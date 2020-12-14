Amazon ve DonanımHaber işbirliği ile 15, 50 ve 200TL indirim kodu [Tükendi]

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Amazon Türkiye, tüm DonanımHaber üyelerine indirim kodu hediye ediyor. Sadece amazon.com.tr adresinde geçerli olacak kampanya kapsamında özel bir sayfa da hazırlandı. İlgili sayfaya burada yer alan bağlantıdan erişim sağlayabilmek mümkün. Kampanyadan faydalanabilmek için Amazon Prime üyesi ve DonanımHaber takipçisi olmanız yeterli. Bundan sonraki süreçte mümkün olduğunca bu tür özel kodları sizlerle paylaşmak için girişimlerde bulunuyor olacağız.

Kampanya ile ne kadarlık bir indirim yapılıyor?

Kampanya kapsamında kullanıcılar;

100TL ve üzeri alışverişler için 15TL ,

, 300TL ve üzeri alışverişler için 50TL

1000TL ve üzeri alışverişler için 200TL indirim fırsatından yararlanabilecek.

Kampanya kodları neler?

15TL indirim sağlayan kod: DONANIM15

sağlayan kod: 50TL indirim sağlayan kod: DONANIM50

sağlayan kod: 200TL indirim sağlayan kod: DONANIM200

Hangi tarih aralığında geçerli?

Kampanya kapsamında sunulan tüm kodların toplamda 1000 kişilik kullanım sınırı var. 14 Aralık 11.00’dan başlayarak 16 Aralık 23.59 tarihine kadar geçerli olacak. Toplamda 1000 kişilik kullanım geçildiğinde de kodlar ölmüş olacak.

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Hangi kategorilerde geçerli olacak?

Cep telefonları ve aksesuarları, bilgisayar bileşenleri, dizüstü bilgisayarlar, tabletler, bilgisayar aksesuarları, kulaklıklar, hoparlörler, mutfak aletleri ve mutfak araçları, kameralar, fotoğraf makineleri gibi birçok kategoride satıcısı Amazon olan ürünlerde indirimden yararlanmak mümkün.

Amazon indirim kodlarını nasıl kullanabilirim?

Adım: Burada yer alan bağlantıda yer alan amazon.com.tr adresindeki çok satanlar sayfasına erişim sağlayın. Adım: Sepetinize ilgili tutarda ürün ekleyin. Adım: “Alışverişi Tamamla” butonuna tıklayıp sepet özetinize yönlenin. Adım: Ödeme sayfasının sağ kısmında yer alan ödeme aracı altında görebileceğiniz “Hediye kartı ya da promosyon ekle” yazan kutuya DONANIM15, DONANIM50 veya DONANIM200 kodlarından bir tanesini yazın. (Her kod sadece tek bir alışverişte kullanılabilir, kodlar birleştirilemez.) Adım: Ödemeyi tamamlamadan önce ödeme sayfasının sağ kısmında bulunan “uygulanan promosyon” satırı karşısındaki indirim tutarınızı kontrol etmeyi unutmayın.

Amazon’dan DonanımHaber’e özel bir sonraki indirim, kampanya veya ürün bazlı fiyat beklentinizi yorumlarda paylaşın.

Amazon'un DonanımHaber'e özel sayfası: https://www.amazon.com.tr/l/ref=sr_ex_i_0/22750104031

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