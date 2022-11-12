Apple'ın reklam ajansından müşterilerine tavsiye: Twitter'daki reklamları askıya alın

Tam Boyutta Gör Elon Musk'ın Twitter'ı satın almasıyla başlayan kaos ve meydana gelen tutarsızlık problemleri Apple ile çalışan reklam ajansının da canını sıktı. Omnicom'a göre güvenli ve sağlıklı bir ortam kurulmadığı sürece Twitter ile iş yapılamaz.

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Apple'ın reklam ajansından reklamları durdurma çağrısı

Apple'ı temsil eden Omnicom kendi müşterilerine Twitter'da reklam yayımlamak için daha fazla para harcamamasını tavsiye ediyor. Bu reklamları askıya alma çağrısının şimdilik kısa vade için yapıldığı ifade edildi.

Elon Musk'ın insanları işten atması, kimlik hırsızlığının ayyuka çıkması, üst düzey yöneticilerin istifa etmesi ve Federal Ticaret Komisyonu tarafından koyulan bazı kuralların yönergelerine uyulmaması gibi imaj zedeleyeci olayların bu sosyal medya platformunda yaşanması Omnicom'un Twitter'ı güvensiz olarak nitelendirmesine yol açtı.

Tam Boyutta Gör Kendisiyle çalışan firmaları Twitter'ın güvenlik önlemlerini kabul edilebilir bir düzeye getirdiğini ve iletişim ortamının kontrolünü yeniden ele geçirdiğini herkese kanıtlayana kadar Twitter ile iş birliği yapmama konusunda telkin eden Omnicom, müşterilerinin marka değerine zarar gelmesinden çekiniyor.

Omnicom'un kendi endişelerini ortadan kaldırmak için Twitter'a ulaştığı bildirildi. Endişelerinden kurtulmak isteyen reklam ajansının Twitter'dan şimdilik istediğini elde edemediği belirtildi.

General Mills, Deutsche Bank, United Airlines, Air Canada ve REI gibi önemli şirketler de Twitter'a reklam vermeyi bırakmıştı. Elon Musk'ın sık sık karar değiştirmesi, piyasalara güven verici açıklamalarda bulunmaması ve şüphe uyandıran davranışlar sergilemesi Twitter'ın geleceğini sarsmaya devam ediyor.

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Apple'ın reklam ajansından Twitter reklamlarını durdurun çağrısı