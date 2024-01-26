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    Yeni OLED iPad Pro'da kamera ve FaceID yatayda yer alacak

    Apple, yakında tanıtacağı OLED iPad Pro'da Face ID ve kamera yerleşimini değiştiriyor. iOS 17.4 beta 1'de keşfedilen koda göre OLED iPad Pro modellerinde yatay yönde Face ID kamera yer alacak.
    Yeni OLED iPad Pro'da kamera ve FaceID yatayda yer alacak Tam Boyutta Gör
    Yeni iPad Pro modellerinin önümüzdeki aylarda tasarım ve iç donanımda önemli değişikliklerle piyasaya sürülmesi planlanıyor. Cihazların hem 11 inç hem de 13 inç modellerde mini LED ekranlardan OLED panellere geçeceği söyleniyor. Son gelen haberlere göre Apple, OLED iPad Pro modellerinde Face ID ve kamera yerleşimini değiştirmek istiyor. iOS 17.4 beta 1'de keşfedilen koda göre OLED iPad Pro modellerinde yatay yönde Face ID kamera yer alacak.

    MacRumors, iPad Pro modellerinde Face ID kamera yönelimiyle ilgili iOS 17.4 kodunu keşfetti. Kod, Face ID kurulumu sırasında iPad Pro'nun yatay yönelimli olması gerektiğini söylüyor. iPad Pro yatay moddayken Face ID kamerası üstte görünecek. Böylece, Samsung Galaxy S9 Ultra'nın ve diğer birçok tabletin ön kamera yerleşimine benzeyecek.

    Samsung Galaxy S9 Ultra,  iPad Pro modellerinden daha ince çerçevelere sahip olduğundan, ön kamera yatay yönde küçük bir çentikte yer alıyor. Apple ise OLED iPad Pro modellerinde çentik kullanmayabilir. Şirket, 10. nesil iPad'in ön kamerasını dikey konumdan yataya taşıdığı için bu değişiklik firma için ilk olmayacak. Apple, OLED iPad Pro için de benzer bir yaklaşım benimseyecek gibi görünüyor.

    Apple'ın iPad Pro'daki çerçevelerin boyutunu küçültmeyi planlayıp planlamadığı henüz bilinmiyor. Eğer çerçeveleri inceltirse OLED iPad Pro'da yatayda bir Dynamic Island görebiliriz. 

    Apple bu yıl Face ID'yi iPad Air serisine de getirebilir. Durum böyleyse Apple, Face ID'yi iPad Air'de de yatay yöne konumlandırabilir. Son raporlara göre Apple, OLED iPad Pro modellerini mart veya nisan aylarında piyasaya sürmeyi planlıyor.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    garez41 3 gün önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

    S
    salihsakix 5 gün önce

    arkadaşlar fc24 gerçekten bedavaya veriliyor kaçırmayıınn

    Profil resmi
    camokan 1 hafta önce

    bu reklam daha ne kadar kalacak

    F
    fortingen 2 hafta önce

    30 yıldır bunu görüyoruz

    Profil resmi
    wdwh8qgsr 3 hafta önce

    @ccguven sizden daha istilacı olamazlar...

    Profil resmi
    Rindaman 3 hafta önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 1 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 2 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 2 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 3 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 4 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 4 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 4 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 5 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 5 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 5 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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