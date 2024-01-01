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    Apple, 12 yıldır sürdürdüğü geleneği bozdu

    Apple, 12 yıldır sürdürdüğü bir geleneği bozarak 2023'te yeni iPad modeli çıkarmadı. Şirket, ilk iPad'in piyasaya sürülmesinden bu yana ilk kez tüm takvim yılı boyunca yeni bir model çıkarmadı.
    apple 12 yıllık geleneği bozdu Tam Boyutta Gör
    iPad, 2010’da ilk çıkışından bu yana Apple için önemli bir ürün oldu ve her yıl en az bir yeni model piyasaya çıktı. Apple, tablet pazarının açık ara lideri konumunda. Teknoloji devi, yılda dört yeni iPad modeli piyasaya sürüyor. Ancak, 2023 yılında hiç model çıkmadı. En son iPad tanıtımları Ekim 2022'de gerçekleşti. 2023'te yalnızca yeni iPad’lerle uyumlu USB-C'li Apple Pencil tanıtıldı.

    iPad, deneyim olarak olmasa da donanımsal yönden Mac’lere yaklaşmış durumda. Özellikle Pro modeller oldukça güçlü. Giriş seviye iPad’ler bile yıllarca hızını koruyor. Tasarım anlamında da çok büyük değişiklikler olmadığından tüketiciler, daha az sıklıkta yükseltme yapma gereği duyuyor. Tüketici davranışındaki bu değişim, Apple’ı tablet stratejisini yeniden değerlendirmeye, daha etkili ve daha az sıklıkta donanım güncellemelerine odaklanmaya sevk etmiş olabilir.

    Söylentiler ve analist tahminleri, 2024 yılının iPad serisi için önemli bir yıl olacağını, giriş seviyesi iPad, iPad mini, iPad Air ve iPad Pro'yu kapsayan her modelin donanımlarının yenileneceğini gösteriyor. Bu yıl farklı olarak 12.9 inç iPad Air modelinin de gelmesi bekleniyor. Üst seviye iPad Pro'nun OLED ekran teknolojisi, M3 çip ve yeni laptop benzeri klavye aksesuarı dahil yeni özellik sunması bekleniyor.

    2023’e kadar çıkan iPad modelleri

    • 2010: iPad (1. nesil)
    • 2011: iPad2
    • 2012: iPad (3. nesil), iPad (4. nesil) ve iPad mini (1. nesil)
    • 2013: iPad Air (1. nesil) ve iPad mini 2
    • 2014: iPad Air 2 ve iPad mini 3
    • 2015: iPad mini 4 ve iPad Pro 12.9 inç (1. nesil)
    • 2016: iPad Pro 9.7 inç
    • 2017: iPad (5. nesil), iPad Pro 12.9 inç (2. nesil) ve iPad Pro 10.5 inç
    • 2018: iPad (6. nesil), iPad Pro 11 inç (1. nesil) ve iPad Pro 12.9 inç (3. nesil)
    • 2019: iPad (7. nesil), iPad Air (3. nesil) ve iPad mini (5. nesil)
    • 2020: iPad (8. nesil), iPad Air (4. nesil), iPad Pro 11 inç (2. nesil) ve iPad Pro 12.9 inç (4. nesil)
    • 2021: iPad (9. nesil), iPad mini (6. nesil), iPad Pro 11 inç (3. nesil) ve iPad Pro 12.9 inç (5. nesil)
    • 2022: iPad (10. nesil), iPad Air (5. nesil), iPad Pro 11 inç (4. nesil) ve iPad Pro 12.9 inç (6. nesil)
    • 2023: -
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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    wdwh8qgsr 2 saat önce

    @ccguven sizden daha istilacı olamazlar...

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    Rindaman 1 gün önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    H
    HopHopTV 1 hafta önce

    https://www.youtube.com/channel/UCM_RDG9NTcMoJcTxf4AqB1g

    D
    DH Misafiri 3 hafta önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 2 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 2 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 2 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 3 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 3 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 3 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 4 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 4 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 4 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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