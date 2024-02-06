Tam Boyutta Gör Apple tarafından sağlanan iOS 17 benimsenme istatistiklerine göre, son dört yılda piyasaya sürülen iPhone'ların yüzde 76’sında iOS 17 yüklü. Apple, yeni iOS sürümünün çıkışından bu yana ilk kez kurulum oranını açıkladı.

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iOS 17'ye geçiş daha düşük seviyede

Apple geliştirici sitesine göre, son dört yılda piyasaya sürülen iPhone’ların yüzde 20’si hala iOS 16'yı çalıştırırken, yüzde dördü daha eski bir iOS sürümünü çalıştırıyor. Tüm aktif iPhone’ların yüzde 66'sı ‌iOS 17‌, yüzde 23’ü iOS 16, yüzde 11’i de iOS'un daha eski bir sürümünü çalıştırıyor.

Kıyaslama açısından, geçen yılın aynı döneminde son dört yılda piyasaya sürülen tüm iPhone’ların yüzde 81'inde iOS 16 yüklüydü. Dolayısıyla iOS 17’nin benimsenmesi daha yavaş oldu.

iPadOS 17 kullanım oranı

Apple, iPadOS kullanım oranını da paylaştı. Son dört yılda piyasaya sürülen iPad’lerin yüzde 61'inde iPadOS 17 yüklüyken, yüzde 29’unda iPadOS 16 yüklü. Yüzde 10'u iPadOS'in daha eski bir sürümünü çalıştırıyor. Tüm aktif iPad'lerin yüzde 53'ü ‌iPadOS 17‌ çalıştırırken, yüzde 29'u iPadOS 16 üzerinde çalışıyor. Yüzde 18'i de iPadOS’in önceki bir sürümünü çalıştırıyor.

Apple, şimdiye kadar üç iOS 17 sürümü yayınladı. iOS 17.4 güncellemesinin Mart ayında yayınlanması bekleniyor.

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Apple, iOS 17 kullanım oranını ilk kez açıkladı