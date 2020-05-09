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    Cep Tel Aksesuarları ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Apple’ın kafa üstü kulaklığı ‘AirPods Studio’ adıyla gelebilir

    Apple'ın uzun süredir sızdırılan ve hakkında konuşulan, Beats markası dışında üst seviye kulaklığı, tanınır bir kaynaktan gelen bilgiye göre AirPods Studio olarak adlandırılacak.
    6 gün
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    Cep Tel Aksesuarları
    Çağrı Babuçcuoğlu
    Teknoloji Editörü
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    Apple’ın kafa üstü kulaklığı ‘AirPods Studio’ adıyla gelebilir

    Apple’ın uzun zamandır söylentilerle kendinden bahsettiren kafa üstü, üst seviye kulaklığı, son sızıntıya göre AirPods Studio adıyla gelecek.

    Bazı kaynaklara göre bu yaz piyasaya sürülmesi beklenen AirPods Studio, Twitter üzerinden Jon Prosser’in yaptığı paylaşıma göre B515 kod adıyla gelecek. Kulaklığın fiyat etiketi ise 349 dolar seviyesinde olacak.

    Ayrıca Bkz. "Sony Xperia 10 ve 10 Plus sonunda Android 10 güncellemesi aldı"

    Prosser daha önce de kod adı ve fiyatlandırmaya yönelik paylaşımlar yapmıştı. Bu kez atılan tweetle isim de ortaya çıkmış oldu. Apple’ın yeni nesil kulaklığı, önceki bilgilere göre kısmi modüler yapıya sahip olacak ve üst seviye bir dinleme ve kullanım deneyimi sunacak. Fiyattan yola çıkarak teknik açıdan da bir hayli gelişmiş bir cihaz olacağını ve aktif gürültü engelleme özelliği taşıyacağını varsayabiliriz.



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    alaz1903 (KıvAnÇ ) 6 gün en beğenilen
    Fiyattan yola çıkarak teknik açıdan da bir hayli gelişmiş bir cihaz olacağını ve aktif gürültü engelleme özelliği taşıyacağını varsayabiliriz.
    .

    Fiyattan yola çıkarak özellik tahmininde bulunacaksak biri bize 1000 dolarlık pc standı ya da 700 dolarlık pc kasa tekerleği satacağını söylese ne gibi üstün özellikler hayal ederdik acaba?

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    Fiyattan yola çıkarak teknik açıdan da bir hayli gelişmiş bir cihaz olacağını ve aktif gürültü engelleme özelliği taşıyacağını varsayabiliriz..
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    Yorumlar (7) Yorum Yaz Forumda Gör
    drjacob (... ) 6 gün
    Beats'ı boşuna bitirmediler , böyle bir şey gelebilir
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    swat882 (Swat882 ) 6 gün
    Elbette satacaktır, Apple ne çıkarırsa satacaktır, ancak Sony'nin gürültü engelleme alanında yaptığı çalışmalara yetişmek çok zor, Bose bile bu konuda çok zorlanıyorken Sony'nin karşısında.

    Sony'nin 4. Nesil gürültü engelleme kulaklığını heyecanla bekliyoruz.

    Rekabet iyidir.
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    ssbrutality (Okan Günaydın ) 6 gün
    Beats ruhu hea :) Kulakliktan anlayan bu yeni nesile hayranim
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    MuhammetTingis 6 gün yeni yorumcu
    Vayy Düyanın ilk gürültü engelleme özelliği olan kafa üstü kulaklığı geliyor desene. Sony falan bunu taklit eder kesinlikle buraya yazıyorum.
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    Kampaku 6 gün yeni yorumcu
    AirPods çok sattı. Apple'ın iştahı kabarmış anlaşılan.
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    esmerbuyucu (E. B.) 6 gün
    Beats ruhunu içinde yaşatacak bir cihaz AirPods'larda olduğu gibi yine popüler olacak.
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    alaz1903 (KıvAnÇ ) 6 gün en beğenilen
    Fiyattan yola çıkarak teknik açıdan da bir hayli gelişmiş bir cihaz olacağını ve aktif gürültü engelleme özelliği taşıyacağını varsayabiliriz.
    .

    Fiyattan yola çıkarak özellik tahmininde bulunacaksak biri bize 1000 dolarlık pc standı ya da 700 dolarlık pc kasa tekerleği satacağını söylese ne gibi üstün özellikler hayal ederdik acaba?

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