Tam Boyutta Gör Yeni iPad Pro modellerinin önümüzdeki aylarda tasarım ve iç donanımda önemli değişikliklerle piyasaya sürülmesi planlanıyor. Cihazların hem 11 inç hem de 13 inç modellerde mini LED ekranlardan OLED panellere geçeceği söyleniyor. Son gelen haberlere göre Apple, OLED iPad Pro modellerinde Face ID ve kamera yerleşimini değiştirmek istiyor. iOS 17.4 beta 1'de keşfedilen koda göre OLED iPad Pro modellerinde yatay yönde Face ID kamera yer alacak.

MacRumors, iPad Pro modellerinde Face ID kamera yönelimiyle ilgili iOS 17.4 kodunu keşfetti. Kod, Face ID kurulumu sırasında iPad Pro'nun yatay yönelimli olması gerektiğini söylüyor. iPad Pro yatay moddayken Face ID kamerası üstte görünecek. Böylece, Samsung Galaxy S9 Ultra'nın ve diğer birçok tabletin ön kamera yerleşimine benzeyecek.

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Samsung Galaxy S9 Ultra, iPad Pro modellerinden daha ince çerçevelere sahip olduğundan, ön kamera yatay yönde küçük bir çentikte yer alıyor. Apple ise OLED iPad Pro modellerinde çentik kullanmayabilir. Şirket, 10. nesil iPad'in ön kamerasını dikey konumdan yataya taşıdığı için bu değişiklik firma için ilk olmayacak. Apple, OLED iPad Pro için de benzer bir yaklaşım benimseyecek gibi görünüyor.

Apple'ın iPad Pro'daki çerçevelerin boyutunu küçültmeyi planlayıp planlamadığı henüz bilinmiyor. Eğer çerçeveleri inceltirse OLED iPad Pro'da yatayda bir Dynamic Island görebiliriz.

Apple bu yıl Face ID'yi iPad Air serisine de getirebilir. Durum böyleyse Apple, Face ID'yi iPad Air'de de yatay yöne konumlandırabilir. Son raporlara göre Apple, OLED iPad Pro modellerini mart veya nisan aylarında piyasaya sürmeyi planlıyor.

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Yeni OLED iPad Pro'da kamera ve FaceID yatayda yer alacak