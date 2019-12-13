Apple’ın yeni satın alımıyla iPhone fotoğrafları daha kaliteli hâle gelebilir

Tam Boyutta Gör

Bloomberg tarafından yayınlanan rapora göre İngiliz merkezli Spectral Edge Ltd. Apple tarafından satın alındı. Firma, şimdiye kadar geliştirdiği teknolojiyle kızılötesi fotoğrafları standart fotoğraflarla birleştirerek tabii ki makine öğrenmesi yardımıyla daha isabetli renkler ortaya çıkarıyor.

Tam Boyutta Gör

Firmanın TechCrunch profiline göre 2018 yılında teknolojinin yazılıma ya da donanıma uyarlanabileceği belirtilmiş durumda. Potansiyel uygulama alanları akıllı telefonlarla çekilmiş düşük ışıklı fotoğrafları düzenlemek veya karıncalı güvenlik kamerası ve drone görsellerini kaliteli hâle getirmek olarak sıralanıyor.

Ayrıca Bkz. "Radeon RX 5500 XT satışa başladı"

Apple’ın satın alıma ne kadar harcama yaptığı bilinmiyor fakat Spectral, geçen yıl 5,3 milyon dolarlık bir yatırım almıştı. Bloomberg’in ifadesine göre Apple, Spectral’in teknolojisiyle iPhone fotoğraflarını daha kaliteli hâle getirebilir. Bu iyileşme, hem yeni model iPhone serilerinde donanım olarak, hem de eskilerde yazılım olarak karşımıza çıkacaktır.