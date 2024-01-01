Apple, 12 yıldır sürdürdüğü geleneği bozdu

Tam Boyutta Gör iPad, 2010’da ilk çıkışından bu yana Apple için önemli bir ürün oldu ve her yıl en az bir yeni model piyasaya çıktı. Apple, tablet pazarının açık ara lideri konumunda. Teknoloji devi, yılda dört yeni iPad modeli piyasaya sürüyor. Ancak, 2023 yılında hiç model çıkmadı. En son iPad tanıtımları Ekim 2022'de gerçekleşti. 2023'te yalnızca yeni iPad’lerle uyumlu USB-C'li Apple Pencil tanıtıldı.

2024'te tanıtılması beklenen Apple ürünleri 5 gün önce eklendi

iPad, deneyim olarak olmasa da donanımsal yönden Mac’lere yaklaşmış durumda. Özellikle Pro modeller oldukça güçlü. Giriş seviye iPad’ler bile yıllarca hızını koruyor. Tasarım anlamında da çok büyük değişiklikler olmadığından tüketiciler, daha az sıklıkta yükseltme yapma gereği duyuyor. Tüketici davranışındaki bu değişim, Apple’ı tablet stratejisini yeniden değerlendirmeye, daha etkili ve daha az sıklıkta donanım güncellemelerine odaklanmaya sevk etmiş olabilir.

Söylentiler ve analist tahminleri, 2024 yılının iPad serisi için önemli bir yıl olacağını, giriş seviyesi iPad, iPad mini, iPad Air ve iPad Pro'yu kapsayan her modelin donanımlarının yenileneceğini gösteriyor. Bu yıl farklı olarak 12.9 inç iPad Air modelinin de gelmesi bekleniyor. Üst seviye iPad Pro'nun OLED ekran teknolojisi, M3 çip ve yeni laptop benzeri klavye aksesuarı dahil yeni özellik sunması bekleniyor.

2023’e kadar çıkan iPad modelleri

2010: iPad (1. nesil)

2011: iPad2

2012: iPad (3. nesil), iPad (4. nesil) ve iPad mini (1. nesil)

2013: iPad Air (1. nesil) ve iPad mini 2

2014: iPad Air 2 ve iPad mini 3

2015: iPad mini 4 ve iPad Pro 12.9 inç (1. nesil)

2016: iPad Pro 9.7 inç

2017: iPad (5. nesil), iPad Pro 12.9 inç (2. nesil) ve iPad Pro 10.5 inç

2018: iPad (6. nesil), iPad Pro 11 inç (1. nesil) ve iPad Pro 12.9 inç (3. nesil)

2019: iPad (7. nesil), iPad Air (3. nesil) ve iPad mini (5. nesil)

2020: iPad (8. nesil), iPad Air (4. nesil), iPad Pro 11 inç (2. nesil) ve iPad Pro 12.9 inç (4. nesil)

2021: iPad (9. nesil), iPad mini (6. nesil), iPad Pro 11 inç (3. nesil) ve iPad Pro 12.9 inç (5. nesil)

2022: iPad (10. nesil), iPad Air (5. nesil), iPad Pro 11 inç (4. nesil) ve iPad Pro 12.9 inç (6. nesil)

2023: -

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