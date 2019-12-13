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    iPhone ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Apple’ın yeni satın alımıyla iPhone fotoğrafları daha kaliteli hâle gelebilir

    Apple'ın İngiliz merkezli Spectral firmasını satın almasıyla birlikte önümüzdeki ve eski iPhone modellerinde fotoğraf kalitesi ciddi bir artış yaşayabilir. Bu artışın ne zaman geleceği ise belli değil
    17 sa.
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    iPhone
    Çağrı Babuçcuoğlu
    Teknoloji Editörü
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    Apple’ın yeni satın alımıyla iPhone fotoğrafları daha kaliteli hâle gelebilir
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    Bloomberg tarafından yayınlanan rapora göre İngiliz merkezli Spectral Edge Ltd. Apple tarafından satın alındı. Firma, şimdiye kadar geliştirdiği teknolojiyle kızılötesi fotoğrafları standart fotoğraflarla birleştirerek tabii ki makine öğrenmesi yardımıyla daha isabetli renkler ortaya çıkarıyor.

    Apple’ın yeni satın alımıyla iPhone fotoğrafları daha kaliteli hâle gelebilir
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    Firmanın TechCrunch profiline göre 2018 yılında teknolojinin yazılıma ya da donanıma uyarlanabileceği belirtilmiş durumda. Potansiyel uygulama alanları akıllı telefonlarla çekilmiş düşük ışıklı fotoğrafları düzenlemek veya karıncalı güvenlik kamerası ve drone görsellerini kaliteli hâle getirmek olarak sıralanıyor.

    Ayrıca Bkz. "Radeon RX 5500 XT satışa başladı"

    Apple’ın satın alıma ne kadar harcama yaptığı bilinmiyor fakat Spectral, geçen yıl 5,3 milyon dolarlık bir yatırım almıştı. Bloomberg’in ifadesine göre Apple, Spectral’in teknolojisiyle iPhone fotoğraflarını daha kaliteli hâle getirebilir. Bu iyileşme, hem yeni model iPhone serilerinde donanım olarak, hem de eskilerde yazılım olarak karşımıza çıkacaktır.



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    Spider_hip 16 sa. en beğenilen
    Öncesi sonrasını böyle koyunca, bugüne kadar çok iyi dedikleri fotoğrafların aslında öyle çok iyi olmadığı ortaya çıkmış oluyor.
    1 Yanıt Yanıtla +16
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    Galatas4ray 11 sa.
    Aplle gömücü tayfa gelmeden bombayı bırakayım buraya
    Apple iShit Pro 2020
    Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın
    Yanıtla +1
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    face1tr 11 sa.
    İos 13 güncellemesi ile iphone x’imde daha güzel fotoğraflar elde ediyorum.
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    Mr. Jingles 12 sa.
    Apple’ın genel anlamda kameralarda kullandığı yazılım renk doğruluğu açısından oldukça başarılı. Bu satın alımla birlikte çok daha iyi sonuçlar alınacaktır. Şu netlik işini çözseler daha sorun kalmayacak.
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    osahalogg 13 sa.
    Olsun bakalım
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    castigatetr 13 sa.
    Hadi bakalım bekliyoruz
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    Spider_hip 16 sa. en beğenilen
    Öncesi sonrasını böyle koyunca, bugüne kadar çok iyi dedikleri fotoğrafların aslında öyle çok iyi olmadığı ortaya çıkmış oluyor.
    1 Yanıt Yanıtla +16
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    smart1978 12 sa. Spider_hip
    Daha kaliteli ile kalitesiz veya kaliteli ayrimini ogren once .

    Haberde daha kaliteli diyor.

    Temel yoksa eger ne kursan ustune yikilir senin gibi(ler) :) ...
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