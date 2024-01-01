Apple, 12 yıldır sürdürdüğü geleneği bozdu

iPad, deneyim olarak olmasa da donanımsal yönden Mac’lere yaklaşmış durumda. Özellikle Pro modeller oldukça güçlü. Giriş seviye iPad’ler bile yıllarca hızını koruyor. Tasarım anlamında da çok büyük değişiklikler olmadığından tüketiciler, daha az sıklıkta yükseltme yapma gereği duyuyor. Tüketici davranışındaki bu değişim, Apple’ı tablet stratejisini yeniden değerlendirmeye, daha etkili ve daha az sıklıkta donanım güncellemelerine odaklanmaya sevk etmiş olabilir.
Söylentiler ve analist tahminleri, 2024 yılının iPad serisi için önemli bir yıl olacağını, giriş seviyesi iPad, iPad mini, iPad Air ve iPad Pro'yu kapsayan her modelin donanımlarının yenileneceğini gösteriyor. Bu yıl farklı olarak 12.9 inç iPad Air modelinin de gelmesi bekleniyor. Üst seviye iPad Pro'nun OLED ekran teknolojisi, M3 çip ve yeni laptop benzeri klavye aksesuarı dahil yeni özellik sunması bekleniyor.
2023’e kadar çıkan iPad modelleri
- 2010: iPad (1. nesil)
- 2011: iPad2
- 2012: iPad (3. nesil), iPad (4. nesil) ve iPad mini (1. nesil)
- 2013: iPad Air (1. nesil) ve iPad mini 2
- 2014: iPad Air 2 ve iPad mini 3
- 2015: iPad mini 4 ve iPad Pro 12.9 inç (1. nesil)
- 2016: iPad Pro 9.7 inç
- 2017: iPad (5. nesil), iPad Pro 12.9 inç (2. nesil) ve iPad Pro 10.5 inç
- 2018: iPad (6. nesil), iPad Pro 11 inç (1. nesil) ve iPad Pro 12.9 inç (3. nesil)
- 2019: iPad (7. nesil), iPad Air (3. nesil) ve iPad mini (5. nesil)
- 2020: iPad (8. nesil), iPad Air (4. nesil), iPad Pro 11 inç (2. nesil) ve iPad Pro 12.9 inç (4. nesil)
- 2021: iPad (9. nesil), iPad mini (6. nesil), iPad Pro 11 inç (3. nesil) ve iPad Pro 12.9 inç (5. nesil)
- 2022: iPad (10. nesil), iPad Air (5. nesil), iPad Pro 11 inç (4. nesil) ve iPad Pro 12.9 inç (6. nesil)
- 2023: -
istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:
@ccguven sizden daha istilacı olamazlar...
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
https://www.youtube.com/channel/UCM_RDG9NTcMoJcTxf4AqB1g
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.