Apple'ın yeni 2027'i hedefi: 32 inç ve 42 inç OLED ekranlar

Tam Boyutta Gör Teknoloji devi Apple, çoğu ürününde LCD ve mini LED ekran kullanmakta. Ancak ortaya çıkan yeni bir rapora göre şirektein 2027 için daha iyi bir hedefi var. Neredeyse tüm ürünlerinde OLED ekran kullanmayı hedefleyen Apple, bunların yanı sıra 32 inçlik ve 42 inçlik bir harici ekran da üretmeyi hedefliyor.

Apple, 32 inç ve 42 inç harici OLED ekran tasarlıyor

Omdia'nın en son BT OLED ekran tahminleri, dünya çapındaki OLED gönderilerinin 2022'de yaklaşık 9,7 milyon birimden 2028'de 70 milyonun üzerine çıkacağını iddia ediyor. Bu büyümenin çoğu dizüstü bilgisayarlar tarafından sağlanacak olsada OLED tabletlerin sayısı da bu dönem içerisinde oldukça artacak.

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Bu beklenen artışa ana katkının Apple'ın cihazlarında OLED ekranları kullanımının artırması olacağı söyleniyor. Rapora göre Apple, gelecek yıl yeni iPad Pro modelleriyle başlayarak iPad için OLED panelleri kullanmaya başlayacak ve ardından 2026'da OLED MacBook Pro'ya geçecek. Ayrıca Apple, 2026'ya kadar mobil cihazlarda LCD ve mini LED ekranları neredeyse tamamen kullanımdan kaldıracak.

Apple'ın harici ekran planlarına değinecek olursak Omdia raporu, Apple'ın yol haritasının 2027'de biri 32 inç ve diğeri 42 inç olan bir çift OLED harici ekran içerdiğini gösteriyor. Bunların Pro Display XDR ve Studio Display benzeri bağımsız harici ekranlar mı yoksa gelecekteki bir iMac'te kullanılacak paneller mi olacağı ise henüz net değil.

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