Apple, yıl bitmeden iki farklı 4.nesil AirPods satışa sunacak

AirPods 4, eylül veya ekim ayında tanıtılacak
Apple’a yakın kaynakları ile bilinen Mark Gurman, Bloomberg’in Power On köşesinde firmanın yeni AirPods’u hakkında konuştu. Gurman, firmanın iki farklı dördüncü nesil AirPods modeli üzerinde çalıştığını ve bu modellerin mayıs ayında seri üretime geçeceğini belirtti. Gurman, bu iki ürünün eylül veya ekim ayında tanıtılabileceğini de ekledi.
Gurman, her iki dördüncü nesil AirPods modelinin de daha iyi kulak uyumu, gelişmiş ses kalitesi, USB-C bağlantı noktası ve yeni bir tasarıma sahip olacağını belirtti. Üst seviye modelde aktif gürültü engelleme özelliğinin bulunacağı ve şarj kutusunda “Bul” takibi için ses çalabilen bir hoparlör bulunacağı da gelen bilgiler arasında. Gurman, yeni AirPods ailesinin tanıtılması ile ikinci ve üçüncü nesil AirPods modellerinin satışının duracağını da belirtti. Üçüncü nesil AirPods Pro’nun ise 2025 yılında önce tanıtılması beklenmiyor.
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Kaç aydır güne bu reklamla başlıyorum artık bağımlılık yaptı her gün bir toz alınca günümün anlamı oluyor (!)
zaten 40 saat çalışıyorum
Türkçe dil desteği yok ne kullandıüımızı bilmiyoruz
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
arkadaşlar fc24 gerçekten bedavaya veriliyor kaçırmayıınn
bu reklam daha ne kadar kalacak
30 yıldır bunu görüyoruz
@ccguven sizden daha istilacı olamazlar...
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.