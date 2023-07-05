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    Apple'ın oyun portlama aracı güncellendi: FPS biraz yükseldi!

    Apple, macOS 14 Sonoma özelliklerini tanıtırken Windows oyunları Mac'e getirecek portlama aracından da bahsetti. Oyun portlama aracı ilk güncellemesini aldı.    
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    Apple Mac oyun portlama aracı güncellendi Tam Boyutta Gör
    Apple'ın macOS Sonoma ile tanıttığı oyun portlama aracı sayesinde geliştiriciler PC oyunlarını daha kolay bir şekilde Mac’e taşıyabilecek. Hâlâ beta aşamasında olan araç, ilk güncellemesini aldı. Popüler AAA oyunlarında FPS artışı gözlemlendi.

    Apple'ın oyun portlama aracı güncellendi

    Apple’ın oyun portlama aracı DirectX 12’yi gerçek zamanlı olarak Metal 3’e çeviriyor. 1.0.2 beta sürümde olan Gaming Porting Tool, yalnızca MacOS’te Windows oyunlarını test etmek isteyen geliştiricilere yönelik değil, aynı zamanda Mac’te Windows oyunları oynamak isteyen kullanıcıların da indirebileceği bir araç.

    Yapılan testlere göre, Apple M2 Ultra ve M1 Ultra işlemcili Mac bilgisayarlarda araç daha düşük performans verirken, M1 Max gibi eski işlemcili Mac’lerde daha verimli çalışıyor. Örneğin; Cyberpunk oyununda M2 Ultra işlemcili Mac’te 18 FPS alırken, M1 Max işlemcili Mac’te 40 FPS alınıyor. Bir başka popüler oyun Elder Ring, 32 FPS'de (güncellemeden önce 26 FPS) çalışıyor. Horizon Zero Dawn ve Residen Evil 2 gibi araçla uyumlu olmayan birkaç oyun da oynanabilecek düzeyde performans gösteriyor.

    Geliştiricilerin oyunlarını test etmeleri ve Mac platformuna taşıyıp taşımayacaklarını belirlemeleri için tasarlanan Apple oyun portlama aracı, Apple Developer sitesi üzerinden indirilebiliyor. Yüklemek için Terminal komutlarını kullanılıyor ve yalnızca macOS Sonoma beta sürüm yüklü Apple silicon işlemcili Mac’lerde çalışıyor.

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    E_Y_B_H_P_T 1 gün önce

    Karnın doyar, sen uçuşu hatırla.

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    E_Y_B_H_P_T 1 gün önce

    Hayat kısa, kuryeler uçuyor.

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    DreamSs 1 gün önce

    Fururlar oni purada :)

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