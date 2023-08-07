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    Apple'ın M3 işlemcili Mac Mini'yi test ettiği söyleniyor

    Apple'ı yakından takip eden Bloomberg yazarı Mark Gurman'a göre şirket M3 işlemciyle güçlendirilmiş bir Mac mini üzerinde çalışıyor. Gurman, Mac 15,12 kod adlı cihazla ilgili bazı detaylar paylaştı.
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    Apple'ın M3 işlemcili Mac Mini'yi test ettiği söyleniyor Tam Boyutta Gör
    Bloomberg'den Mark Gurman'ın kaynaklarına göre Apple, M3 işlemciyi temel alan bir Mac Mini bilgisayar geliştiriyor. Söz konusu cihaz Mac 15,12 kod adına sahip. Gurman bunun Apple'ın kompakt masaüstü bilgisayar ailesinin bir temsilcisi olduğuna inanıyor.

    Aktarılan detaylara bakılırsa 10 çekirdekli GPU, 8 çekirdekli CPU ve 24 GB RAM'e sahip, macOS Sonoma 14.1 çalıştıran bir sistemden bahsediyoruz. M3'lü Mac Mini'nin teknik özellikler açısından temel M2 Mac Mini'ye benzediği söylenebilir. Sadece bellek miktarı farklı.

    Apple'ın M3 işlemcili Mac Mini'yi test ettiği söyleniyor Tam Boyutta Gör

    M3 işlemcili Mac'ler Ekim'de bekleniyor

    Bildiğiniz üzere şirket kendi Apple Silicon işlemcisiyle donattığı giriş seviyesi Mac'lerde 8 GB RAM'e yer veriyordu. Bu açıdan bakıldığında Apple'ın bir anda 24 GB'a sıçraması sürpriz olabilir. Gurman, M3 işlemcili yeni Mac'lerin Ekim ayından önce çıkmasını beklemediğini söyledi.

    Bloomberg yazarı ayrıca iPhone 15 serisinin 12 ya da 13 Eylül'de tanıtılacağı ve akıllı telefonların 22 Eylül'de satışa çıkacağına dair daha önceki söylentileri de doğruladı.

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