Apple'ın sanal gerçeklik gözlüğüyle ilgili yeni detaylar ortaya çıktı

Apple, 2023'ün ikinci çeyreğinin sonunda sanal gerçeklik gözlüğünü satmaya başlamayı planlıyor ve şirket, ikinci çeyrekte de ön siparişleri kabul etmeye başlayacak.
Cihazın çıkışı ertelenmişti
Birçok analist, sanal gerçeklik gözlüğünün geçtiğimiz gün düzenlenen yıllık WWDC 2022 geliştirici konferansında tanıtılmasını bekliyordu. Aynı dönemde, çevrimiçi olarak cihazın henüz hazır olmadığı, aşırı ısındığı ve performansının düşük olduğu yönünde söylentiler çıktı. Muhtemelen şirket, cihazı tamamlamak için bir yıl daha beklemeye karar verdi.
Apple'ın sanal gerçeklik gözlüğü iki adet 8K ekrana sahip olacak. VR başlığın içine, gözlerin hareketini izlemek için sensörler yerleştirilecek. Kullanıcının parmağına takabileceği bir cihaz ile de VR gözlüğü kontrol etmek mümkün olacak. Apple'ın sanal gerçeklik ürününün 2023 yılının sonlarına doğru raflara çıkası bekleniyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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