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    Amazon ve DonanımHaber işbirliği ile 15, 50 ve 200TL indirim kodu [Tükendi]

    Amazon Türkiye’den yapacağınız alışverişlerde geçerli olacak şekilde tüm Prime üyelerine özel 15, 50 ve 200TL indirim kodu! İşte kodlar ve nasıl kullanabileceğinize dair tüm detaylar:
    1 hf. (Son Güncelleme: 3 gün)
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    Ahmet Gözütok
    Haber Müdürü
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    Amazon ve DonanımHaber işbirliği ile 15, 50 ve 200TL indirim kodu [Tükendi]
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    Amazon Türkiye, tüm DonanımHaber üyelerine indirim kodu hediye ediyor. Sadece amazon.com.tr adresinde geçerli olacak kampanya kapsamında özel bir sayfa da hazırlandı. İlgili sayfaya burada yer alan bağlantıdan erişim sağlayabilmek mümkün. Kampanyadan faydalanabilmek için Amazon Prime üyesi ve DonanımHaber takipçisi olmanız yeterli. Bundan sonraki süreçte mümkün olduğunca bu tür özel kodları sizlerle paylaşmak için girişimlerde bulunuyor olacağız.

    Kampanya ile ne kadarlık bir indirim yapılıyor?

    Kampanya kapsamında kullanıcılar;

    • 100TL ve üzeri alışverişler için 15TL,
    • 300TL ve üzeri alışverişler için 50TL
    • 1000TL ve üzeri alışverişler için 200TL indirim fırsatından yararlanabilecek.

    Kampanya kodları neler?

    • 15TL indirim sağlayan kod: DONANIM15
    • 50TL indirim sağlayan kod: DONANIM50
    • 200TL indirim sağlayan kod: DONANIM200

    Hangi tarih aralığında geçerli?

    Kampanya kapsamında sunulan tüm kodların toplamda 1000 kişilik kullanım sınırı var. 14 Aralık 11.00’dan başlayarak 16  Aralık 23.59 tarihine kadar geçerli olacak. Toplamda 1000 kişilik kullanım geçildiğinde de kodlar ölmüş olacak.

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    Hangi kategorilerde geçerli olacak?

    Cep telefonları ve aksesuarları, bilgisayar bileşenleri, dizüstü bilgisayarlar, tabletler, bilgisayar aksesuarları, kulaklıklar, hoparlörler, mutfak aletleri ve mutfak araçları, kameralar, fotoğraf makineleri gibi birçok kategoride satıcısı Amazon olan ürünlerde indirimden yararlanmak mümkün.

    Amazon indirim kodlarını nasıl kullanabilirim?

    1. Adım: Burada yer alan bağlantıda yer alan amazon.com.tr adresindeki çok satanlar sayfasına erişim sağlayın.
    2. Adım: Sepetinize ilgili tutarda ürün ekleyin.
    3. Adım: “Alışverişi Tamamla” butonuna tıklayıp sepet özetinize yönlenin.
    4. Adım: Ödeme sayfasının sağ kısmında yer alan ödeme aracı altında görebileceğiniz “Hediye kartı ya da promosyon ekle” yazan kutuya DONANIM15, DONANIM50 veya DONANIM200 kodlarından bir tanesini yazın. (Her kod sadece tek bir alışverişte kullanılabilir, kodlar birleştirilemez.)
    5. Adım: Ödemeyi tamamlamadan önce ödeme sayfasının sağ kısmında bulunan “uygulanan promosyon” satırı karşısındaki indirim tutarınızı kontrol etmeyi unutmayın.

    Amazon’dan DonanımHaber’e özel bir sonraki indirim, kampanya veya ürün bazlı fiyat beklentinizi yorumlarda paylaşın.

    Amazon'un DonanımHaber'e özel sayfası: https://www.amazon.com.tr/l/ref=sr_ex_i_0/22750104031

    Gelecekte bu ve bunun gibi fırsatlardan anında haberdar olmak için DH uygulamasını aşağıdaki bağlantılardan indirip haber bildirimlerini açabilirsiniz.

    DH - Teknoloji Haberleri, Forum, Sıcak Fırsatlar DH - Teknoloji Haberleri, Forum, Sıcak Fırsatlar DH - Teknoloji Haberleri, Forum, Sıcak Fırsatlar DH - Teknoloji Haberleri, Forum, Sıcak Fırsatlar DONANIM HABER ELEKTRONİK YAY.LTD.ŞTİ. Haberler ve Dergiler Ücretsiz 39M

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    Tam siparis olustururken gelen bildirim, sans eseri, resmen gokten 50tl yagdi. Ama bu sefer sekip dogru yere girdi 😁
    Yorumu gör »     Donnie.Brasco
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    kilecerme (kilecerme ) 1 hf. ( Mesaj Silindi ) en beğenilen
    Sayın donanımhaber yetkilileri. Bu şekilde kampanya yapılmaz. Madem donanımhabere özgü bir kampanya yapacaksınız burada üye olmamış ve nerdeyse donanımhaber ismini duymamış kişiler bile kodu kullanabilecek bir kampanya yapmamalısınız. Ana sayfaya bir tane sayaç koyarsınız üye olanlar tıklayıp kendine özgü kodu görür ve alır kullanır. 1000 tane limit koymuşsunuz herkese açık şekilde böyle kampanya yaparsanız 15dk da kampanyanız sonlanır.

    Eleştirdiğiniz hepsiburada'nın 1 dakikalık kampanyalarından farkınız kalmadı.
    Sayın donanımhaber yetkilileri. Bu şekilde kampanya yapılmaz. Madem donanımhabere özgü bir kampanya yapacaksınız burada üye olmamış ve nerdeyse donanımhaber ism...
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    3 Yanıt Yanıtla +377
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    maxpeck 1 hf. (düzenlendi) yeni yorumcu ( Mesaj Silindi )
    Zamanında Donanimhaber için "basit bir site yöneticisiyle iş birliği yapmayız" diyen amazona bak sen.

    Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın
    Zamanında Donanimhaber için "basit bir site yöneticisiyle iş birliği yapmayız" diyen amazona bak sen. ...
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    Yanıtla +143
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    Omara 1 hf. ( Mesaj Silindi )
    kodların çoğunu üyelerin değil de bazı yamyamların sömürdüğüne eminim.
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    Yorumlar (230) Yorum Yaz Forumda Gör
    19
    HoneyMonkey 5 gün ( Mesaj Silindi )
    Böyle saçma kampanya mı olur ? Üyelere özel olarak mesaj atarsın o andan itibaren gelecek yeni üyelere kodu göndermezsin.Bu şekilde adaletli bir dağıtım olur ! Alışveriş yapacağım kod tükenmiş diyorsunuz. Forum dışı yamyamlar kapmış hepsini.
    Yanıtla +1
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    Hoca 5 gün ( Mesaj Silindi )
    Tekrar yapın.
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    Redshift (İbrahim ) 5 gün ( Mesaj Silindi )
    Az bi indirim görünce " hayvan gibi şiy yapyonuz amma" bize kalmamış
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    u9ur37 (uğur köse) 5 gün ( Mesaj Silindi )
    Yine biten bir kampanyanın ardından bakakaldık ellerimiz boş
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    Heretic Soul 6 gün (düzenlendi) yeni yorumcu ( Mesaj Silindi )
    10.000 kişi sınırı da koysan yine ben kullanamadım diyenler olacak. Bunun sonu yok. 
    Kampanya bitti artık. Konuyu lastik gibi uzatmaya gerek yok. 
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    yukleniyor (Rocky Balbao) 6 gün ( Mesaj Silindi )
    43.892
    [color=#373737]Tıklama

    [color=#373737]en az 50.000 kod olmalı
    Yanıtla +1
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    Last Khan 6 gün ( Mesaj Silindi )
    Ben faydalandım :)
    1 Yanıt Yanıtla
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    MaXiLoPeZ 6 gün ( Mesaj Silindi )
    Çok enteresan bir çok üyenin uyarısına rağmen konu halen biten sıcak fırsatlara ısrarla taşınmıyor. Neden acaba
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    mekatronikçi (m c) 6 gün ( Mesaj Silindi )
    yaw arkadaş anlamıyorum sayfalarca ağlamak nedir ya 3 kuruş için. bittiyse bitti ölücü olunur da bu kadar olunmaz. bir de yok üye olmayanlara kapatılsın falan gören de üyeliğe ösym sınavı ile alınıyor zannedecek. 2 dkda üye olunur ne var bunda. misafirlerin çoğu zaten hesabı olup da giriş yapmaya üşenenler.
    Yanıtla +7
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    bilgin_yener (bilgin yener) 6 gün ( Mesaj Silindi )
    Yeni kod yada app kod vs varmı 300-500 cıvarı sepetim var kodsuz almanın espirisi yok
    1 Yanıt Yanıtla
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    mrbaronx (tanju çekirge) 5 gün ( Mesaj Silindi ) bilgin_yener
    AMAZONAPP kodu ile 30 TL indirim var
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    28737 kez okundu.
    213 kişi, toplam 230 yorum yazdı.

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