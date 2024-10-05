Mac mini, 14 yılın ardından yeni tasarıma kavuşuyor

Bloomberg teknoloji muhabiri Mark Gurman'a göre 2024 Mac mini, Apple TV'ye benzer boyutlarda olacak. Bu da cihazın neredeyse yarı yarıya küçüleceği anlamına geliyor. Bununla birlikte Apple’ın yeni Mac mini modeli, gücünü şirketin yeni nesil M4 ve M4 Pro işlemcilerinden alacak.
Önümüzdeki haftalarda tanıtılması bekleniyor
İşlemci konusunda macOS Sequoia’nın beta sürümünde tespit edilen bu bilgiler yeni Mac mini'nin performans konusunda ciddi bir sıçrama yapacağına işaret ediyor. Tüm bunlara ek olarak M4 Max çipinin bu yıl yalnızca MacBook Pro modellerinde sunulacağı konuşuluyor.
macOS 15'in kodlarında ortaya çıkan verilere göre yeni Mac mini beş USB-C bağlantı noktasına sahip olacak. Gurman bu bağlantı noktalarından ikisinin Mac Studio’da olduğu gibi ön panelde yer alacağını sözlerine ekledi. Giriş seviyesi modelde ise dört USB-C portu bulunacak.
Apple'ın yeni Mac mini'yi, M4 çipli MacBook Pro ve iMac modelleriyle birlikte önümüzdeki haftalarda tanıtması bekleniyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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mars için birebir :)
Son derece farklı bir alet :D
çöp
türkiyede satılmıyor mu daha?
@ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...
Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )
Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor
Benim oğlana alayım bi tane
Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.