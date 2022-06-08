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    Apple'ın sanal gerçeklik gözlüğüyle ilgili yeni detaylar ortaya çıktı

    Ünlü anaist Ming-Chi Kuo, Twitter hesabında Apple'ın önümüzdeki Ocak ayında karma gerçeklik gözlüğünü sergileyeceğini yazdı.                                     
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    Apple'ın sanal gerçeklik gözlüğüyle ilgili detaylar ortaya çıktı
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    Apple, 2023'ün ikinci çeyreğinin sonunda sanal gerçeklik gözlüğünü satmaya başlamayı planlıyor ve şirket, ikinci çeyrekte de ön siparişleri kabul etmeye başlayacak.

    Cihazın çıkışı ertelenmişti

    Birçok analist, sanal gerçeklik gözlüğünün geçtiğimiz gün düzenlenen yıllık WWDC 2022 geliştirici konferansında tanıtılmasını bekliyordu. Aynı dönemde, çevrimiçi olarak cihazın henüz hazır olmadığı, aşırı ısındığı ve performansının düşük olduğu yönünde söylentiler çıktı. Muhtemelen şirket, cihazı tamamlamak için bir yıl daha beklemeye karar verdi.

    Apple'ın sanal gerçeklik gözlüğüyle ilgili detaylar ortaya çıktı
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    Apple'ın sanal gerçeklik gözlüğü iki adet 8K ekrana sahip olacak. VR başlığın içine, gözlerin hareketini izlemek için sensörler yerleştirilecek. Kullanıcının parmağına takabileceği bir cihaz ile de VR gözlüğü kontrol etmek mümkün olacak. Apple'ın sanal gerçeklik ürününün 2023 yılının sonlarına doğru raflara çıkası bekleniyor.

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