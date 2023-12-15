Apple'ın iPad Fold planları ertelendi: OLED'e odaklanacak

Belirli bir zaman çizelgesi yok
Kaçıranlar için katlanabilir iPad haberleri yeni değil, bir süredir gündemde. Hatta Apple'ın tablet segmentinde yeni bir fırsat yakalamak için stratejisini değiştirdiği ve bu modelin 2024'ün sonunda veya 2025'in başlarında piyasaya çıkacağı belirtilmişti. Ancak görünüşe göre bu bekleyiş çok daha uzun olacak.
Sektör kaynaklarına göre, OLED ekranlı ilk MacBook modeli için erken 2025'in ikinci yarısına işaret edildi. Dolayısıyla Apple'ın öncelikli odağı, iPad serisini OLED'e geçirmek olacak. OLED'e geçiş tamamlandıktan sonra ise katlanabilir iPad planlarının devreye alınacağı beliritliyor. Dolayısıyla bu tarih 2026 ve sonrasına kadar uzanabilir. Zira Apple'ın da henüz somut bir zaman çizelgesi bulunmuyor.
Ayrıca mevcut raporda, bir OLED MacBook'un şu anda geliştirilme aşamasında olduğu söyleniyor ancak bu model hakkında ek bir ayrıntı paylaşılmadı. Geçtiğimiz yıl ise OLED teknolojisine sahip ilk modelin ne olacağı hakkında çelişkili raporlar duymuştuk. Hatta Apple analisti Ross Young, bunun 13,4 inç MacBook Air olacağını bildirdi. Ancak detayları öğrenmek için bir süre daha beklememiz gerekecek.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.