Galaxy Watch Ultra 2 sızdırıldı: Tasarıma ufak dokunuşlar!

Samsung Galaxy Watch Ultra 2 özellikleri nasıl olacak?
Galaxy Watch Ultra 2'nin yüksek çözünürlüklü basın görselleri yayınlandı. Akıllı saat, Titanyum Gri renginde görülüyor. Kare şeklinde kasanın içinde yer alan dairesel OLED ekran yerini koruyor. Ancak, ekranın etrafındaki çerçevede artık 1-12 saat işaretleri bulunuyor; bu da önceki modelden farklı bir özellik.
Galaxy Watch Ultra 2 ayrıca önceki nesilde kullanılan kayıştan daha basit bir tasarıma sahip silikon kayışla geliyor. Oluklu desen yok ancak çift tokalı tasarım korunuyor. Saatin arkasında kalp atış hızı ve diğer sağlık sensörleri görülebiliyor, kasanın sol yanında ise çift hoparlör delikleri yer alıyor.
Arka yüzdeki işaretlere göre, Galaxy Watch Ultra 2, beklendiği üzere GPS ve LTE bağlantısını destekleyecek. Kasa boyutu 47 mm ve ekran safir kristal ile korunuyor. Ayrıca selefine benzer şekilde 10 ATM’ye kadar su geçirmez.
Samsung Watch Ultra 2 modelinde Snapdragon Wear Elite işlemci, 2 GB RAM ve 800 mAh pil olması bekleniyor. Yeni Snapdragon çipinin bağlantı seçeneklerine bağlı olarak Wi-Fi 6, Bluetooth 6.0, ultra geniş bant (UWB) ve NB-NTN özellikleri olabilir.
Galaxy Watch Ultra 2 ne zaman çıkacak?
Samsung, Galaxy Watch Ultra 2’yi Temmuz ayının sonlarına doğru düzenleyeceği ikinci Galaxy Unpacked etkinliğinde Galaxy Watch 9, Galaxy Z Flip 8, Galaxy Z Fold 8 ve Galaxy Z Fold 8 Ultra ile birlikte tanıtacak.Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin:
çok güzel