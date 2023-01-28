Siri ile Apple’ın karma gerçeklik kaskına uygulama geliştirmek mümkün olacak

Tam Boyutta Gör Sanal gerçeklik ve arttırılmış gerçeklik teknolojilerine ciddi yatırımlar yapan Apple, bu sene içerisinde ilk cihazını tanıtacak. Karma gerçeklik gözlüğü/kaskı olması beklenen cihazdan her geçen gün yeni bilgiler geliyor.

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Hey Siri, benim için uygulama yarat

The Information’dan gelen bilgilere göre Apple, kullanıcıların yalnızca Siri kullanarak AR uygulamaları geliştirebilmesini istiyor. Böylece geliştiriciler dışındaki inşalar da Apple’ın AR platformu için uygulama geliştirebilecek. Ayrıca Apple’ın bu özelliği ileriki bir güncelleme ile Reality Pro’ya ekleyeceği de gelen bilgiler arasında. Kaynağa göre bu özellik, yalnızca Siri’ye seslenerek bile yeni AR deneyimleri yaratmanıza izin verecek. Böylece Siri’ye ‘’Odanın etrafında hareket eden hayvanlar içeren bir uygulama yarat’’ gibi komutlar vererek yeni arttırılmış gerçeklik deneyimleri yaratabileceksiniz.

Tam Boyutta Gör Görünüşe göre Apple, Roblox ve Fortnite gibi yapımların yaratıcı araçlarından esinlenerek yeni bir ekosistem yaratmak istiyor. Firmanın Fabric Software ve DigitalRune firmalarını satın almış olması, bu projenin gerçekleşmesini kolaylaştıracaktır.

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