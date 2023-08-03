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    iPhone 15'in tanıtım tarihi ortaya çıktı

    Yeni iPhone'ların tanıtılacağı büyük Apple etkinliğine az kala, iPhone 15 tanıtım tarihi ortaya çıktı. iPhone 15 Pro ne zaman tanıtılacak belli oldu.            
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    iphone 15 tanıtım tarihi ortaya çıktı Tam Boyutta Gör
    iPhone 14 serisinin tanıtılmasının üzerinden neredeyse bir yıl geçti ve artık gözler iPhone 15 modellerinde. iPhone 15 serisinin tasarımından özelliklerine her şeyi konuştuk ancak tanıtım tarihi üzerine hiç konuşulmadı. Büyük Apple etkinliğinin ne zaman düzenleneceği belli oldu. Apple’ın Eylül ayının üçüncü haftasında yeni iPhone’ları tanıtması bekleniyor.

    iPhone 15 ne zaman tanıtılacak?

    iphone 15 ne zaman çıkacak Tam Boyutta Gör
    Apple’a yakın kaynaklara göre, iPhone 15 tanıtım tarihi 13 Eylül. Apple, şimdiye kadar iPhone’ları Salı günü gerçekleştirdiği etkinlikte tanıttı. Geçen yılki iPhone etkinliği 7 Eylül Çarşamba günü gerçekleşmişti.

    Peki, iPhone 15 ne zaman çıkacak? Apple, yeni iPhone’ların tanıtım tarihini resmî olarak 13 Eylül olarak duyurursa, iPhone 15 ön siparişlerin yurt dışında 15 Eylül Cuma günü başlamasını, muhtemelen 22 Eylül’de de çıkış yapmasını bekleyebiliriz. Kıyaslama açısından, iPhone 14 ön siparişi 9 Eylül’de başlamış, 16 Eylül’de resmî olarak mağazalarda satışa çıkmıştı. iPhone 14 Plus satışları tedarik sorunları nedeniyle daha geç satışa çıkmıştı. iPhone 15 serisinde de en az bir modelin daha geç çıkacağı söyleniyor.

    iPhone 15 beklenen özellikleri

    iPhone 15 ve 15 Pro Max beklenen özellikleri Tam Boyutta Gör
    Söylentilere göre, iPhone 15, hafif kavisli kenar ve daha ince çerçevelere sahip yeni bir tasarımla gelecek. Bu yıl Pro dışında modellerde de Dinamik Ada denilen çentik tasarımı ve Lightning yerine USB-C portu bulunacak. iPhone 15 Pro ve 15 Pro Max’in titanyum kasayla gelmesi bekleniyor. iPhone 15 ve 15 Plus, iPhone 14 Pro’ya güç veren A16 Bionic çip ile güçlendirilirken, iPhone 15 Pro Max yeni A17 çipten güç alacak. Yalnızca Pro Max’in yeni periskop lense sahip olacağı söyleniyor. Tüm bu yükseltmeler, iPhone 15 fiyatlarını da yükseltecek.
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    maygar 1 gün önce

    Asıl kıyamet yayınlandıktan sonra kopacaktır. Bu konuda bağnazız çünkü

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