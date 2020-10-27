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    Cep Telefonları ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Apple'ın ardından Samsung da Galaxy S21 kutusundan kulaklık ve şarj aletini çıkarıyor

    Apple'ın iPhone kutularından kablolu kulaklık ve şarj aletini çıkarması rakip şirketler için alay konusu olmuştu. Ancak Samsung ezeli rakibinin izinden gidecek gibi görünüyor.
    6 sa. (Son Güncelleme: 6 sa.)
    3,3b
    57
    49
    Cep Telefonları
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    Onur Seven
    Haber Editörü
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    2

    Apple'ın ardından Samsung da Galaxy S21 kutusundan kulaklık ve şarj aletini çıkarıyor
    Tam Boyutta Gör

    Birçok akıllı telefon üreticisi iPhone kutularından kablolu kulaklık ve şarj aletini çıkaran Apple'ı tiye alsa da bazı markalar Cupertinolu şirketin ayak izini takip edecek gibi görünüyor.

    Ayrıca Bkz. "iPhone 12 Pro'da "boya soyulması" sorunu"

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    Koreli basın kuruluşu ChosunBiz'in haberine göre Samsung, Apple'ın izinden gidecek. Yani şirket Galaxy S21'in (diğer adıyla Galaxy S30) kutusuna AKG kablolu kulaklık ve 25W şarj adaptörünü dahil etmeyecek.

    Akıllı telefonun kutusunda sadece USB-C kablosu ve SIM kart çıkartma iğnesinin yer alacağı belirtiliyor. Güney Koreli şirket doğal olarak bunu çevreyi korumak adına yaptığını açıklayacak.

    Apple'ın ardından Samsung da Galaxy S21 kutusundan kulaklık ve şarj aletini çıkarıyor
    Tam Boyutta Gör

    Aksesuar satışlarını artıracak

    Bu hamle Samsung'un aksesuar satışlarını artırmasına yardımcı olacak. Özellikle Galaxy Buds Live kablosuz kulaklıklar, 45W USB-C hızlı şarj adaptörü ve Wireless Charger Duo kabosuz şarj istasyonu satışlarının hareketlenmesi bekleniyor.

    Son sızıntılara göre Galaxy S serisi Galaxy S21, Galaxy S21+ ve Galaxy S21 Ultra olmak üzere üç akıllı telefon içerecek. Cihazlar One UI 3.1 arayüzü ile karşımıza çıkacak. Samsung'un yeni amiral gemisini Ocak ayının başlarında tanıtacağı söyleniyor.



    Kaynakça https://biz.chosun.com/site/data/html_dir/2020/10/26/2020102602314.html https://www.sammobile.com/news/samsung-galaxy-s21-box-not-include-charger-earphones Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    TheJudgé

    Comolokko

    2 gün önce
    Coco.Jambo

    ..........

    2 gün önce
    Coco.Jambo

    .........

    2 gün önce
    Coco.Jambo

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    2 gün önce
    Coco.Jambo

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    2 gün önce
    Coco.Jambo

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    2 gün önce
    Coco.Jambo

    .

    2 gün önce
    ?Roovu

    çöpp

    3 gün önce
    guneyk

    xd

    4 gün önce
    hareketliperde

    MERHaba kız var mı :D

    4 gün önce
    Bildiğin Odun

    İthal yapay et satışlarımıza hazır mısın Türkiye

    4 gün önce
    ardicli2000

    yine de bir et değil...

    4 gün önce
    CrrystaL

    ne la bu

    4 gün önce
    TheJudgé

    bune la

    4 gün önce
    zOppOr

    Deneme

    4 gün önce
    hareketliperde

    v

    5 gün önce
    En Beğenilen Yorumlar Tümünü Genişlet Yorum Yaz
    shadymarsh (Halim Samet) 5 sa. en beğenilen
    Muahhahaha geçen broşürlerde dalga geçiyodun Apple ile
    Yanıtla +25
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    mert1907 (Mert Karakoç) 5 sa.
    Alayı rezil bu firmaların. Bir ürünün en temel parçasını kutudan çıkarmak nedir ya? Allah'tan bataryalar cihaza entegre yoksa onuda koymazlardı bunlar.
    Yanıtla +17
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    sendemail (umit erdem) 5 sa.
    Kutu içindeki;
    + dökümantasyon ,
    + kutunun karton kalınlığı
    +kutu üzerinde kullanılan görseller ,renk sayısı,baskı türü

    gibi unsurları ortadan kaldırsalar ,maliyetlerinde ciddi azalışa sebep olurlar.

    Hele hele kutuların kartonlarını kenevirden yapsalar ,çevreye inanılmaz olumlu etkide bulunurlar .
    (kenevir bitkisinin lifi en iyi kağıttır, ağaca lüzum bırakmaz,üretimi bile daha az maliyetlidir ,kenevir kağıdı 10 kez geri dönüştürülebilirken ,agaçtan imal edilen kağıt 4 kez dönüştürülebilir.)

    Allah'ın ibişleri...
    Kutu içindeki; + dökümantasyon , + kutunun karton kalınlığı +kutu üzerinde kullanılan görseller ,renk sayısı,baskı türü gibi unsurları ortadan...
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    Yanıtla +13
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    Yorumlar (35) Yorum Yaz Forumda Gör
    aycibin (Yalım Dilmen) 1 sa. (düzenlendi)
    ben hala 3.5mm'den vazgeçmem derken adam hiç kulaklık koymam diyor.ben de telefonumu değiştirmem.tüm gün kulaklık takıyorum.telefondan çıkan kulakık bilgisayarıma da uyuyor.şarj derdi de yok.ihtiyacım yokken neden zorla bluetooth kullanayımki?

    şarj olayı da saçma.adaptörler de her yıl hızlanıyor.elimde 2 yaşında adaptör varsa yeni telefona hızlı şarj yapamam.kutudan güncel hızda adaptör çıkmıyorsa fazladan para vermem gerekecek.ya da telefonun hızlı şarj özelliği olamayacak.
    apple'ınki daha da saçma.yeni kablonun uçları lightning ve type-c.ulan piyasadaki 1000 adaptörden kaçında type-c girişi varki?telefon ucunu type-c yapacağına adaptör ucunu yapmış.

    bu arada bence söylentidir.2021'de samsung yapmaz diye düşünüyorum.
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    DPLALİ (Bomba Ölüm) 1 sa.
    Samsung’tan SSD dışında bir şey alınmaz artık.
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    L.Hamilton (Kerem ) 2 sa.
    Samsung fanboylar şok
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    joven 2 sa.
    Bütçe noktasında o sevilere çıkan zaten aramaz ararsada ya çok pintidir yada zar zor yetiştirip almıştır.
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    izleyici7 2 sa.
    Eğer böyle birşey yaparsa Samsung telefon alacaktım çevremde ve ailemde kimseye aldırmayacam ve kesinleşti Samsung'un 1 tane ürününü kullanmam biz Türkler buna çok önem veririz ve asla almayız nerede kutusu dolu olan cihaz varsa onu alacağım avucunu yala iPhone ve Samsung öyle ise geç bunları doğayı korumakmış o mu kaldı doğayı korumakla ilgili ozaman telefon üretme
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    astegon (astegon CF) 2 sa.
    Ne güzel ne güzel

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    deoks 3 sa. (düzenlendi)
    Ne kadar uğraşırsa uğraşsınlar yaptıkları en büyük başarı Apple’ın kopyası olmak.
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    dımmışali (durmuş bahça) 3 sa.
    İlerde kutudan telefonuda çıkartırlar.
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    yc#1 (Yavuz Can) 3 sa.
    Karbon ayak izini azaltacaz ayağına karlılık peşinde koşar bunlar.
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    unforgiven1127 (unforgiven unforgiven) 3 sa.
    Boyle bir rezillik olamaz!
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    3324 kez okundu.
    35 kişi, toplam 35 yorum yazdı.

    HABERİN ETİKETLERİ
    samsung, galaxy s21 ve
    7 etiket daha galaxy s30 kablolu kulaklık şarj aleti kutu içeriği Apple iPhone 12 Mobil Teknolojiler
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