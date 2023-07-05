Apple'ın oyun portlama aracı güncellendi: FPS biraz yükseldi!

Tam Boyutta Gör Apple'ın macOS Sonoma ile tanıttığı oyun portlama aracı sayesinde geliştiriciler PC oyunlarını daha kolay bir şekilde Mac’e taşıyabilecek. Hâlâ beta aşamasında olan araç, ilk güncellemesini aldı. Popüler AAA oyunlarında FPS artışı gözlemlendi.

Binlerce Windows oyununu Mac yolcusu olabilir: Nasıl mı? 4 hf. önce eklendi

Apple'ın oyun portlama aracı güncellendi

Apple’ın oyun portlama aracı DirectX 12’yi gerçek zamanlı olarak Metal 3’e çeviriyor. 1.0.2 beta sürümde olan Gaming Porting Tool, yalnızca MacOS’te Windows oyunlarını test etmek isteyen geliştiricilere yönelik değil, aynı zamanda Mac’te Windows oyunları oynamak isteyen kullanıcıların da indirebileceği bir araç.

Yapılan testlere göre, Apple M2 Ultra ve M1 Ultra işlemcili Mac bilgisayarlarda araç daha düşük performans verirken, M1 Max gibi eski işlemcili Mac’lerde daha verimli çalışıyor. Örneğin; Cyberpunk oyununda M2 Ultra işlemcili Mac’te 18 FPS alırken, M1 Max işlemcili Mac’te 40 FPS alınıyor. Bir başka popüler oyun Elder Ring, 32 FPS'de (güncellemeden önce 26 FPS) çalışıyor. Horizon Zero Dawn ve Residen Evil 2 gibi araçla uyumlu olmayan birkaç oyun da oynanabilecek düzeyde performans gösteriyor.

Geliştiricilerin oyunlarını test etmeleri ve Mac platformuna taşıyıp taşımayacaklarını belirlemeleri için tasarlanan Apple oyun portlama aracı, Apple Developer sitesi üzerinden indirilebiliyor. Yüklemek için Terminal komutlarını kullanılıyor ve yalnızca macOS Sonoma beta sürüm yüklü Apple silicon işlemcili Mac’lerde çalışıyor.

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Apple'ın oyun portlama aracına performans güncellemesi!