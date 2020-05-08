Meizu, yeni Flyme 8.1 arayüzünü tanıttı: Hangi telefonlara gelecek?

Meizu bugün Meizu 17 ve Meizu 17 Pro akıllı telefonlarını tanıtmakla kalmadı aynı zamanda Android 10 işletim sistemini temel alan Flyme 8.1 arayüzünü de duyurdu.
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Yeni sürüm Flyme 8'e kıyasla 300'den fazla iyileştirme ve optimizasyon içeriyor. Çinli şirket tanıtım sırasında geliştirilmiş sesli asistan Aicy'nin yanı sıra yapay zeka ve ve oyun performansındaki artışa dikkat çekti.
Yapay zeka motoru hızlandı
Flyme 8.1, OneMind 3.5'ten yüzde 30 daha hızlı çalışan yeni OneMind 4.0 yapay zeka motorunu beraberinde getiriyor. Yazılım ayrıca tüm uygulamalar için karanlık tema desteği de içeriyor.
Yeni tanıtılan Meizu 17 ve Meizu 17 Pro amiral gemileri kutudan Flyme 8.1 yüklü şekilde çıkacak. Arayüzün son sürümü aşağıda listelenen 10 model için de yayınlanacak:
- Meizu 16T
- Meizu 16S Pro
- Meizu 16S
- Meizu 16
- Meizu 16 Plus
- Meizu 16Xs
- Meizu Note 9
- Meizu X8
- Meizu Note 8
- Meizu 16X
Güncelleme takvimi henüz açıklanmadı. Ancak Çin'deki Meizu kullanıcıları bugünden başlayarak 15 Mayıs'a kadar beta sürümü için kayıt yaptırabilecekler.
https://www.gizmochina.com/2020/05/08/meizu-announces-flyme-8-1-based-on-android-10-eligible-devices Yorum Yaz Paylaş Tweetle Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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