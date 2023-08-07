Apple'ın M3 işlemcili Mac Mini'yi test ettiği söyleniyor

Aktarılan detaylara bakılırsa 10 çekirdekli GPU, 8 çekirdekli CPU ve 24 GB RAM'e sahip, macOS Sonoma 14.1 çalıştıran bir sistemden bahsediyoruz. M3'lü Mac Mini'nin teknik özellikler açısından temel M2 Mac Mini'ye benzediği söylenebilir. Sadece bellek miktarı farklı.
M3 işlemcili Mac'ler Ekim'de bekleniyor
Bildiğiniz üzere şirket kendi Apple Silicon işlemcisiyle donattığı giriş seviyesi Mac'lerde 8 GB RAM'e yer veriyordu. Bu açıdan bakıldığında Apple'ın bir anda 24 GB'a sıçraması sürpriz olabilir. Gurman, M3 işlemcili yeni Mac'lerin Ekim ayından önce çıkmasını beklemediğini söyledi.
Bloomberg yazarı ayrıca iPhone 15 serisinin 12 ya da 13 Eylül'de tanıtılacağı ve akıllı telefonların 22 Eylül'de satışa çıkacağına dair daha önceki söylentileri de doğruladı.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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