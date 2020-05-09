Apple’ın kafa üstü kulaklığı ‘AirPods Studio’ adıyla gelebilir

Apple’ın uzun zamandır söylentilerle kendinden bahsettiren kafa üstü, üst seviye kulaklığı, son sızıntıya göre AirPods Studio adıyla gelecek.

Bazı kaynaklara göre bu yaz piyasaya sürülmesi beklenen AirPods Studio, Twitter üzerinden Jon Prosser’in yaptığı paylaşıma göre B515 kod adıyla gelecek. Kulaklığın fiyat etiketi ise 349 dolar seviyesinde olacak.

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Prosser daha önce de kod adı ve fiyatlandırmaya yönelik paylaşımlar yapmıştı. Bu kez atılan tweetle isim de ortaya çıkmış oldu. Apple’ın yeni nesil kulaklığı, önceki bilgilere göre kısmi modüler yapıya sahip olacak ve üst seviye bir dinleme ve kullanım deneyimi sunacak. Fiyattan yola çıkarak teknik açıdan da bir hayli gelişmiş bir cihaz olacağını ve aktif gürültü engelleme özelliği taşıyacağını varsayabiliriz.

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