Siri ile Apple’ın karma gerçeklik kaskına uygulama geliştirmek mümkün olacak

Hey Siri, benim için uygulama yarat
The Information’dan gelen bilgilere göre Apple, kullanıcıların yalnızca Siri kullanarak AR uygulamaları geliştirebilmesini istiyor. Böylece geliştiriciler dışındaki inşalar da Apple’ın AR platformu için uygulama geliştirebilecek. Ayrıca Apple’ın bu özelliği ileriki bir güncelleme ile Reality Pro’ya ekleyeceği de gelen bilgiler arasında. Kaynağa göre bu özellik, yalnızca Siri’ye seslenerek bile yeni AR deneyimleri yaratmanıza izin verecek. Böylece Siri’ye ‘’Odanın etrafında hareket eden hayvanlar içeren bir uygulama yarat’’ gibi komutlar vererek yeni arttırılmış gerçeklik deneyimleri yaratabileceksiniz.Kaynakça https://www.engadget.com/apple-reality-pro-headset-ar-apps-development-171437870.html https://timesofindia.indiatimes.com/gadgets-news/apples-mixed-reality-headset-may-let-users-to-create-ar-apps-via-siri/articleshow/97398611.cms Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:
İşimiz gücümüz şov zaten.
sarı kula içemedikten sonra...
o kutuyu niyeyere attın lan, kim çıkaracak onu geri oraya şimdi ?