    iPhone 17e, fiyatını sabit tutarken donanım tarafında yenileniyor

    Apple’ın iPhone 17e modeli üç önemli donanım güncellemesiyle gelmeye hazırlanıyor. A19 çip, MagSafe ve yeni modem detaylarıyla iPhone 17e neler sunacak? İşte detaylar:

    iPhone 17e, fiyatını sabit tutarken donanım tarafında yenileniyor Tam Boyutta Gör
    Apple’ın uygun fiyatlı iPhone stratejisinin yeni halkası olan iPhone 17e, şirketin 2026 takvimindeki en erken donanım güncellemelerinden biri olmaya hazırlanıyor. Ortaya çıkan yeni bilgilere göre cihaz, selefi iPhone 16e’nin yerini alacak ve yakın bir tarihte tanıtılacak. Ayrıca iPhone 17e donanım tarafında güncellenirken fiyat tarafında herhangi bir değişikliğe uğramaması da beklenenler arasında.

    iPhone 17e üç önemli yükseltmeyle yakında kullanıcılarla buluşacak

    Yeni modelin kalbinde yer alacak A19 çipi, doğrudan iPhone 17 ailesinden alınmış bir işlemci olarak konumlanıyor. Bu durum, iPhone 17e’nin performans açısından önceki nesle kıyasla daha uzun ömürlü bir kullanım vaat etmesini sağlıyor. A19’un, A18 tabanlı iPhone 16e’ye göre özellikle yapay zekâ destekli işlemler, enerji verimliliği ve uzun süreli yazılım güncellemeleri açısından belirgin avantajlar sunması bekleniyor.

    iPhone 17e’deki bir diğer dikkat çekici yenilik, MagSafe şarj desteğinin geri dönmesi olacak. iPhone 16e’de yer almayan bu özellik, manyetik aksesuar ekosistemine kapıyı yeniden açıyor. MagSafe, yalnızca kablosuz şarj hızlarını değil araç içi tutuculardan harici bataryalara kadar geniş bir aksesuar uyumluluğunu da beraberinde getiriyor.

    Bağlantı tarafında ise Apple’ın kendi geliştirdiği çözümlere geçiş süreci devam ediyor. iPhone 17e’nin, şirketin ilk özel modem çözümü olan C1’in geliştirilmiş bir versiyonu olarak görülen C1X modemle gelmesi bekleniyor. Buna ek olarak, yeni nesil N1 ağ çipinin de cihazda yer alacağı ifade ediliyor. Donanım tarafındaki bu yeniliklere rağmen bazı özelliklerin hâlâ belirsizliğini koruduğu görülüyor. Daha önceki iPhone 17e söylentilerinde Dinamik Ada tasarımının bu modele de geleceği iddia edilmişti. Ancak Mark Gurman’ın son paylaşımlarında bu konuya değinilmemesi, özelliğin kesinleşmediğini gösteriyor. Benzer şekilde temel depolama alanının 128 GB’tan 256 GB’a çıkarılıp çıkarılmayacağı da netlik kazanmış değil.

    Apple’ın bu stratejisi, özellikle orta segment akıllı telefon pazarında rekabeti daha da kızıştırabilir. Selefi gibi fiyatı 599 dolar olarak kalması beklenen iPhone 17e, bu yönüyle Apple’ın ürün ailesi içinde dengeleri koruyan ama sınırları zorlayan bir model olabilir.

