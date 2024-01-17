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    Anlık Bildirim

    OLED iPad Pro'nun ekran üretimine geçildi: İşte beklenen çıkış tarihi

    Apple, 2024'te yeni iPad modellerini tanıtacak. Farklı ekran seçenekleriyle iPad Air ile birlikte OLED iPad Pro'nun tanıtılması bekleniyor. Yeni rapora göre, 2024 iPad Pro'nun ekran üretimi başladı.
    apple oled ipad pro ekran üretimi başladı Tam Boyutta Gör
    Apple, geçtiğimiz yıl yeni iPad modeli çıkarmadığından 2024’te beklentiler büyük. Şu an için ilk kez iki boyutta satışa sunulacak yeni iPad Air ile birlikte OLED ekranlı iPad Pro modelleri öne çıkıyor. The Elec tarafından hazırlanan yeni bir rapora göre, 2024 iPad Pro’nun OLED ekran üretimi başladı.

    OLED iPad Pro’nun ekranlarını LG ve Samsung üretecek. LG Display, yakın zamanda yeni 13 inç iPad Pro ekranları için ince film transistör üretimine başlarken, Samsung da bu hafta içinde yeni 11 inç iPad Pro için TFT üretimine başlayacak. Bilmeyenler için, TFT, tek tek OLED piksellerini kapatıp açan bir anahtar görevi görüyor.

    OLED iPad Pro ne zaman çıkacak?

    11 inç ve 13 inç OLED iPad Pro’nun Mart ayında düzenlenen etkinlikte tanıtılması (duyurulması) bekleniyor. Apple, genelde ön siparişleri etkinlik sırasında veya etkinlikte bir ya da iki hafta sonra açıyor, ertesi hafta da satışa sunuyor. OLED ekranlar iPad serisi için bir ilk. Apple, iPhone ve Apple Watch’ta OLED teknolojisini kullanıyor. OLED, LED veya mini LED ile karşılaştırıldığında daha derin siyah, daha canlı renkler sunuyor.

    2024 iPad Pro modellerinin yeni ekranın yanı sıra geçen yıl yeni MacBook Pro modellerinde kullanılan Apple M3 işlemciye sahip olması bekleniyor. Ekranın büyümesi, tasarımın incelmesi beraberinde yeniden tasarlanmış Magic Keyboard aksesuarını da getirecek.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    camokan 1 gün önce

    bu reklam daha ne kadar kalacak

    F
    fortingen 1 hafta önce

    30 yıldır bunu görüyoruz

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    wdwh8qgsr 2 hafta önce

    @ccguven sizden daha istilacı olamazlar...

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    Rindaman 2 hafta önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 1 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 2 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 2 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 3 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 4 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 4 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 4 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 5 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 5 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 5 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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