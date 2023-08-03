iPhone 15'in tanıtım tarihi ortaya çıktı

Peki, iPhone 15 ne zaman çıkacak? Apple, yeni iPhone’ların tanıtım tarihini resmî olarak 13 Eylül olarak duyurursa, iPhone 15 ön siparişlerin yurt dışında 15 Eylül Cuma günü başlamasını, muhtemelen 22 Eylül’de de çıkış yapmasını bekleyebiliriz. Kıyaslama açısından, iPhone 14 ön siparişi 9 Eylül’de başlamış, 16 Eylül’de resmî olarak mağazalarda satışa çıkmıştı. iPhone 14 Plus satışları tedarik sorunları nedeniyle daha geç satışa çıkmıştı. iPhone 15 serisinde de en az bir modelin daha geç çıkacağı söyleniyor.
Asıl kıyamet yayınlandıktan sonra kopacaktır. Bu konuda bağnazız çünkü