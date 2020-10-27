Apple'ın ardından Samsung da Galaxy S21 kutusundan kulaklık ve şarj aletini çıkarıyor

Birçok akıllı telefon üreticisi iPhone kutularından kablolu kulaklık ve şarj aletini çıkaran Apple'ı tiye alsa da bazı markalar Cupertinolu şirketin ayak izini takip edecek gibi görünüyor.
Ayrıca Bkz. "iPhone 12 Pro'da "boya soyulması" sorunu"İlginizi Çekebilir iPhone 12'nin kutusundan kulaklık çıkmayabilir
Koreli basın kuruluşu ChosunBiz'in haberine göre Samsung, Apple'ın izinden gidecek. Yani şirket Galaxy S21'in (diğer adıyla Galaxy S30) kutusuna AKG kablolu kulaklık ve 25W şarj adaptörünü dahil etmeyecek.
Akıllı telefonun kutusunda sadece USB-C kablosu ve SIM kart çıkartma iğnesinin yer alacağı belirtiliyor. Güney Koreli şirket doğal olarak bunu çevreyi korumak adına yaptığını açıklayacak.
Aksesuar satışlarını artıracak
Bu hamle Samsung'un aksesuar satışlarını artırmasına yardımcı olacak. Özellikle Galaxy Buds Live kablosuz kulaklıklar, 45W USB-C hızlı şarj adaptörü ve Wireless Charger Duo kabosuz şarj istasyonu satışlarının hareketlenmesi bekleniyor.
Son sızıntılara göre Galaxy S serisi Galaxy S21, Galaxy S21+ ve Galaxy S21 Ultra olmak üzere üç akıllı telefon içerecek. Cihazlar One UI 3.1 arayüzü ile karşımıza çıkacak. Samsung'un yeni amiral gemisini Ocak ayının başlarında tanıtacağı söyleniyor.
Kaynakça https://biz.chosun.com/site/data/html_dir/2020/10/26/2020102602314.html https://www.sammobile.com/news/samsung-galaxy-s21-box-not-include-charger-earphones Yorum Yaz Paylaş Tweetle Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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En gerçekçi yapay et
Comolokko
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çöpp
xd
MERHaba kız var mı :D
İthal yapay et satışlarımıza hazır mısın Türkiye
yine de bir et değil...
ne la bu
bune la
Deneme
+ dökümantasyon ,
+ kutunun karton kalınlığı
+kutu üzerinde kullanılan görseller ,renk sayısı,baskı türü
gibi unsurları ortadan kaldırsalar ,maliyetlerinde ciddi azalışa sebep olurlar.
Hele hele kutuların kartonlarını kenevirden yapsalar ,çevreye inanılmaz olumlu etkide bulunurlar .
(kenevir bitkisinin lifi en iyi kağıttır, ağaca lüzum bırakmaz,üretimi bile daha az maliyetlidir ,kenevir kağıdı 10 kez geri dönüştürülebilirken ,agaçtan imal edilen kağıt 4 kez dönüştürülebilir.)
Allah'ın ibişleri...