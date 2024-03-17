Apple, yıl bitmeden iki farklı 4.nesil AirPods satışa sunacak

Tam Boyutta Gör AirPods markası ile kısa sürede dünyanın en büyük kulaklık üreticilerinden biri haline gelen Apple, bu markayı büyütmeye devam ediyor. Bir süredir USB-C girişi ile güncelleneceği belirtilen standart AirPods modeli, iddialara göre yıl bitmeden satışa sunulacak.

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AirPods 4, eylül veya ekim ayında tanıtılacak

Apple’a yakın kaynakları ile bilinen Mark Gurman, Bloomberg’in Power On köşesinde firmanın yeni AirPods’u hakkında konuştu. Gurman, firmanın iki farklı dördüncü nesil AirPods modeli üzerinde çalıştığını ve bu modellerin mayıs ayında seri üretime geçeceğini belirtti. Gurman, bu iki ürünün eylül veya ekim ayında tanıtılabileceğini de ekledi.

Gurman, her iki dördüncü nesil AirPods modelinin de daha iyi kulak uyumu, gelişmiş ses kalitesi, USB-C bağlantı noktası ve yeni bir tasarıma sahip olacağını belirtti. Üst seviye modelde aktif gürültü engelleme özelliğinin bulunacağı ve şarj kutusunda “Bul” takibi için ses çalabilen bir hoparlör bulunacağı da gelen bilgiler arasında. Gurman, yeni AirPods ailesinin tanıtılması ile ikinci ve üçüncü nesil AirPods modellerinin satışının duracağını da belirtti. Üçüncü nesil AirPods Pro’nun ise 2025 yılında önce tanıtılması beklenmiyor.



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Dördüncü nesil AirPods iki farklı konfigürasyona sahip olacak