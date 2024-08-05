M4 işlemcili MacBook Pro Serisi yakında geliyor: Mac Mini ve iMac modelleri de yolda

M4 işlemcili MacBook Pro Serisi yakında geliyor
Kaçıranlar için M4 MacBook Pro serisinin bu yılın dördüncü çeyreğinde tanıtılması ve giriş seviyesi bir modele ek olarak 14 inç ve 16 inç boyutlarında iki üst düzey versiyondan oluşması bekleniyor. Ayrıca yeni nesil MacBook Pro'nun tasarımı, M3 varyantları gibi değişmeden kalacak. Bu noktada MacBook Pro'nun en son 2021 yılında Apple silicon işlemciye geçişle birlikte güncellendiğini hatırlatalım.
Bloomberg'den Mark Gurman ise, son paylaştığı Power On bülteninde, Mac Studio ve Mac Pro'nun 2025'te geleceğini ve serinin M4 Ultra ile sahne alacağını belirtti. Bildiğiniz gibi Apple, Mac Mini için M3 lansmanını atlamıştı. Bu yüzden daha yetenekli bir modelin tanıtılması muhtemel. Bu doğrultuda M4 Pro'lu sürümler MacBook Pro'ya, M4 Max ise gelecek yıl Mac Studio için ayrılmış olacak.
Apple M4 Pro ve M4 Max için CPU ve GPU iyileştirmeleri henüz bilinmiyor. Ancak M3 Pro, 12 çekirdeğe kadar CPU, 18 çekirdeğe kadar GPU'ya sahipken M3 Max, 16 çekirdeğe kadar CPU, 40 çekirdeğe kadar GPU ile tanıtıldı. M4'ün ise sıvı nitrojen kullanılarak soğutulduğunda Geekbench'te 4.000 puanı aştığını hatırlatalım. Dolayısıyla M4 Pro ve M4 Max için beklentiler bir hayli yüksek.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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2053 yılından yazıyorum hala aynı reklam var gidecek diye beklemeyin.
Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor
Benim oğlana alayım bi tane
Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.