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    Anlık Bildirim

    Siri ile Apple’ın karma gerçeklik kaskına uygulama geliştirmek mümkün olacak

    Teknoloji devi Apple’ın bu yıl tanıtması beklenen karma gerçeklik kaskından yeni bilgiler gelmeye devam ediyor. İddialara göre kask için uygulama yaratmak çok kolay olacak.
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    Apple'ın karma gerçeklik kaskına herkes uygulama geliştirebilecek Tam Boyutta Gör
    Sanal gerçeklik ve arttırılmış gerçeklik teknolojilerine ciddi yatırımlar yapan Apple, bu sene içerisinde ilk cihazını tanıtacak. Karma gerçeklik gözlüğü/kaskı olması beklenen cihazdan her geçen gün yeni bilgiler geliyor.

    Hey Siri, benim için uygulama yarat

    The Information’dan gelen bilgilere göre Apple, kullanıcıların yalnızca Siri kullanarak AR uygulamaları geliştirebilmesini istiyor. Böylece geliştiriciler dışındaki inşalar da Apple’ın AR platformu için uygulama geliştirebilecek. Ayrıca Apple’ın bu özelliği ileriki bir güncelleme ile Reality Pro’ya ekleyeceği de gelen bilgiler arasında. Kaynağa göre bu özellik, yalnızca Siri’ye seslenerek bile yeni AR deneyimleri yaratmanıza izin verecek. Böylece Siri’ye ‘’Odanın etrafında hareket eden hayvanlar içeren bir uygulama yarat’’ gibi komutlar vererek yeni arttırılmış gerçeklik deneyimleri yaratabileceksiniz.

    Apple'ın karma gerçeklik kaskına herkes uygulama geliştirebilecek Tam Boyutta Gör
    Görünüşe göre Apple, Roblox ve Fortnite gibi yapımların yaratıcı araçlarından esinlenerek yeni bir ekosistem yaratmak istiyor. Firmanın Fabric Software ve DigitalRune firmalarını satın almış olması, bu projenin gerçekleşmesini kolaylaştıracaktır.
    Kaynakça https://www.engadget.com/apple-reality-pro-headset-ar-apps-development-171437870.html https://timesofindia.indiatimes.com/gadgets-news/apples-mixed-reality-headset-may-let-users-to-create-ar-apps-via-siri/articleshow/97398611.cms
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    Atlas robot şantiyede çalıştı

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    alex59 1 gün önce

    İşimiz gücümüz şov zaten.

    V
    vixx 2 gün önce

    sarı kula içemedikten sonra...

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    MaDMaxiBo 3 gün önce

    o kutuyu niyeyere attın lan, kim çıkaracak onu geri oraya şimdi ?

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