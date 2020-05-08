Apple'ın dizüstü bilgisayar satışları düşüşte

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Strategy Analytics'in yayınladığı son rapor 2020'nin ilk çeyreğinde 37.9 milyon dizüstü bilgisayar sevkiyatı yapıldığını ortaya koydu. Geçen yılın aynı döneminde 38.6 milyon adetlik bir sevkiyat gerçekleştirilmişti. Yani dizüstü bilgisayar satışlarında %2'lik bir azalma söz konusu.

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Analistler, ekonomik çöküş ve koronavirüs (Covid-19) salgını nedeniyle sektörün zor günler geçirdiğini söylüyor. Elektronik bileşen üretiminin kesintiye uğraması, yeni dizüstü bilgisayarların tedarikini zorlaştırdı. Buna karşın insanların uzaktan çalışma düzenine geçmesi ile birlikte dizüstü bilgisayarlar için ek talep oluştuğun da belirtmek gerekir.

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Lenovo zirvede

İlk çeyrek sonuçlarına göre Lenovo %23.5 payla dizüstü bilgisayar pazarının lideri oldu. Şirketin cihazlarına yönelik talep %1 arttı. İkinci sırada ise %21.3 pazar payıyla HP yer alıyor. Ancak markanın sevkiyatlarında %1'lik düşüş var. Üçüncülük koltuğunu kapan Dell ilk çeyreği %18.2'lik pazar payıyla kapattı. Şirket %5 oranında büyüme gösterdi.

Özellikle vurgulanmaya değer bir diğer nokta ise dördüncü sırada yer alan Apple'ın durumu. Şirketin dizüstü bilgisayar sevkiyatları %16 gibi ciddi bir oranda düştü. Apple şu anda pazarın yaklaşık %8'lik kısmını elinde bulunduruyor. Beşinci sıradaki Asus'ta da benzer bir düşüş var. Dizüstü bilgisayar sevkiyatları %15 oranında azalan Tayvanlı şirketin pazar payı %6.6 seviyesinde.

https://www.businesswire.com/news/home/20200507005891/en/Strategy-Analytics-Notebook-Demand-Shows-Resilience-Face

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