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    Apple’ın yeni M3 çipi GPU performansında bekleneni veremeyebilir

    Apple’ın önceki nesil M2 ile aynı 10 çekirdekli GPU’ya sahip olan yeni M3 çipi, GFXBench testinde etkileyici olmayan tek haneli bir performans artışı elde etmiş gibi görünüyor.
    Apple’ın yeni M3 çipi GPU performansında bekleneni veremeyebilir Tam Boyutta Gör
    Apple, geçtiğimiz günlerde tanıttığı yeni M3 serisi işlemcileri ile performansı bir adım daha ileriye taşıdıklarını aktardı. Tanıtımdan sonra ise artık yavaş yavaş bağımsız testler tarafından elde edilen sonuçlar gün yüzüne çıkmaya başladı. Görünüşe göre Apple, CPU tarafında en azından M3 çip özelinde güçlü bir iş çıkarırken aynı durumu GPU tarafında yapamıyor.

    Apple’ın yeni M3 çipinin performansı detaylanıyor

    Apple’ın yeni M3 çipi GPU performansında bekleneni veremeyebilir Tam Boyutta Gör
    M3, Geekbench 6'da tek çekirdek performansında M2 Pro'ya ait 10 çekirdekli CPU'yu yüzde 16 gibi bir farkla geçmeyi başarırken daha az çekirdeğe rağmen çok çekirdek testinde de rakibiyle eşleşmeyi başarmıştı. Bundan yükselen saat hızlarının da etkisinin olduğunu doğrudan söyleyebiliriz.

    Ancak ne yazık ki, aynı performans GPU’ya odaklanan GFXBench'te gösterilemiyor. Yeni Apple Silicon, M2 ile aynı sayıda GPU çekirdeğine sahip olmasına rağmen M2'ye göre yüzde 10'luk bir performans artışı bile sağlayamadı. M3, GFXBench'in '4K Aztec Ruins High Tier Offscreen' kıyaslamasında M2'yi yalnızca yüzde 7,4 oranında geçmeyi başarıyor.

    Apple’ın yeni M3 çipi GPU performansında bekleneni veremeyebilir Tam Boyutta Gör
    GFXBench'in 4K Aztec Ruins High Tier Offscreen benchmark'ında yonga seti yalnızca 52,2FPS elde ederken, aynı sayıda GPU çekirdeğine sahip M2 48,6FPS ile yalnızca marjinal olarak daha yavaş. Bu durum için şimdilik net bir şey söylemek çok zor. Zira ilgili kıyaslama paketi bir yıldır güncelleme almadı. Uygulamadaki optimizasyon veya iyileştirme eksikliği, M3’ün gerçek performansını gösterememesine neden olmuş olabilir.

    Ayrıca, bunun sadece bir GFXBench sonucu olduğunu unutmamak gerek. M3, M3 Pro ve M3 Max’ın gerçek dünya koşullarındaki performansını net bir şekilde öğrenebilmek için biraz daha zamana ve daha fazla bağımsız teste ihtiyaç var.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    Mstt.2010 1 gün önce

    Über

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    SUPERSONICQ 2 gün önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 2 hafta önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 1 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 1 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 1 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 2 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 2 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 2 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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