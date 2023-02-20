iOS 17 geliştirici betası ücretsiz yüklenemeyecek

Tam Boyutta Gör Apple, developer programına kaydolmayan iPhone'lar için ücretsiz geliştirici profili yüklemeyi imkansız hale getirecek adımı attı.

iOS 16.4 ile iPhone 14 Pro AOD pil tüketimi takip edilebilecek 1 gün önce eklendi

Apple, iOS 16.4 beta sürümü ile Yazılım Güncelleme bölümüne Beta Güncellemeleri ekledi. Bu menü, Apple’ın geliştirici programı üyelerinin Apple Developer sitesinden yapılandırma profili yüklemelerine gerek kalmadan doğrudan iPhone’da iOS geliştirici betalarını etkinleştirmelerine olanak tanıyor. Kullanıcı, Apple geliştirici programına kaydolurken kullandığı Apple ID ile iPhone'da giriş yaptıysa bu menü çıkıyor. Apple, gelecek iOS sürümlerinde geliştirici betalarını almanın tek yolunun bu olacağını, profillerin artık çalışmayacağını söylüyor.

Bu, Apple developer programına kaydolmayan kullanıcıların iOS 17 geliştirici betası çıktığında ücretsiz olarak yükleyemeyeceği anlamına geliyor. Şimdiye kadar BetaProfiles vb. sitelerden iOS geliştirici profili indirilip kolaylıkla geliştirici betaları yüklenebiliyordu. IPSW dosyası kullanarak yüklenip yüklenemeyeceğini iOS 17 developer beta sürümü yayınlandığında göreceğiz.

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iOS 17 developer beta ücretsiz yüklenemeyecek