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    Taşınabilir Bilgisayarlar ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Apple'ın dizüstü bilgisayar satışları düşüşte

    Strategy Analytics'in son raporu, 2020'nin ilk çeyreğinde dizüstü bilgisayar sevkiyatının %2 azaldığını olduğunu ortaya koydu. Apple’ın dizüstü bilgisayar sevkiyatında %16 oranında gerileme var.
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    Taşınabilir Bilgisayarlar
    Onur Seven
    Haber Editörü
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    Apple'ın dizüstü bilgisayar satışları düşüşte
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    Strategy Analytics'in yayınladığı son rapor 2020'nin ilk çeyreğinde 37.9 milyon dizüstü bilgisayar sevkiyatı yapıldığını ortaya koydu. Geçen yılın aynı döneminde 38.6 milyon adetlik bir sevkiyat gerçekleştirilmişti. Yani dizüstü bilgisayar satışlarında %2'lik bir azalma söz konusu.

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    Analistler, ekonomik çöküş ve koronavirüs (Covid-19) salgını nedeniyle sektörün zor günler geçirdiğini söylüyor. Elektronik bileşen üretiminin kesintiye uğraması, yeni dizüstü bilgisayarların tedarikini zorlaştırdı. Buna karşın insanların uzaktan çalışma düzenine geçmesi ile birlikte dizüstü bilgisayarlar için ek talep oluştuğun da belirtmek gerekir.

    Lenovo zirvede

    İlk çeyrek sonuçlarına göre Lenovo %23.5 payla dizüstü bilgisayar pazarının lideri oldu. Şirketin cihazlarına yönelik talep %1 arttı. İkinci sırada ise %21.3 pazar payıyla HP yer alıyor. Ancak markanın sevkiyatlarında %1'lik düşüş var. Üçüncülük koltuğunu kapan Dell ilk çeyreği %18.2'lik pazar payıyla kapattı. Şirket %5 oranında büyüme gösterdi.

    Özellikle vurgulanmaya değer bir diğer nokta ise dördüncü sırada yer alan Apple'ın durumu. Şirketin dizüstü bilgisayar sevkiyatları %16 gibi ciddi bir oranda düştü. Apple şu anda pazarın yaklaşık %8'lik kısmını elinde bulunduruyor. Beşinci sıradaki Asus'ta da benzer bir düşüş var. Dizüstü bilgisayar sevkiyatları %15 oranında azalan Tayvanlı şirketin pazar payı %6.6 seviyesinde.



    https://www.businesswire.com/news/home/20200507005891/en/Strategy-Analytics-Notebook-Demand-Shows-Resilience-Face Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    En Beğenilen Yorumlar Tümünü Genişlet Yorum Yaz
    deoks 1 hf. en beğenilen
    Kime sorsam macbook’unu 5 yıldan az kullanan yok. Uzun ömürlü ürün yapmanın bir bedeli de bu oluyor galiba.
    1 Yanıt Yanıtla +10
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    lordrdley 1 hf. deoks
    Kesinlikle! 2012 de aldigim macbook pro retinami 2016 da batarya sikintisindan dolayi geri alip batarya parasina 2016 model verdiklerinde ne kadar iyi bir secim yaptigimi anlamistim.
    1 Yanıt Yanıtla
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    Yorumlar (8) Yorum Yaz Forumda Gör
    salem33 19 sa.
    Bütün diziler Lenovo reklamı yapıyor
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    Eivor 1 hf. yeni yorumcu
    Türkiye de orta segment bir birey için bile pahalı artık. Geçen laptop fiyatlarına baktım da en kötü celeron işlemcili laptoplar bile 2500tl olmuş anormal bir fiyatlandırma var.
    1 Yanıt Yanıtla +1
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    Furkooo85 (Furkan AKÇATEPE) 6 gün Eivor
    Maalesef ki ekonomimiz. 2016 yılında 2100'e patates i5'li 16 gigabayt RAM'i olan dizüstü alırken şimdi bul bulabilirsen. Dizüstünün ekran kartından bahsetmek bile istemiyorum. Dediğim patates i5 bile Celeron'dan 2 kat daha iyi.
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    Fearless_tr (Cengiz ................) 1 hf.
    Su anda ipad pro 12.9'a gectim 13 lük macbook pro'dan.Brydge klavye taktim baya rahat gündelik isler icin kullaniyorsaniz kesinlikle tavsiye ederim
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    | OMG! | 1 hf. Fearless_tr
    Ofis programları ile kullanımı nasıl? Çoğunlukla Word ve PowerPoint için soruyorum. Hiç klavye ve fare ile kullandınız mı?

    Ben de geçiş yapmayı düşünüyorum da.
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    Xtrud (Harun Yahya) 1 hf.
    Aynen ben Macbook air 1999 kullanıyorum hala kasma donma yok sadece çizildi kılcal olarak Apple bana hisse verdi şirketten %10
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    SC0RPI0N (Sercan Çakıroğlu) 1 hf.
    Yani Macbook'un gösterişten başka birşey olmadığı için kimse almak istemiyordur belki kafeler tekrar açılınca satışlar yükselir :) dizüstünde tek Dell tanırım
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    mck94 (Mustafa çağrı Keklik) 1 hf.
    Hep almak istedim, hic satin alma firsatim olmadi. Yukselen fiyatlarla da ulasilabilirlikten uzaklasti...
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    deoks 1 hf. en beğenilen
    Kime sorsam macbook’unu 5 yıldan az kullanan yok. Uzun ömürlü ürün yapmanın bir bedeli de bu oluyor galiba.
    1 Yanıt Yanıtla +10
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    lordrdley 1 hf. deoks
    Kesinlikle! 2012 de aldigim macbook pro retinami 2016 da batarya sikintisindan dolayi geri alip batarya parasina 2016 model verdiklerinde ne kadar iyi bir secim yaptigimi anlamistim.
    1 Yanıt Yanıtla
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