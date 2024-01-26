Yeni OLED iPad Pro'da kamera ve FaceID yatayda yer alacak

MacRumors, iPad Pro modellerinde Face ID kamera yönelimiyle ilgili iOS 17.4 kodunu keşfetti. Kod, Face ID kurulumu sırasında iPad Pro'nun yatay yönelimli olması gerektiğini söylüyor. iPad Pro yatay moddayken Face ID kamerası üstte görünecek. Böylece, Samsung Galaxy S9 Ultra'nın ve diğer birçok tabletin ön kamera yerleşimine benzeyecek.
Samsung Galaxy S9 Ultra, iPad Pro modellerinden daha ince çerçevelere sahip olduğundan, ön kamera yatay yönde küçük bir çentikte yer alıyor. Apple ise OLED iPad Pro modellerinde çentik kullanmayabilir. Şirket, 10. nesil iPad'in ön kamerasını dikey konumdan yataya taşıdığı için bu değişiklik firma için ilk olmayacak. Apple, OLED iPad Pro için de benzer bir yaklaşım benimseyecek gibi görünüyor.
Apple'ın iPad Pro'daki çerçevelerin boyutunu küçültmeyi planlayıp planlamadığı henüz bilinmiyor. Eğer çerçeveleri inceltirse OLED iPad Pro'da yatayda bir Dynamic Island görebiliriz.
Apple bu yıl Face ID'yi iPad Air serisine de getirebilir. Durum böyleyse Apple, Face ID'yi iPad Air'de de yatay yöne konumlandırabilir. Son raporlara göre Apple, OLED iPad Pro modellerini mart veya nisan aylarında piyasaya sürmeyi planlıyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
arkadaşlar fc24 gerçekten bedavaya veriliyor kaçırmayıınn
bu reklam daha ne kadar kalacak
30 yıldır bunu görüyoruz
@ccguven sizden daha istilacı olamazlar...
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.