Apple'ın Çin kâbusu: iPhone'ların %98'inin üretildiği ülkeden çıkış zor

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Bloomberg'e göre, ABD'li şirketler üretimlerini Çin'den uzaklaştırmak ve bu ülkeye daha az bağımlı hale gelmek istiyor. Bu nedenle, Apple'ın iPhone 14 üretiminin bir kısmını Orta Krallık'tan Hindistan'a taşıdığı, akıllı telefonların Pro versiyonunun ise hala Çin'de üretildiği biliniyor.

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Apple, Çin'e bağımlı durumda

Aynı zamanda, şirketin en büyük ortağı Foxconn, Vietnam'daki üretimini genişletmeyi planlıyor. Bu da şirkete en az 300 milyon dolara mal olacak. Uzmanların tahminlerine göre Apple'ın üretiminin en az %10'unu Çin dışına taşıması yaklaşık 8 yıl sürecek ve bunun için harcanması gereken para miktarının da milyarlarca doları bulabileceği belirtiliyor.

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Görünüşe göre, sadece giyim ve çocuk oyuncakları gibi ucuz ve düşük teknolojili mal üreticileri Çin'i kolayca terk edebilecek. Amerikan teknoloji şirketlerinin son 20 yılda Çin'e milyarlarca dolar yatırım yaptığı unutulmamalı. Bu para sadece üretim için değil, aynı zamanda altyapı ve tedarik zincirleri için de kullanıldı. Analistlere göre Çin, Amerikan bilişim devlerinin 20 yılı aşkın süredir devam eden devasa yatırımları sayesinde teknolojik olarak çok ilerlemiş durumda.

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Apple'ın iPhone üretiminin %10'unu Çin'den çekmesi 8 yıl alacak