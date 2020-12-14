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    iPhone ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Apple’ın 20W USB-C şarj adaptörü sonunda Türkiye’de satışa sunuldu

    Apple'ın iPhone ve iPad modellerini hızlı olarak şarj eden 20W USB-C güç adaptörü Türkiye'de satışa çıktı. Ürün bir süredir "Yakında" olarak listeleniyor ve satılmıyordu. Bu bekleyiş sona erdi.
    1 hf. (Son Güncelleme: 1 hf.)
    4,1b
    1
    32
    iPhone
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    Yusuf Akbaş
    Yazar
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    Apple’ın 20W USB-C şarj adaptörü sonunda Türkiye’de satışa sunuldu
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    Apple’ın yeni politikası nedeniyle iPhone 12 modellerinin ve yeni üretilen iPhone 11, iPhone Xr, iPhone SE’nin kutusundan şarj adaptörü çıkmıyor. Kutu içinden yalnızca cihazın kendisi ve Lightning to USB-C kablo çıkıyor.

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    Apple, her evde şarj adaptörü olduğunu düşündüğü için kutudan şarj adaptörünü kaldırarak çevreyi korumaya çalıştığını söylüyor. Ancak evlerimizdeki şarj adaptörleri USB-A girişine sahip. Pek çok evde USB-C’li şarj adaptörü bulunmuyor. Bu nedenle yeni bir iPhone satın alanların yeni bir adaptör de satın alması gerekiyor.

    Ayrıca Bkz. "Amazon ve DonanımHaber işbirliği ile 15, 50 ve 200TL indirim kodu [Tükendi]"

    Yeni adaptör olarak Apple’ın ürettiği adaptörü satın almak isteyenler hayal kırıklığına uğruyordu. Zira iPhone 12’lerin piyasaya çıkmasıyla birlikte 18W USB-C güç adaptörü satıştan kalktı. Yerini 20W USB-C güç adaptörü aldı. Ancak 20W USB-C güç adaptörü Türkiye stokuna girmemişti. Yeni satın aldığı iPhone’u şarj etmek isteyenler, farklı markaların adaptörlerini satın almak zorundaydı.

    Sonunda 20W USB-C güç adaptörünün stoku yenilendi ve Türkiye’de satışa sunuldu. Adaptör 199 TL fiyat etiketine sahip. Bu adaptörü kullanarak iPhone 8 ve sonrasındaki iPhone modellerini hızlı şarj edebilirsiniz. Eğer USB-C’li Lightning kablonuz yoksa kabloyu satın almak için de 199 TL ödemeniz gerekecek.



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    allaturca89 (burak ) 1 hf. ( Mesaj Silindi ) en beğenilen
    “Ancak 20W USB-C güç adaptörü Türkiye stokuna GİRMEDİYDİ.”



    “Girmediydi” ne demek ya, haber yapıyorsunuz lütfen biraz dikkat edin.
    1 Yanıt Yanıtla +17
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    Elektrikliarabasever 1 hf. (düzenlendi) ( Mesaj Silindi )
    hepsiburada.com/...

    Alternatif alınacaksa tek seçenek Anker Ve Belkin'dir. Anker 20 lira daha ucuz ve bu baya minik bir şey çantada hiç yer kaplamıyor Spigen'in ve Baseus'un Apple onaylı olmayan ne olduğu belirsiz şarj adaptörlerini almaktan iyidir.
    hepsiburada.com/... Alternatif alınacaksa tek seçenek Anker Ve Belkin'dir. Anker 20 lira daha ucuz ve bu baya minik bir şey çantada hiç yer k...
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    2 Yanıt Yanıtla +9
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    Mr. Jingles 1 hf. (düzenlendi) ( Mesaj Silindi )
    Apple her evde şarj adaptörü olduğunu düşünüyor ama evlerdeki adaptörlerin büyük bir kısmı hatta %95’i USB-A girişli. Eve bir geliyoruz tam cihazı şarj edeceğiz ama o da ne? Kutudan çıkan kablo evdeki şarj adaptörüyle uyumsuz. Her evde adaptör var ama sen her evdeki o adaptörle uyumsuz olan bir kabloyu veriyorsan kusura bakma ama yaptığın tamamen sahtekarlıktır. Yalandan çevrecilik ayağına yatmanın manası yok. Mecburen tekrar şarj adaptörü satın almak zorunda kalıyorsunuz. O halde kimse buna çevrecilik diyemez. Olsa olsa aksesuar satışlarından ekstra bir gelir kapısı açmaya çalışmaktır.
    Apple her evde şarj adaptörü olduğunu düşünüyor ama evlerdeki adaptörlerin büyük bir kısmı hatta %95’i USB-A girişli. Eve bir geliyoruz tam cihazı şarj edeceğiz...
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    1 Yanıt Yanıtla +6
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    Yorumlar (15) Yorum Yaz Forumda Gör
    Pink Floyd 2 gün ( Mesaj Silindi )
    Ben ip11 cihazım için aldım, kullanıyorum. Şu anlık bir sıkıntı yok. Telefon kutusu içerisinden de orjinal type c çıktığı için sadece adaptör parası verdim.
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    vs-fb (Vn S) 1 hf. ( Mesaj Silindi )
    Aynı kalitede, iyi bir araştırma ile 3 te 1 yada 2 de 1 fiyatına ürünler varken, alanın aklına şaşarım.
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    V4LKyR 1 hf. ( Mesaj Silindi )
    Aman tanrım dedim.
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    Mr. Jingles 1 hf. (düzenlendi) ( Mesaj Silindi )
    Apple her evde şarj adaptörü olduğunu düşünüyor ama evlerdeki adaptörlerin büyük bir kısmı hatta %95’i USB-A girişli. Eve bir geliyoruz tam cihazı şarj edeceğiz ama o da ne? Kutudan çıkan kablo evdeki şarj adaptörüyle uyumsuz. Her evde adaptör var ama sen her evdeki o adaptörle uyumsuz olan bir kabloyu veriyorsan kusura bakma ama yaptığın tamamen sahtekarlıktır. Yalandan çevrecilik ayağına yatmanın manası yok. Mecburen tekrar şarj adaptörü satın almak zorunda kalıyorsunuz. O halde kimse buna çevrecilik diyemez. Olsa olsa aksesuar satışlarından ekstra bir gelir kapısı açmaya çalışmaktır.
    1 Yanıt Yanıtla +6
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    Le7els (Kaan Sener) 1 hf. ( Mesaj Silindi ) Mr. Jingles
    seneye kabloyuda ayrı satacak şarj girişini kaldırarak. bazen diyorum gizliden kayserililer mi çalışıyor acaba appleda .
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    interwap (Volkan ) 1 hf. ( Mesaj Silindi )
    Bu nedir arkadaş, 20W şarj cihazını kutuya koymayıp sonradan satıyorlar ve buna da hızlı şarj cihazı mı diyorlar? Realme gibi düşük fiyat politikası uygulayan bir firmanın giriş seviyesi denecek chazları dahi 18W şarj chazı ile geliyor. Üstelik eski şarj cihazı ile yeni kablo uyumsuz, yani ikisinden birini almana seni zorluyor ve bunu yaparken de çevreyi korumak için mi diyor? Aboovvvvvvv
    Yanıtla +1
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    tanreall (Güray Öztürk) 1 hf. ( Mesaj Silindi )
    https://www.apple.com/tr/shop/product/MX0K2ZM/A/usb-c-lightning-kablosu-1-m

    Şu ürünün aynısını, daha uygun fiyatlı ve güvenilir olanını önerebilir misiniz? Anker ya da vb.

    200 TL bu.
    2 Yanıt Yanıtla
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    Elektrikliarabasever 1 hf. ( Mesaj Silindi ) tanreall
    https://www.hepsiburada.com/anker-powerline-select-usb-c-to-iphone-lightning-sarj-data-kablosu-0-9-m-mfi-lisansli-siyah-a8612h11-pm-HB00000KXL84
    https://www.amazon.com.tr/Ugreen-10493-Şarj-Data-Kablosu-Beyaz/dp/B07V3K19FW
    https://www.amazon.com.tr/dp/B07P6LSBVW/ref=twister_B08MRPDFRV?_encoding=UTF8&amp;psc=1

    Anker, Egreen ve Belkin kabloları tavsiye ederim MFI sertifikasına sahiptirler
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    Mr. Jingles 1 hf. ( Mesaj Silindi ) tanreall
    Belkin BOOST↑CHARGE™ USB-C Cable with Lightning Connector

    https://www.trendyol.com/belkin/1-2m-usb-c-to-lightning-beyaz-boost-charge--p-37899537



    Anker PowerLine Select Type-C to Lightning Kablo, 0.9m, Siyah https://www.amazon.com.tr/dp/B07TVW27JB/ref=cm_sw_r_cp_api_fabc_dlC_3D01FbYETTGJB



    Ugreen Type-C Lightning Data ve Şarj Kablosu

    https://www.hepsiburada.com/ugreen-type-c-lightning-data-ve-sarj-kablosu-pm-HB00000R2Y16



    Bunlar güvenilir markalardır.
    1 Yanıt Yanıtla +3
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    sefa imancı (sefa imancı) 1 hf. ( Mesaj Silindi )
    doğru yazmış
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    eapantherea (354D 437) 1 hf. ( Mesaj Silindi )
    Baseus Gan Hızlı Seyahat Şarjı, 65W https://www.amazon.com.tr/dp/B01M1FNKHL/ref=cm_sw_r_cp_api_fabc_dlC_RCZ1FbPSAA6RQ



    Su urunu de tavsiye ederim, amazon bu gecen senenin modelinin stokunu bitirmek icin epey fiyati dusurdu..



    Anker alternatifi icin: (daha ust model)



    https://www.gittigidiyor.com/cep-telefonu-ve-aksesuar/anker-powerport-atom-pd-4-cift-pd-100w-4-baglanti-noktali-sarj-cihazi_pdp_601078780
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    Elektrikliarabasever 1 hf. (düzenlendi) ( Mesaj Silindi )
    hepsiburada.com/...

    Alternatif alınacaksa tek seçenek Anker Ve Belkin'dir. Anker 20 lira daha ucuz ve bu baya minik bir şey çantada hiç yer kaplamıyor Spigen'in ve Baseus'un Apple onaylı olmayan ne olduğu belirsiz şarj adaptörlerini almaktan iyidir.
    2 Yanıt Yanıtla +9
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    eapantherea (354D 437) 1 hf. ( Mesaj Silindi ) Elektrikliarabasever
    Kabloda apple sertifikasi (mfi) var ama adaptorde yok.. Anker cok dogru bir alternatif apple adaptorden cok daha kaliteli haklisiniz fakat adaptor kaliteli olduktan sonra diger markalarda da bir problem yok.. Isteyen samsung adaptor de baseus da kullanir hic bir sorun da cikmaz.. Markasiz (noname) cin mali urun, general mobile-ttec gibi asiri kalitesiz markalardan olmadigi surece tabi ki..
    1 Yanıt Yanıtla +1
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    theJuDGe_41 (Yusuf Akbaş) 1 hf. ( Mesaj Silindi ) Elektrikliarabasever
    Anker adaptörü Amazon mobil uygulamada AMAZONAPP indirim koduyla 150 liraya alabilirsiniz

    https://www.amazon.com.tr/gp/product/B08L68PSBL
    Yanıtla +1
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    aceleciburak (Rasim Burak Sertel) 1 hf. (düzenlendi) ( Mesaj Silindi )
    yazık ona verilen 200 lira ya şöyle birden fazla fonksiyonlu seçenekler varken



    https://www.akilliphone.com/incele/baseus-usb-typ-c-30w-vooc-destekli-hizli-sarj-adaptoru-1m-5a-u-c-flash-kablo-103875


    https://www.akilliphone.com/incele/baseus-pps-hizli-sarj-qc-4-0-3-0-30w-hizli-sarj-baslik-ccfs-c01-101788
    5 Yanıt Yanıtla
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    Elektrikliarabasever 1 hf. ( Mesaj Silindi ) aceleciburak
    Baseus adaptörleri Apple onaylı adaptörler değildir Baseus kablolarıda Apple onaylı değildir bunu yazayımda bilip bilmeden başkalarıda almasın.
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    eapantherea (354D 437) 1 hf. ( Mesaj Silindi ) aceleciburak
    Baseusa guvenmeyen anker charger alsin, ama apple adaptorune para vermeyi cok mantikli bulmuyorum.. Ankerin de 2-3 portlu sarj adaptorleri var, gan adaptorleri var tavsiye ederim..

    Bir de ikinci attiginiz pd destekli degil, apple a hizli sarj yapmaz.. pd destekli model olmasi lazim secimin
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    Mr. Jingles 1 hf. ( Mesaj Silindi ) aceleciburak
    Android için alınabilir fakat Apple ürünü kullanacak biri için Baseus asla tercih edilmemelidir. Apple lisansı olmayan bir ürün sonuçta.



    iPhone için en güvenilir markalar Anker, Belkin, Mophie, Native Union ve Ugreen’dir.
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