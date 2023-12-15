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    Apple'ın iPad Fold planları ertelendi: OLED'e odaklanacak

    2024 sonu veya 2025 başında çıkacağı söylenen katlanabilir iPad sürümleri gecikecek. Son gelen bilgiler göre Apple, OLED ekranlara odaklanacak ve iPad için "somut bir zaman çizelgesi" yok.
    Apple'ın iPad Fold planları ertelendi: OLED'e odaklanacak Tam Boyutta Gör
    Katlanabilir pazarda Samsung'un hakimiyeti sürerken, Apple'ın uzunca bir süredir rekabete dahil olması bekleniyor. Bu süreçte ise katlanabilir iPad modeline ilişkin çok sayıda sızıntı paylaşıldı. Son paylaşılan bilgiler ise bu model için bekleyişin süreceğini gösteriyor.

    Belirli bir zaman çizelgesi yok

    Kaçıranlar için katlanabilir iPad haberleri yeni değil, bir süredir gündemde. Hatta Apple'ın tablet segmentinde yeni bir fırsat yakalamak için stratejisini değiştirdiği ve bu modelin 2024'ün sonunda veya 2025'in başlarında piyasaya çıkacağı belirtilmişti. Ancak görünüşe göre bu bekleyiş çok daha uzun olacak.

    Sektör kaynaklarına göre, OLED ekranlı ilk MacBook modeli için erken 2025'in ikinci yarısına işaret edildi. Dolayısıyla Apple'ın öncelikli odağı, iPad serisini OLED'e geçirmek olacak. OLED'e geçiş tamamlandıktan sonra ise katlanabilir iPad planlarının devreye alınacağı beliritliyor. Dolayısıyla bu tarih 2026 ve sonrasına kadar uzanabilir. Zira Apple'ın da henüz somut bir zaman çizelgesi bulunmuyor.

    Ayrıca mevcut raporda, bir OLED MacBook'un şu anda geliştirilme aşamasında olduğu söyleniyor ancak bu model hakkında ek bir ayrıntı paylaşılmadı. Geçtiğimiz yıl ise OLED teknolojisine sahip ilk modelin ne olacağı hakkında çelişkili raporlar duymuştuk. Hatta Apple analisti Ross Young, bunun 13,4 inç MacBook Air olacağını bildirdi.  Ancak detayları öğrenmek için bir süre daha beklememiz gerekecek.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

    D
    DH Misafiri 1 hafta önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 1 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 1 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 2 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 3 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 3 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 3 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 3 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 4 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 4 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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    Forumdan Konular

    turkcell sms gelmiyor eski sevgiliyle aynı sınıfta olmak kaş patlaması uyurken sürekli sağa sola dönüyorum dişi muhabbet kuşu karnında şişlik

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