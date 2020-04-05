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    Yakında piyasaya sürülecek olan Galaxy A51 5G'nin yeni detayları ortaya çıktı

    Güney Koreli teknoloji üreticisi Samsung'un yakında piyasaya sürmeye hazırlandığı Galaxy A51 5G, Wi-Fi Alliance'ın web sitesinde listelenerek bazı detayları paylaşıldı.
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    Cep Telefonları
    Uğur Seven
    Teknoloji Editörü
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    Yakında piyasaya sürülecek olan Galaxy A51 5G'nin yeni detayları ortaya çıktı
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    Sızan yeni bilgilere göre Wi-Fi Alliance sertifikasyon kurumunun web sitesinde, SM-A516N kodlu Samsung akıllı telefonla ilgili bilgiler ortaya çıktı. Bu modelin Galaxy A51 5G olduğuna ise kesin gözüyle bakılıyor diyebiliriz.

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    Tanıtım tarihi çok yakın

    Şirket, Galaxy A51 modelini geçtiğimiz yılın Aralık ayında satışa sunmuştu. Yeni modelin en büyük farklı ise 5G ağlarını desteklemesi olacak. Sekiz çekirdekli Exynos 980 işlemci ile gelmesi beklenen akıllı telefon, Wi-Fi Alliance sertifikasına göre 802.11ac'i destekleyen çift bantlı (2,4 / 5 GHz) bir Wi-Fi modülüyle gelecek.

    İşletim sistemi Android 10 olarak belirtilen Galaxy A51 5G'nin, önceki sızıntılarda görüntüsü de ortaya çıkmıştı. Cihaz delikli bir ekranlagelecek ve dört arka kameraya sahip olacak. Diğer özellikleri arasında 6GB RAM, 64GB depolama alanı ve ekrana gömülü parmak izi tarayıcı olan cihazın Wi-Fi Alliance sitesinde listelenmesi ise akıllı telefonun çok yakın bir tarihte tanıtılacağını gösteriyor.



    https://www.91mobiles.com/hub/samsung-galaxy-a51-5g-android-10-wi-fi-alliance/ Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    Yorumlar (1) Yorum Yaz Forumda Gör
    alprkrkmz (alper korkmaz) 3 gün
    5g destekli telefon yap. Ama Wi-Fi 6 desteği koyma. Tam Samsung işi.
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