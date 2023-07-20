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    Anlık Bildirim

    AI devrimi: Apple’ın kendi yapay zekasını geliştirdiği ortaya çıktı

    Apple’ın yapay zekaya diğer firmalar kadar yakın davranmadığını biliyoruz ancak son gelen raporlar teknoloji devinin kendi yapay zeka sohbet robotu üzerinde çalıştığını gösteriyor.
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    Apple’ın kendi yapay zekasını geliştirdiği ortaya çıktı Tam Boyutta Gör
    Aylardır gittikçe büyüyen bir “yapay zeka savaşı” söz konusu. Neredeyse tüm firmalar bu savaşta yeni bir cephe açarak yapay zekayı bir şekilde kendilerine entegre ediyorlar ancak ilginç ve şüpheli bir şekilde Apple bu konuda oldukça sessiz kaldı. Bu sessizlik ise kısa bir süre önce bozuldu: Apple’ın ChatGPT benzeri bir yapay zeka sohbet robotu üzerinde çalıştığı bildiriliyor.

    Apple, kendi AI aracını geliştiriyor

    Belirtilenlere göre Apple mühendisleri araç setine “AppleGPT” adını verdiler ancak, büyük dil modeli (LLM) Google’ın JAX çerçevesi kullanılarak oluşturulduğu için esasında “Ajax” olarak adlandırılıyor. Kaynaklar, Apple'ın proje üzerinde çalışan birden fazla ekibi olduğunu ve bir ekibin de potansiyel gizlilik endişelerini gidermeye adandığını belirtiyor.

    Bununla birlikte Apple’ın bu sohbet robotuyla ne yapacağı tamamen belirsiz. İsmi açıklanmayan bir kaynak Bloomberg'e önümüzdeki yıl daha fazla ayrıntıyla birlikte resmi bir duyuru beklediklerini söyledi. Ek olarak önümüzdeki ay Apple, dönemsel finansal raporunu açıklayacak ve burada Ajax’ın izlerine dair ipuçlarının görülmesi bekleniyor.

    Öte yandan Apple CEO’su Tim Cook, bir süre önce yaptığı açıklamada üretken yapay zekanın şirketin "yakından baktığı" bir şey olduğunu söylemişti. Bu bilgilerin Cook’un söyleminden sonra gelmesi de dikkatleri çekiyor. Ayrıca belirtilenlere göre Apple’ın yapay zekadan sorumlu John Giannandrea ve yazılım mühendisliğinden sorumlu kıdemli başkan yardımcısı Craig Federighi bu girişime liderlik ediyor. Giannandrea başlangıçta Siri'yi ve makine öğrenimi yeteneklerini denetlemek için işe alınmıştı.

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    mk148a 1 hafta önce

    Iron Kurye

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    darkaura 2 hafta önce

    teskurler super kurye

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    DreamSs 2 hafta önce

    Fururlar oni purada :)

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