Pro ailesi 2026 yılında OLED ekrana sahip olacak

Apple, 2021 yılında M1 Pro ve M1 Max çipleri ile birlikte yeni nesil MacBook Pro ailesini tanıtmıştı. mini-LED ekrana sahip bu cihazlar, daha sonraki yıllarda yalnızca yeni nesil işlemciler ve ufak iyileştirmeler ile güncellendi ancak iddialar, bu durumun yakında değişeceğini belirtiyor. Haitong International Technology Research analisti Jeff Pu, Apple’ın gelecek yıllarda MacBook ailesini OLED paneller ile güncelleyeceğini belirtti.

Tam Boyutta Gör Pu’nun raporuna göre Apple, 2026 yılında MacBook Pro ailesini OLED teknolojisi ile yenileyecek. Bu güncellemeden birkaç yıl sonra ise MacBook Air ailesinin OLED güncellemesine sahip olacağı belirtiliyor. Jeff Pu’nun iddiaları, güvenilir kaynakları ile bilinen Ross Young’ın raporları ile uyuşuyor. OLED panelli MacBook modelleri, LCD ve mini-LED modellere göre daha yüksek kontrast, daha karanlık siyah tonları ve daha az güç tüketimi sunacaktır. OLED ekranlı MacBook modellerinin önemli tasarım değişikliklerine sahip olması da muhtemel görünüyor.

Apple kendi micro-LED panelini geliştiriyor

Apple’ın gelecek planlarında OLED teknolojisi yer alsa da firmanın özel bir micro-LED panel üzerinde çalıştığı belirtiliyor. İlk kez 2025 yılında tanıtılacak olan Apple Watch Ultra’da kullanılması beklenen bu panelin daha sonraki yıllarda iPhone, iPad ve MacBook cihazlarında yer alması bekleniyor. Görünüşe göre Apple, önümüzdeki yıllarda MacBook ailesini OLED teknolojisi ile buluşturacak ancak 2030’lu yıllarda, bu bilgisayarların micro-LED paneller ile güncellenmesi bekleniyor.

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