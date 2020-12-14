Apple’ın 20W USB-C şarj adaptörü sonunda Türkiye’de satışa sunuldu

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Apple’ın yeni politikası nedeniyle iPhone 12 modellerinin ve yeni üretilen iPhone 11, iPhone Xr, iPhone SE’nin kutusundan şarj adaptörü çıkmıyor. Kutu içinden yalnızca cihazın kendisi ve Lightning to USB-C kablo çıkıyor.

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Apple, her evde şarj adaptörü olduğunu düşündüğü için kutudan şarj adaptörünü kaldırarak çevreyi korumaya çalıştığını söylüyor. Ancak evlerimizdeki şarj adaptörleri USB-A girişine sahip. Pek çok evde USB-C’li şarj adaptörü bulunmuyor. Bu nedenle yeni bir iPhone satın alanların yeni bir adaptör de satın alması gerekiyor.

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Yeni adaptör olarak Apple’ın ürettiği adaptörü satın almak isteyenler hayal kırıklığına uğruyordu. Zira iPhone 12’lerin piyasaya çıkmasıyla birlikte 18W USB-C güç adaptörü satıştan kalktı. Yerini 20W USB-C güç adaptörü aldı. Ancak 20W USB-C güç adaptörü Türkiye stokuna girmemişti. Yeni satın aldığı iPhone’u şarj etmek isteyenler, farklı markaların adaptörlerini satın almak zorundaydı.

Sonunda 20W USB-C güç adaptörünün stoku yenilendi ve Türkiye’de satışa sunuldu. Adaptör 199 TL fiyat etiketine sahip. Bu adaptörü kullanarak iPhone 8 ve sonrasındaki iPhone modellerini hızlı şarj edebilirsiniz. Eğer USB-C’li Lightning kablonuz yoksa kabloyu satın almak için de 199 TL ödemeniz gerekecek.

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