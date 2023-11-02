Apple’ın yeni M3 çipi GPU performansında bekleneni veremeyebilir

Ancak ne yazık ki, aynı performans GPU’ya odaklanan GFXBench'te gösterilemiyor. Yeni Apple Silicon, M2 ile aynı sayıda GPU çekirdeğine sahip olmasına rağmen M2'ye göre yüzde 10'luk bir performans artışı bile sağlayamadı. M3, GFXBench'in '4K Aztec Ruins High Tier Offscreen' kıyaslamasında M2'yi yalnızca yüzde 7,4 oranında geçmeyi başarıyor.
Ayrıca, bunun sadece bir GFXBench sonucu olduğunu unutmamak gerek. M3, M3 Pro ve M3 Max’ın gerçek dünya koşullarındaki performansını net bir şekilde öğrenebilmek için biraz daha zamana ve daha fazla bağımsız teste ihtiyaç var.
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.