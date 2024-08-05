M4 işlemcili MacBook Pro Serisi yakında geliyor: Mac Mini ve iMac modelleri de yolda

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Tam Boyutta Gör Bildiğiniz gibi Apple, halihazırdaki en güçlü işlemcisi M4'ü ilk olarak 11 inç ve 13 inç iPad modellerinde tanıttı. 2024'ün sonlarında ise daha geniş bir yelpazede yeni MacBook Pro serisine ulaşacak. Şimdi bu bekleyiş sürerken, M4'lü MacBook Pro serisi, güncellenmiş Mac mini ve iMac Modelleri hakkında bazı yeni bilgiler paylaşıldı.

M4 işlemcili MacBook Pro Serisi yakında geliyor

Kaçıranlar için M4 MacBook Pro serisinin bu yılın dördüncü çeyreğinde tanıtılması ve giriş seviyesi bir modele ek olarak 14 inç ve 16 inç boyutlarında iki üst düzey versiyondan oluşması bekleniyor. Ayrıca yeni nesil MacBook Pro'nun tasarımı, M3 varyantları gibi değişmeden kalacak. Bu noktada MacBook Pro'nun en son 2021 yılında Apple silicon işlemciye geçişle birlikte güncellendiğini hatırlatalım.

Bloomberg'den Mark Gurman ise, son paylaştığı Power On bülteninde, Mac Studio ve Mac Pro'nun 2025'te geleceğini ve serinin M4 Ultra ile sahne alacağını belirtti. Bildiğiniz gibi Apple, Mac Mini için M3 lansmanını atlamıştı. Bu yüzden daha yetenekli bir modelin tanıtılması muhtemel. Bu doğrultuda M4 Pro'lu sürümler MacBook Pro'ya, M4 Max ise gelecek yıl Mac Studio için ayrılmış olacak.

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Apple M4 Pro ve M4 Max için CPU ve GPU iyileştirmeleri henüz bilinmiyor. Ancak M3 Pro, 12 çekirdeğe kadar CPU, 18 çekirdeğe kadar GPU'ya sahipken M3 Max, 16 çekirdeğe kadar CPU, 40 çekirdeğe kadar GPU ile tanıtıldı. M4'ün ise sıvı nitrojen kullanılarak soğutulduğunda Geekbench'te 4.000 puanı aştığını hatırlatalım. Dolayısıyla M4 Pro ve M4 Max için beklentiler bir hayli yüksek.

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