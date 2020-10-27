Apple'ın ardından Samsung da Galaxy S21 kutusundan kulaklık ve şarj aletini çıkarıyor

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Birçok akıllı telefon üreticisi iPhone kutularından kablolu kulaklık ve şarj aletini çıkaran Apple'ı tiye alsa da bazı markalar Cupertinolu şirketin ayak izini takip edecek gibi görünüyor.

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Koreli basın kuruluşu ChosunBiz'in haberine göre Samsung, Apple'ın izinden gidecek. Yani şirket Galaxy S21'in (diğer adıyla Galaxy S30) kutusuna AKG kablolu kulaklık ve 25W şarj adaptörünü dahil etmeyecek.

Akıllı telefonun kutusunda sadece USB-C kablosu ve SIM kart çıkartma iğnesinin yer alacağı belirtiliyor. Güney Koreli şirket doğal olarak bunu çevreyi korumak adına yaptığını açıklayacak.

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Aksesuar satışlarını artıracak

Bu hamle Samsung'un aksesuar satışlarını artırmasına yardımcı olacak. Özellikle Galaxy Buds Live kablosuz kulaklıklar, 45W USB-C hızlı şarj adaptörü ve Wireless Charger Duo kabosuz şarj istasyonu satışlarının hareketlenmesi bekleniyor.

Son sızıntılara göre Galaxy S serisi Galaxy S21, Galaxy S21+ ve Galaxy S21 Ultra olmak üzere üç akıllı telefon içerecek. Cihazlar One UI 3.1 arayüzü ile karşımıza çıkacak. Samsung'un yeni amiral gemisini Ocak ayının başlarında tanıtacağı söyleniyor.

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