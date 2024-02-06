Apple, iOS 17 kullanım oranını ilk kez açıkladı

iOS 17'ye geçiş daha düşük seviyede
Apple geliştirici sitesine göre, son dört yılda piyasaya sürülen iPhone’ların yüzde 20’si hala iOS 16'yı çalıştırırken, yüzde dördü daha eski bir iOS sürümünü çalıştırıyor. Tüm aktif iPhone’ların yüzde 66'sı iOS 17, yüzde 23’ü iOS 16, yüzde 11’i de iOS'un daha eski bir sürümünü çalıştırıyor.
Kıyaslama açısından, geçen yılın aynı döneminde son dört yılda piyasaya sürülen tüm iPhone’ların yüzde 81'inde iOS 16 yüklüydü. Dolayısıyla iOS 17’nin benimsenmesi daha yavaş oldu.
iPadOS 17 kullanım oranı
Apple, iPadOS kullanım oranını da paylaştı. Son dört yılda piyasaya sürülen iPad’lerin yüzde 61'inde iPadOS 17 yüklüyken, yüzde 29’unda iPadOS 16 yüklü. Yüzde 10'u iPadOS'in daha eski bir sürümünü çalıştırıyor. Tüm aktif iPad'lerin yüzde 53'ü iPadOS 17 çalıştırırken, yüzde 29'u iPadOS 16 üzerinde çalışıyor. Yüzde 18'i de iPadOS’in önceki bir sürümünü çalıştırıyor.
Apple, şimdiye kadar üç iOS 17 sürümü yayınladı. iOS 17.4 güncellemesinin Mart ayında yayınlanması bekleniyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
arkadaşlar fc24 gerçekten bedavaya veriliyor kaçırmayıınn
bu reklam daha ne kadar kalacak
30 yıldır bunu görüyoruz
@ccguven sizden daha istilacı olamazlar...
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.