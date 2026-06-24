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    Galaxy Watch Ultra 2 sızdırıldı: Tasarıma ufak dokunuşlar!

    Samsung'un yakında tanıtacağı yeni akıllı saatlerinden Galaxy Watch Ultra 2'nin tasarımı ortaya çıktı. İlk Galaxy Watch Ultra ile karşılaştırıldığında, yeni model biraz daha sade ve zarif görünüyor.

    Samsung Galaxy Watch Ultra 2 tasarımı sızdırıldı Tam Boyutta Gör
    Evan Blass tarafından Samsung Galaxy Watch Ultra 2'nin görselleri sızdırıldı. Görseller, akıllı saatin karemsi tasarımını doğruluyor; kadran, geçen yılki Samsung Classic akıllı saatine benzer şekilde yeni sayı işaretlerine sahip. Saatin arka yüzü, 47 mm boyut, safir kristal koruma, LTE bağlantısı, GPS ve 10 ATM su geçirmezlik gibi önemli detayları ortaya koyuyor.

    Samsung Galaxy Watch Ultra 2 özellikleri nasıl olacak?

    Galaxy Watch Ultra 2'nin yüksek çözünürlüklü basın görselleri yayınlandı. Akıllı saat, Titanyum Gri renginde görülüyor. Kare şeklinde kasanın içinde yer alan dairesel OLED ekran yerini koruyor. Ancak, ekranın etrafındaki çerçevede artık 1-12 saat işaretleri bulunuyor; bu da önceki modelden farklı bir özellik.

    Galaxy Watch Ultra 2 ayrıca önceki nesilde kullanılan kayıştan daha basit bir tasarıma sahip silikon kayışla geliyor. Oluklu desen yok ancak çift tokalı tasarım korunuyor. Saatin arkasında kalp atış hızı ve diğer sağlık sensörleri görülebiliyor, kasanın sol yanında ise çift hoparlör delikleri yer alıyor.

    Arka yüzdeki işaretlere göre, Galaxy Watch Ultra 2, beklendiği üzere GPS ve LTE bağlantısını destekleyecek. Kasa boyutu 47 mm ve ekran safir kristal ile korunuyor. Ayrıca selefine benzer şekilde 10 ATM’ye kadar su geçirmez.

    Samsung Watch Ultra 2 modelinde Snapdragon Wear Elite işlemci, 2 GB RAM ve 800 mAh pil olması bekleniyor. Yeni Snapdragon çipinin bağlantı seçeneklerine bağlı olarak Wi-Fi 6, Bluetooth 6.0, ultra geniş bant (UWB) ve NB-NTN özellikleri olabilir.

    Galaxy Watch Ultra 2 ne zaman çıkacak?

    Samsung, Galaxy Watch Ultra 2’yi Temmuz ayının sonlarına doğru düzenleyeceği ikinci Galaxy Unpacked etkinliğinde Galaxy Watch 9, Galaxy Z Flip 8, Galaxy Z Fold 8 ve Galaxy Z Fold 8 Ultra ile birlikte tanıtacak.

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    H
    hasandemirrr 6 gün önce

    çok güzel

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