OLED iPad Pro'nun ekran üretimine geçildi: İşte beklenen çıkış tarihi

Tam Boyutta Gör Apple, geçtiğimiz yıl yeni iPad modeli çıkarmadığından 2024’te beklentiler büyük. Şu an için ilk kez iki boyutta satışa sunulacak yeni iPad Air ile birlikte OLED ekranlı iPad Pro modelleri öne çıkıyor. The Elec tarafından hazırlanan yeni bir rapora göre, 2024 iPad Pro’nun OLED ekran üretimi başladı.

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OLED iPad Pro’nun ekranlarını LG ve Samsung üretecek. LG Display, yakın zamanda yeni 13 inç iPad Pro ekranları için ince film transistör üretimine başlarken, Samsung da bu hafta içinde yeni 11 inç iPad Pro için TFT üretimine başlayacak. Bilmeyenler için, TFT, tek tek OLED piksellerini kapatıp açan bir anahtar görevi görüyor.

OLED iPad Pro ne zaman çıkacak?

11 inç ve 13 inç OLED iPad Pro’nun Mart ayında düzenlenen etkinlikte tanıtılması (duyurulması) bekleniyor. Apple, genelde ön siparişleri etkinlik sırasında veya etkinlikte bir ya da iki hafta sonra açıyor, ertesi hafta da satışa sunuyor. OLED ekranlar iPad serisi için bir ilk. Apple, iPhone ve Apple Watch’ta OLED teknolojisini kullanıyor. OLED, LED veya mini LED ile karşılaştırıldığında daha derin siyah, daha canlı renkler sunuyor.

2024 iPad Pro modellerinin yeni ekranın yanı sıra geçen yıl yeni MacBook Pro modellerinde kullanılan Apple M3 işlemciye sahip olması bekleniyor. Ekranın büyümesi, tasarımın incelmesi beraberinde yeniden tasarlanmış Magic Keyboard aksesuarını da getirecek.

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