Apple'ın yeni 2027'i hedefi: 32 inç ve 42 inç OLED ekranlar

Apple, 32 inç ve 42 inç harici OLED ekran tasarlıyor
Omdia'nın en son BT OLED ekran tahminleri, dünya çapındaki OLED gönderilerinin 2022'de yaklaşık 9,7 milyon birimden 2028'de 70 milyonun üzerine çıkacağını iddia ediyor. Bu büyümenin çoğu dizüstü bilgisayarlar tarafından sağlanacak olsada OLED tabletlerin sayısı da bu dönem içerisinde oldukça artacak.
Bu beklenen artışa ana katkının Apple'ın cihazlarında OLED ekranları kullanımının artırması olacağı söyleniyor. Rapora göre Apple, gelecek yıl yeni iPad Pro modelleriyle başlayarak iPad için OLED panelleri kullanmaya başlayacak ve ardından 2026'da OLED MacBook Pro'ya geçecek. Ayrıca Apple, 2026'ya kadar mobil cihazlarda LCD ve mini LED ekranları neredeyse tamamen kullanımdan kaldıracak.
Apple'ın harici ekran planlarına değinecek olursak Omdia raporu, Apple'ın yol haritasının 2027'de biri 32 inç ve diğeri 42 inç olan bir çift OLED harici ekran içerdiğini gösteriyor. Bunların Pro Display XDR ve Studio Display benzeri bağımsız harici ekranlar mı yoksa gelecekteki bir iMac'te kullanılacak paneller mi olacağı ise henüz net değil.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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2 gb ram kaldırır mı
forum çöktü galiba.. nginx hatası alıyorum hocalar...
son derece güzel
[resim] mükemmel
Birileride AMD'ye yazılım önemli demeli :=)