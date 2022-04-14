Apple'ın makro fotoğraf yarışması sonuçlandı: İşte iPhone 13 Pro ile çekilen enfes fotoğraflar

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Apple dileyen herkesin iPhone 13 Pro ve 13 Pro Max ile çekim yapıp katılabileceği Shot on iPhone Challenge makro fotoğraf yarışmasının sonuçlarını açıkladı. Profesyonel fotoğrafçılar ve Apple’daki uzmanlardan oluşan bir jüri, dünyanın her yerinden gönderilen fotoğrafları değerlendirip kazanan 10 fotoğrafı belirledi.

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iPhone 13 Pro ürün serisi, şimdiye kadar bir iPhone’da yer alan en gelişmiş kamera sistemine sahip. Üstelik kullanıcılar ilk kez en az 2 santimetre odak uzaklığıyla net ve etkileyici fotoğraflar çekebiliyorlar. iPhone 13 Pro ve iPhone 13 Pro Max’te yeni Ultra Geniş, Geniş ve Telefoto kameralar bulunuyor.

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Pazarlama materyallerinde kullanılacak

Kazanan fotoğraflar Apple'ın pazarlama materyallerinde kullanılacak. Dijital kampanyalarda, Apple Store’larda, reklam panolarında veya herkese açık bir fotoğraf sergisinde de yer alabilecek. iPhone 13 Pro ve iPhone 13 Pro Max ile çekilmiş en iyi makro fotoğraflara haberimizdeki galeri kısmından göz atabilirsiniz.

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