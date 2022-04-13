Yeni Mac mini modeli Studio Display yazılımında ortaya çıktı

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Bilgisayar dünyasının yeni bir Mac mini beklediği dönemde Mac Studio sürprizi yapan Apple beklentileri bir süre ertelemişti. Yıl sonuna doğru tanıtılması beklenen Mac mini 2022, yonga seti tarafında sürpriz yapabilir.

Yeni Mac mini geliyor mu?

Studio Display yazılım kodlarında ortaya çıkan satırlar henüz tanıtılmamış bir Mac mini modeline işaret ediyor. Daha önceki sızıntılarda da Apple M2 yonga setinin ilk olarak Mac mini modelinde sunulacağı dile getirilmişti.

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Apple M2 yonga seti Apple A15 tasarımını temel alıyor. 2 adet performans ve 8 adet verimlilik çekirdeği barındıran yonga setinde 10 çekirdekli bir grafik birimi yer alıyor. Böylece grafik tarafında mevcut Mac mini’den daha iyi hale geliyor.

Yeni Mac mini ayrıca Apple M2 Pro versiyonu da barındırabilir. M2 Pro versiyonunda 4 adet performans ve 8 adet verimlilik çekirdekleri bekleniyor. Bir ihtimal WWDC 2022 etkinliğinde ya da sonbahar aylarında tanıtılacak yeni Mac mini yıl bitmeden de raflarda olacak.



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