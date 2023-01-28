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    Anlık Bildirim

    App Store fiyatlarına zam yolda: Türkiye henüz listede yok!

    Apple App Store fiyatlarına zam geliyor. 13 Şubat’tan itibaren birçok ülkede yeni App Store fiyatları uygulanacak, dolayısıyla uygulama fiyatları daha da artacak.
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    apple app store fiyatları zam Tam Boyutta Gör
    Apple App Store fiyatlarına zam yolda. 13 Şubat’tan itibaren birçok ülkede yeni App Store fiyatları uygulanacak. Şirket, vergiler ve döviz kurlarındaki değişiklikler nedeniyle uygulandığını belirtiyor.

    Apple, bugün yaptığı duyuruda 13 Şubat itibarıyla İngiltere ve birkaç ülkede App Store fiyatlarının artacağını söyledi.

    İngiltere, Kolombiya, Mısır, Macaristan, Norveç, Nijerya, Güney Afrika’da uygulamaların ve uygulama içi satın alma ücretleri artacak. Yalnızca Özbekistan’da katma değer vergisinde %3 indirim nedeniyle fiyatlar düşecek. Türkiye ve birkaç ülkede (İrlanda, Lüksemburg, Singapur, Zimbabwe) fiyatlar değişmedi.

    Apple, Ocak ayının sonunda Kamboçya, Kırgızistan, Endonezya, Singapur, Güney Kore, Tacikistan, Tayland ve Özbekistan’da yerel geliştiricilerin gelirlerinin artacağını söyledi.

    Apple, Aralık ayında App Store uygulamaları için 700 yeni fiyat noktası sağlamayı planladığını duyurdu. Bu da App Store fiyatlandırmasında daha fazla varyasyona izin verdi. Uygulama fiyatları 29 cent ile 10.000 dolar arasında değişecek. Bu fiyatlandırma, 2023 baharında tüm uygulamalarda uygulanacak.

    Kaynakça https://developer.apple.com/news/?id=g8dce2t4 https://www.macrumors.com/2023/01/27/app-store-price-increase-february-2023/
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    Atlas robot şantiyede çalıştı

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    alex59 23 saat önce

    İşimiz gücümüz şov zaten.

    V
    vixx 2 gün önce

    sarı kula içemedikten sonra...

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    MaDMaxiBo 2 gün önce

    o kutuyu niyeyere attın lan, kim çıkaracak onu geri oraya şimdi ?

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