OLED iPad Pro'nun ekran üretimine geçildi: İşte beklenen çıkış tarihi

OLED iPad Pro’nun ekranlarını LG ve Samsung üretecek. LG Display, yakın zamanda yeni 13 inç iPad Pro ekranları için ince film transistör üretimine başlarken, Samsung da bu hafta içinde yeni 11 inç iPad Pro için TFT üretimine başlayacak. Bilmeyenler için, TFT, tek tek OLED piksellerini kapatıp açan bir anahtar görevi görüyor.
OLED iPad Pro ne zaman çıkacak?
11 inç ve 13 inç OLED iPad Pro’nun Mart ayında düzenlenen etkinlikte tanıtılması (duyurulması) bekleniyor. Apple, genelde ön siparişleri etkinlik sırasında veya etkinlikte bir ya da iki hafta sonra açıyor, ertesi hafta da satışa sunuyor. OLED ekranlar iPad serisi için bir ilk. Apple, iPhone ve Apple Watch’ta OLED teknolojisini kullanıyor. OLED, LED veya mini LED ile karşılaştırıldığında daha derin siyah, daha canlı renkler sunuyor.
2024 iPad Pro modellerinin yeni ekranın yanı sıra geçen yıl yeni MacBook Pro modellerinde kullanılan Apple M3 işlemciye sahip olması bekleniyor. Ekranın büyümesi, tasarımın incelmesi beraberinde yeniden tasarlanmış Magic Keyboard aksesuarını da getirecek.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:
bu reklam daha ne kadar kalacak
30 yıldır bunu görüyoruz
@ccguven sizden daha istilacı olamazlar...
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.