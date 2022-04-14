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    Apple'ın makro fotoğraf yarışması sonuçlandı: İşte iPhone 13 Pro ile çekilen enfes fotoğraflar

    Apple'ın iPhone 13 Pro ve iPhone 13 Pro Max kullanıcıları için düzenlediği makro fotoğraf yarışmasının kazananları açıklandı. Profesyonel fotoğrafçılardan oluşan jüri ekibi en iyi 10 fotoğrafı seçti.
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    Apple'ın makro fotoğraf yarışmasının kazananları belli oldu
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    Apple dileyen herkesin iPhone 13 Pro ve 13 Pro Max ile çekim yapıp katılabileceği Shot on iPhone Challenge makro fotoğraf yarışmasının sonuçlarını açıkladı. Profesyonel fotoğrafçılar ve Apple’daki uzmanlardan oluşan bir jüri, dünyanın her yerinden gönderilen fotoğrafları değerlendirip kazanan 10 fotoğrafı belirledi.

    iPhone 13 Pro ürün serisi, şimdiye kadar bir iPhone’da yer alan en gelişmiş kamera sistemine sahip. Üstelik kullanıcılar ilk kez en az 2 santimetre odak uzaklığıyla net ve etkileyici fotoğraflar çekebiliyorlar. iPhone 13 Pro ve iPhone 13 Pro Max’te yeni Ultra Geniş, Geniş ve Telefoto kameralar bulunuyor.

    Apple'ın makro fotoğraf yarışmasının kazananları belli oldu
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    Pazarlama materyallerinde kullanılacak

    Kazanan fotoğraflar Apple'ın pazarlama materyallerinde kullanılacak. Dijital kampanyalarda, Apple Store’larda, reklam panolarında veya herkese açık bir fotoğraf sergisinde de yer alabilecek. iPhone 13 Pro ve iPhone 13 Pro Max ile çekilmiş en iyi makro fotoğraflara haberimizdeki galeri kısmından göz atabilirsiniz.

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    orcnd 11 saat önce

    şarkı yaparlarsa kdv almayın. güzel reklam oluyor :D

    alfa-x 17 saat önce

    mühendislerimize bu imkanları sağlayıp onların yolunu açanlara ve bu yolda gece gündüz bizler için çalışanlara sonsuz teşekkürler

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