App Store fiyatlarına zam yolda: Türkiye henüz listede yok!

Tam Boyutta Gör Apple App Store fiyatlarına zam yolda. 13 Şubat’tan itibaren birçok ülkede yeni App Store fiyatları uygulanacak. Şirket, vergiler ve döviz kurlarındaki değişiklikler nedeniyle uygulandığını belirtiyor.

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Apple, bugün yaptığı duyuruda 13 Şubat itibarıyla İngiltere ve birkaç ülkede App Store fiyatlarının artacağını söyledi.

İngiltere, Kolombiya, Mısır, Macaristan, Norveç, Nijerya, Güney Afrika’da uygulamaların ve uygulama içi satın alma ücretleri artacak. Yalnızca Özbekistan’da katma değer vergisinde %3 indirim nedeniyle fiyatlar düşecek. Türkiye ve birkaç ülkede (İrlanda, Lüksemburg, Singapur, Zimbabwe) fiyatlar değişmedi.

Apple, Ocak ayının sonunda Kamboçya, Kırgızistan, Endonezya, Singapur, Güney Kore, Tacikistan, Tayland ve Özbekistan’da yerel geliştiricilerin gelirlerinin artacağını söyledi.

Apple, Aralık ayında App Store uygulamaları için 700 yeni fiyat noktası sağlamayı planladığını duyurdu. Bu da App Store fiyatlandırmasında daha fazla varyasyona izin verdi. Uygulama fiyatları 29 cent ile 10.000 dolar arasında değişecek. Bu fiyatlandırma, 2023 baharında tüm uygulamalarda uygulanacak.

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App Store fiyatlarına zam geliyor: Türkiye henüz yok!