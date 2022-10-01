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    Apple'ın Çin kâbusu: iPhone'ların %98'inin üretildiği ülkeden çıkış zor

    Bloomberg tarafından yayınlanan rapora göre Apple'ın iPhone üretiminin %10'unu Çin'den çekmesi en az 8 yıla ve milyarlarca dolara mal olacak.                    
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    Apple'ın iPhone üretiminin %10'unu Çin'den çekmesi 8 yıl alacak
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    Bloomberg'e göre, ABD'li şirketler üretimlerini Çin'den uzaklaştırmak ve bu ülkeye daha az bağımlı hale gelmek istiyor. Bu nedenle, Apple'ın iPhone 14 üretiminin bir kısmını Orta Krallık'tan Hindistan'a taşıdığı, akıllı telefonların Pro versiyonunun ise hala Çin'de üretildiği biliniyor.

    Apple, Çin'e bağımlı durumda

    Aynı zamanda, şirketin en büyük ortağı Foxconn, Vietnam'daki üretimini genişletmeyi planlıyor. Bu da şirkete en az 300 milyon dolara mal olacak. Uzmanların tahminlerine göre Apple'ın üretiminin en az %10'unu Çin dışına taşıması yaklaşık 8 yıl sürecek ve bunun için harcanması gereken para miktarının da milyarlarca doları bulabileceği belirtiliyor.

    Apple'ın iPhone üretiminin %10'unu Çin'den çekmesi 8 yıl alacak
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    Görünüşe göre, sadece giyim ve çocuk oyuncakları gibi ucuz ve düşük teknolojili mal üreticileri Çin'i kolayca terk edebilecek. Amerikan teknoloji şirketlerinin son 20 yılda Çin'e milyarlarca dolar yatırım yaptığı unutulmamalı. Bu para sadece üretim için değil, aynı zamanda altyapı ve tedarik zincirleri için de kullanıldı. Analistlere göre Çin, Amerikan bilişim devlerinin 20 yılı aşkın süredir devam eden devasa yatırımları sayesinde teknolojik olarak çok ilerlemiş durumda.

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    anzubesti 2 gün önce

    zannersiniz askeri araç uzmanı.lan tarrak onların aklı senin kadar çalışmıyor mu

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    Sarı Mucit 2 gün önce

    devasa üst penceresiyle dronlardan atılan bombalara karşı savunmasız Hatta pencere kapağını içe doğru eğimli koymuşlar; bomba düşerken kapağa çarpsa bile sekip içeri düşsün diye adeta tasarım hatası pencere üstüne kubbe gibi bir parça eklenmeli https://www.youtube.com/watch?v=cvRyT3upFAY&amp;feature=youtu.be

    B
    batar 4 gün önce

    Sahiplerinin yahudi olduğu şirketler den ne bekliyordunuz ki :) Kafirler için yaşasın cehennem.

    B
    batar 4 gün önce

    Bu kriz döneminde zenginler daha çok zengin fakirler daha çok fakirleşti ve adamlar hala , sevdikçe sevesim geliyor diyor.

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    homebird 5 gün önce

    Düşman, topraklarına girip katliyam ve tecavüzlere başlayınca anlarsın "Gereksiz Makinelerin" gereğini.

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    gecekorrr 6 gün önce

    gereksiz makineler insan öldürmekten başka ne işe yarıyor nefret ediyorum

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