Binlerce Windows oyunu Mac yolcusu olabilir: Nasıl mı?

Windows oyunlarını macOS üzerinde çalıştırmak aslında yeni bir şey değil. Mac bilgisayarların Windows yazılımlarını çalıştırabilmesi için Microsoft'un işletim sistemindeki API'leri çeviren Wine ve Crossover gibi platformlar var. Apple, macOS Sonoma ile benzer çözümleri doğrudan sisteme uyguluyor, böylece geliştiricilerin PC oyunlarını Mac'e getirmeleri daha da kolay olacak.
Ancak Apple bu oyunları macOS üzerinde çalıştırmaktan daha fazlasını yapıyor. Şirket tarafından açıklandığı üzere, Game Porting Tool, DirectX 12'yi Metal 3'e de çevirebiliyor. Bilmeyenler için DirectX, Windows ve Xbox konsollarında bulunan ve Apple'ın Metal API'sine benzer şekilde grafik işleme ve oyun seslerini yöneten evrensel bir API'dir.
macOS’ta yerel oyun oluşturma
Oyun Modu
Sonuç olarak oyunları Mac’e aktarmak için gereken süre Game Porting Toolkit ile büyük oranda azalacak. Karmaşık çözümlemelerden arındırılan süreç olabildiğince basit bir yapıya indirgenmiş durumda. Aşina olanlar için Apple’ın yaptığı şey aslında Proton'un Steam Deck için yaptığıyla çok benzer. Game Porting Toolkit tamamen açık kaynak lisanslı halde GitHub’da mevcut. Bundan sonrası ise geliştiricilere kalmış durumda.
Çok iyi