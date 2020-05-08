Meizu, yeni Flyme 8.1 arayüzünü tanıttı: Hangi telefonlara gelecek?

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Meizu bugün Meizu 17 ve Meizu 17 Pro akıllı telefonlarını tanıtmakla kalmadı aynı zamanda Android 10 işletim sistemini temel alan Flyme 8.1 arayüzünü de duyurdu.

Ayrıca Bkz. "2020'nin ilk çeyreğinde en çok satan 10 akıllı telefon belli oldu"

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Yeni sürüm Flyme 8'e kıyasla 300'den fazla iyileştirme ve optimizasyon içeriyor. Çinli şirket tanıtım sırasında geliştirilmiş sesli asistan Aicy'nin yanı sıra yapay zeka ve ve oyun performansındaki artışa dikkat çekti.

Yapay zeka motoru hızlandı

Flyme 8.1, OneMind 3.5'ten yüzde 30 daha hızlı çalışan yeni OneMind 4.0 yapay zeka motorunu beraberinde getiriyor. Yazılım ayrıca tüm uygulamalar için karanlık tema desteği de içeriyor.

Yeni tanıtılan Meizu 17 ve Meizu 17 Pro amiral gemileri kutudan Flyme 8.1 yüklü şekilde çıkacak. Arayüzün son sürümü aşağıda listelenen 10 model için de yayınlanacak:

Meizu 16T

Meizu 16S Pro

Meizu 16S

Meizu 16

Meizu 16 Plus

Meizu 16Xs

Meizu Note 9

Meizu X8

Meizu Note 8

Meizu 16X

Güncelleme takvimi henüz açıklanmadı. Ancak Çin'deki Meizu kullanıcıları bugünden başlayarak 15 Mayıs'a kadar beta sürümü için kayıt yaptırabilecekler.

https://www.gizmochina.com/2020/05/08/meizu-announces-flyme-8-1-based-on-android-10-eligible-devices

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