Binlerce Windows oyunu Mac yolcusu olabilir: Nasıl mı?

Tam Boyutta Gör Apple, geliştiricilerin oyunlarını Mac'e taşımalarını gerçekten istiyor gibi görünüyor. macOS Sonoma'daki yeni özelliklerden biri, Apple'ın Apple Silicon Mac'lerde oyun performansını artırdığını iddia ettiği Oyun Modu. Ancak Apple'ın Mac'i bir oyun platformuna dönüştürmek için yaptığı başka bir şey daha var ve bu da geliştiricilerin yeni bir Game Porting Toolkit ile Windows oyunlarını Mac'e kolayca taşımalarına izin vermeyi içeriyor.

Apple Game Porting Toolkit

Windows oyunlarını macOS üzerinde çalıştırmak aslında yeni bir şey değil. Mac bilgisayarların Windows yazılımlarını çalıştırabilmesi için Microsoft'un işletim sistemindeki API'leri çeviren Wine ve Crossover gibi platformlar var. Apple, macOS Sonoma ile benzer çözümleri doğrudan sisteme uyguluyor, böylece geliştiricilerin PC oyunlarını Mac'e getirmeleri daha da kolay olacak.

Tam Boyutta Gör Şirket, geliştiricilerin oyunlarını Mac'te çok az çaba harcayarak ya da hiç çaba harcamadan çalıştırmalarına yardımcı olacak yeni bir Game Porting Toolkit yayınladı. İlginç bir şekilde Apple'ın Game Porting Toolkit'i, Windows yazılımlarını Unix ortamlarına (macOS ve Linux gibi) çeviren popüler bir açık kaynak platformu olan Wine'ı temel alıyor.

Ancak Apple bu oyunları macOS üzerinde çalıştırmaktan daha fazlasını yapıyor. Şirket tarafından açıklandığı üzere, Game Porting Tool, DirectX 12'yi Metal 3'e de çevirebiliyor. Bilmeyenler için DirectX, Windows ve Xbox konsollarında bulunan ve Apple'ın Metal API'sine benzer şekilde grafik işleme ve oyun seslerini yöneten evrensel bir API'dir.

macOS’ta yerel oyun oluşturma

Tam Boyutta Gör Bazı oyunlar kodda tek bir değişiklik yapılmadan sorunsuz çalışabilir. Apple örnek olarak The Medium'u kullandı. Apple ayrıca oyunun yerel macOS sürümünün aynı donanımda neredeyse iki kat daha yüksek kare hızıyla daha da iyi çalıştığını belirtiyor.

Tam Boyutta Gör Bir Windows oyununu macOS üzerinde test etmek için Game Porting Toolkit’i kullandıktan sonra, geliştiriciler DirectX grafiklerini Metal'e dönüştürmek için yeni araçlar kullanabilirler. Sonuç olarak Apple’a göre, oyun çok daha iyi bir performansla yerel olarak çalışabilir. macOS Sonoma SDK ayrıca geliştiricilerin oyun kontrolörleri, Uzamsal Ses ve HDR video desteği gibi diğer yerel sistem özelliklerinden yararlanmasına da yardımcı oluyor.

Oyun Modu

Tam Boyutta Gör Game Porting Toolkit'e ek olarak, geliştiriciler macOS Sonoma'da yerleşik olarak bulunan Oyun Modu'ndan da yararlanabilecekler. Apple'a göre, Oyun Modu aktif olduğunda, sistem çalıştırılan oyunu önceliklendiriyor. AirPods için Bluetooth gecikmesi önemli ölçüde azaltılıyor, PlayStation ve Xbox kontrolörleri için Bluetooth örnekleme hızı iki katına çıkarılıyor ve oyuna daha yüksek GPU ve CPU önceliği verilerek daha istikrarlı ve sürdürülebilir kare hızları elde ediliyor. Tüm bunlar, yeni çıkan ve çıkacak olan oyunlar da dahil olmak üzere tüm Mac oyunları için otomatik olarak gerçekleşiyor.

Sonuç olarak oyunları Mac’e aktarmak için gereken süre Game Porting Toolkit ile büyük oranda azalacak. Karmaşık çözümlemelerden arındırılan süreç olabildiğince basit bir yapıya indirgenmiş durumda. Aşina olanlar için Apple’ın yaptığı şey aslında Proton'un Steam Deck için yaptığıyla çok benzer. Game Porting Toolkit tamamen açık kaynak lisanslı halde GitHub’da mevcut. Bundan sonrası ise geliştiricilere kalmış durumda.

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