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    Cep Telefonları ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Meizu, yeni Flyme 8.1 arayüzünü tanıttı: Hangi telefonlara gelecek?

    Meizu bugün düzenlediği etkinlikte Android 10 tabanlı Flyme 8.1 arayüzünü de tanıttı. 300'den fazla iyileştirme ve optimizasyon içeren yeni arayüzün hangi telefonlara geleceği de açıklandı.
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    Cep Telefonları
    Onur Seven
    Haber Editörü
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    Meizu, yeni Flyme 8.1 arayüzünü tanıttı: Hangi telefonlara gelecek?
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    Meizu bugün Meizu 17 ve Meizu 17 Pro akıllı telefonlarını tanıtmakla kalmadı aynı zamanda Android 10 işletim sistemini temel alan Flyme 8.1 arayüzünü de duyurdu.

    Ayrıca Bkz. "2020'nin ilk çeyreğinde en çok satan 10 akıllı telefon belli oldu"

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    Yeni sürüm Flyme 8'e kıyasla 300'den fazla iyileştirme ve optimizasyon içeriyor. Çinli şirket tanıtım sırasında geliştirilmiş sesli asistan Aicy'nin yanı sıra yapay zeka ve ve oyun performansındaki artışa dikkat çekti.

    Meizu, yeni Flyme 8.1 arayüzünü tanıttı: Hangi telefonlara gelecek?

    Yapay zeka motoru hızlandı

    Flyme 8.1, OneMind 3.5'ten yüzde 30 daha hızlı çalışan yeni OneMind 4.0 yapay zeka motorunu beraberinde getiriyor. Yazılım ayrıca tüm uygulamalar için karanlık tema desteği de içeriyor.

    Yeni tanıtılan Meizu 17 ve Meizu 17 Pro amiral gemileri kutudan Flyme 8.1 yüklü şekilde çıkacak. Arayüzün son sürümü aşağıda listelenen 10 model için de yayınlanacak:

    • Meizu 16T
    • Meizu 16S Pro
    • Meizu 16S
    • Meizu 16
    • Meizu 16 Plus
    • Meizu 16Xs
    • Meizu Note 9
    • Meizu X8
    • Meizu Note 8
    • Meizu 16X

    Güncelleme takvimi henüz açıklanmadı. Ancak Çin'deki Meizu kullanıcıları bugünden başlayarak 15 Mayıs'a kadar beta sürümü için kayıt yaptırabilecekler.



    https://www.gizmochina.com/2020/05/08/meizu-announces-flyme-8-1-based-on-android-10-eligible-devices Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    Yorumlar (3) Yorum Yaz Forumda Gör
    DH Misafiri 5 gün
    Meizu 16th niye yok Meizu pişmanlıktır artık telimisatacağım
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    Lord Melkor (Erdinç Durmaz) 1 hf.
    Bu takvim gerçekleşirse bazı modeller android 8.1 den 10 a atlayacak ? Bu olayın benzeri daha önceden olmuş muydu
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    intel7mix (İbrahim Ak) 1 hf.
    Pahala segmentteki ürünlere güncelleme vermişler giriş ve orta segmente güncelleme yok.
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