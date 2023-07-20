AI devrimi: Apple’ın kendi yapay zekasını geliştirdiği ortaya çıktı

Apple, kendi AI aracını geliştiriyor
Belirtilenlere göre Apple mühendisleri araç setine “AppleGPT” adını verdiler ancak, büyük dil modeli (LLM) Google’ın JAX çerçevesi kullanılarak oluşturulduğu için esasında “Ajax” olarak adlandırılıyor. Kaynaklar, Apple'ın proje üzerinde çalışan birden fazla ekibi olduğunu ve bir ekibin de potansiyel gizlilik endişelerini gidermeye adandığını belirtiyor.
Bununla birlikte Apple’ın bu sohbet robotuyla ne yapacağı tamamen belirsiz. İsmi açıklanmayan bir kaynak Bloomberg'e önümüzdeki yıl daha fazla ayrıntıyla birlikte resmi bir duyuru beklediklerini söyledi. Ek olarak önümüzdeki ay Apple, dönemsel finansal raporunu açıklayacak ve burada Ajax’ın izlerine dair ipuçlarının görülmesi bekleniyor.
Öte yandan Apple CEO’su Tim Cook, bir süre önce yaptığı açıklamada üretken yapay zekanın şirketin "yakından baktığı" bir şey olduğunu söylemişti. Bu bilgilerin Cook’un söyleminden sonra gelmesi de dikkatleri çekiyor. Ayrıca belirtilenlere göre Apple’ın yapay zekadan sorumlu John Giannandrea ve yazılım mühendisliğinden sorumlu kıdemli başkan yardımcısı Craig Federighi bu girişime liderlik ediyor. Giannandrea başlangıçta Siri'yi ve makine öğrenimi yeteneklerini denetlemek için işe alınmıştı.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Iron Kurye
teskurler super kurye
Fururlar oni purada :)