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    Anlık Bildirim

    Apple, iOS 17 kullanım oranını ilk kez açıkladı

    Apple, iOS 17'nin benimsenmesine ilişkin detayları ilk kez yayınladı. Resmî veriler, iOS 17'nin kullanım oranının iOS 16'nın gerisinde kaldığını gösteriyor.     
    apple ios 17 benimsenme (kullanım) oranını açıkladı Tam Boyutta Gör
    Apple tarafından sağlanan iOS 17 benimsenme istatistiklerine göre, son dört yılda piyasaya sürülen iPhone'ların yüzde 76’sında iOS 17 yüklü. Apple, yeni iOS sürümünün çıkışından bu yana ilk kez kurulum oranını açıkladı.

    iOS 17'ye geçiş daha düşük seviyede

    Apple geliştirici sitesine göre, son dört yılda piyasaya sürülen iPhone’ların yüzde 20’si hala iOS 16'yı çalıştırırken, yüzde dördü daha eski bir iOS sürümünü çalıştırıyor. Tüm aktif iPhone’ların yüzde 66'sı ‌iOS 17‌, yüzde 23’ü iOS 16, yüzde 11’i de iOS'un daha eski bir sürümünü çalıştırıyor.

    Kıyaslama açısından, geçen yılın aynı döneminde son dört yılda piyasaya sürülen tüm iPhone’ların yüzde 81'inde iOS 16 yüklüydü. Dolayısıyla iOS 17’nin benimsenmesi daha yavaş oldu.

    iPadOS 17 kullanım oranı

    Apple, iPadOS kullanım oranını da paylaştı. Son dört yılda piyasaya sürülen iPad’lerin yüzde 61'inde iPadOS 17 yüklüyken, yüzde 29’unda iPadOS 16 yüklü. Yüzde 10'u iPadOS'in daha eski bir sürümünü çalıştırıyor. Tüm aktif iPad'lerin yüzde 53'ü ‌iPadOS 17‌ çalıştırırken, yüzde 29'u iPadOS 16 üzerinde çalışıyor. Yüzde 18'i de iPadOS’in önceki bir sürümünü çalıştırıyor.

    Apple, şimdiye kadar üç iOS 17 sürümü yayınladı. iOS 17.4 güncellemesinin Mart ayında yayınlanması bekleniyor.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    garez41 2 hafta önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

    S
    salihsakix 2 hafta önce

    arkadaşlar fc24 gerçekten bedavaya veriliyor kaçırmayıınn

    Profil resmi
    camokan 3 hafta önce

    bu reklam daha ne kadar kalacak

    F
    fortingen 3 hafta önce

    30 yıldır bunu görüyoruz

    Profil resmi
    wdwh8qgsr 1 ay önce

    @ccguven sizden daha istilacı olamazlar...

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    Rindaman 1 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 2 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 3 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 3 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 3 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 4 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 5 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 5 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 5 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 5 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 5 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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