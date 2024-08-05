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    M4 işlemcili MacBook Pro Serisi yakında geliyor: Mac Mini ve iMac modelleri de yolda

    Apple' M4, M4 Pro ve M4 Max işlemcili yeni MacBook Pro serisi için hazırlanıyor. Üstelik Mac mini ve yeni iMac modelleri de bu lansmana eşlik edebilir. İşte detaylar...
    M4 işlemcili MacBook Pro Serisi yakında geliyor: İşte detaylar Tam Boyutta Gör
    Bildiğiniz gibi Apple, halihazırdaki en güçlü işlemcisi M4'ü ilk olarak 11 inç ve 13 inç iPad modellerinde tanıttı. 2024'ün sonlarında ise daha geniş bir yelpazede yeni MacBook Pro serisine ulaşacak. Şimdi bu bekleyiş sürerken, M4'lü MacBook Pro serisi, güncellenmiş Mac mini ve iMac Modelleri hakkında bazı yeni bilgiler paylaşıldı. 

    M4 işlemcili MacBook Pro Serisi yakında geliyor

    Kaçıranlar için M4 MacBook Pro serisinin bu yılın dördüncü çeyreğinde tanıtılması ve giriş seviyesi bir modele ek olarak 14 inç ve 16 inç boyutlarında iki üst düzey versiyondan oluşması bekleniyor. Ayrıca yeni nesil MacBook Pro'nun tasarımı, M3 varyantları gibi değişmeden kalacak. Bu noktada MacBook Pro'nun en son 2021 yılında Apple silicon işlemciye geçişle birlikte güncellendiğini hatırlatalım.

    Bloomberg'den Mark Gurman ise, son paylaştığı Power On bülteninde, Mac Studio ve Mac Pro'nun 2025'te geleceğini ve serinin M4 Ultra ile sahne alacağını belirtti. Bildiğiniz gibi Apple, Mac Mini için M3 lansmanını atlamıştı. Bu yüzden daha yetenekli bir modelin tanıtılması muhtemel. Bu doğrultuda M4 Pro'lu sürümler MacBook Pro'ya, M4 Max ise gelecek yıl Mac Studio için ayrılmış olacak.

    Apple M4 Pro ve M4 Max için CPU ve GPU iyileştirmeleri henüz bilinmiyor. Ancak M3 Pro, 12 çekirdeğe kadar CPU, 18 çekirdeğe kadar GPU'ya sahipken M3 Max, 16 çekirdeğe kadar CPU, 40 çekirdeğe kadar GPU ile tanıtıldı. M4'ün ise sıvı nitrojen kullanılarak soğutulduğunda Geekbench'te 4.000 puanı aştığını hatırlatalım. Dolayısıyla M4 Pro ve M4 Max için beklentiler bir hayli yüksek. 

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    ccguven 3 hafta önce

    2053 yılından yazıyorum hala aynı reklam var gidecek diye beklemeyin.

    0
    01muallim 3 hafta önce

    Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor

    M
    molla gürhani 3 hafta önce

    Benim oğlana alayım bi tane

    Profil resmi
    Exadious 4 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    E
    E_Y_B_H_P_T 4 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.

    Profil resmi
    emrahmt 6 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]

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    garez41 6 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

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    Rindaman 7 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 8 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 9 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 9 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 9 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 10 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 11 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 11 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 11 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 11 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 11 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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