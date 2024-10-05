Mac mini, 14 yılın ardından yeni tasarıma kavuşuyor

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Tam Boyutta Gör Apple'ın bu ay içinde yeni bir Mac mini modeli tanıtacağı söyleniyor. Yaklaşık 14 yıldır aynı tasarıma sahip olan Mac mini, bu yıl tamamen yeni bir görünüme kavuşacak. Apple, 2010’dan bu yana kompakt bilgisayarının dış görünümünde ciddi bir yenilik yapmamıştı.

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Bloomberg teknoloji muhabiri Mark Gurman'a göre 2024 Mac mini, Apple TV'ye benzer boyutlarda olacak. Bu da cihazın neredeyse yarı yarıya küçüleceği anlamına geliyor. Bununla birlikte Apple’ın yeni Mac mini modeli, gücünü şirketin yeni nesil M4 ve M4 Pro işlemcilerinden alacak.

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Önümüzdeki haftalarda tanıtılması bekleniyor

İşlemci konusunda macOS Sequoia’nın beta sürümünde tespit edilen bu bilgiler yeni Mac mini'nin performans konusunda ciddi bir sıçrama yapacağına işaret ediyor. Tüm bunlara ek olarak M4 Max çipinin bu yıl yalnızca MacBook Pro modellerinde sunulacağı konuşuluyor.

macOS 15'in kodlarında ortaya çıkan verilere göre yeni Mac mini beş USB-C bağlantı noktasına sahip olacak. Gurman bu bağlantı noktalarından ikisinin Mac Studio’da olduğu gibi ön panelde yer alacağını sözlerine ekledi. Giriş seviyesi modelde ise dört USB-C portu bulunacak.

Apple'ın yeni Mac mini'yi, M4 çipli MacBook Pro ve iMac modelleriyle birlikte önümüzdeki haftalarda tanıtması bekleniyor.

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