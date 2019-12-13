Radeon RX 5500 XT satışa başladı

AMD’nin ilk etapta kapalı sistemler ve dizüstü bilgisayar modelleri için satışa sunduğu Radeon RX 5500 serisi oyuncu pazarına Radeon RX 5500 XT olarak sunuldu. Bugün AIB kanallarından Radeon RX 5500 XT ekran kartının satışının başladığı haberi geldi.
AMD Radeon RX 5500 XT neler sunuyor?
AMD Radeon RX 5500 XT ekran kartı temel anlamda Radeon RX 5500 ile aynı. Biraz daha arttırılan hızlar sayesinde oyunlarda performans da artıyor. 1408 Steam çekirdeği barındıran RX 5500 XT ekran kartı 1717MHz taban hıza sahip ve 1845MHz hızlarına kadar çıkabiliyor. Toplam işlem performansı ise 5.2TFLOPS üzerinde seyrediyor.
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Bellek tarafında 4GB ve 8GB GDDR6 seçenekleri sunulmuş. 14Gbps hızında çalışan bellek 128-bit veri yoluna sahip. Toplam devre kartı enerjisi ise 130W olarak belirlenmiş. AMD’nin açıklamasına göre GCN tabanlı ekran kartlarına göre 1.6 kat daha iyi performans sergilerken Full HD oyunlarda ise muadil rakiplerine göre yüzde 37 daha iyi.
Yapılan testlerde Monster Hunter: World ve Borderlands 3 gibi AAA oyunlarda 60fps seviyesine çıkılıyor. Apex Legends gibi eSpor oyunlarında ise 90fps yakalanıyor. Yani eSpor tutkunlarının tercih edeceği bir kart olmuş.
AMD Radeon RX 5500 XT ekran kartı 4GB GDDR6 bellekli modeli için 170$ fiyat etiketi belirlenmiş. 8GB GDDR6 bellekli versiyon için ise 200$ isteniyor. Bu haliyle GeForce GTX 1650 ve GTX 1650 Super gibi muadil ekran kartlarının karşısına çıkacak.
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Kartın kendisi güzel. Performansına - güç tüketimine laf eden pek yok, polaris yanında parlıyor güç tüketimi ile ama bu kartı güncel fiyatıyla beğenen yok
Bir kere 1408 steam işlemcisi içerdiği halde yani kırpılmış Navi 14 olduğu halde XT isimlendirmesi ile çıktı. Yani orijinal-kırpılmamış Navi 14 GPU'sundaki 1536 steam işlemci olmayacak.
1536 işlemcili esas ürünlerin tamamını Apple toptan almış gibi duruyor. Geri kalan kırpılmışlar kendin pişir kendin ye piyasasına yüksek fiyat ile sürüldü
Muhtemel sebepleri:
- AMD elindeki 590-580-570 stoğunu bitirmeye çalışıyor. Bitirene kadar XT fiyatını cazip seviyenin dışında bilerek belirledi
- AMD globalfoundries ile yaptığı en az 2021 sonuna kadar sürecek wafer al yada öde(WSA) anlaşması nedeniyle dökümcüye 14nm bir şeyler ürettirmek zorunda. Ceza yemeyeceği noktaya kadar gelmek için 2021 sonuna kadar 14/12nm 2700-2600-1600 I/O yanında 580-590-570 üretilip cazip fiyattan satışa devam edilecek. WSA sonuna kadar mecburen Polarise öncelik verilecek. Full Navi 14 Apple'a toptan verildiği için custom kırpılmış 5500XT önemsiz bir ürün olarak devam edecek
- AMD TSMC ile yaptıkları WSA anlaşmasında 7nm ürüne olan talebi hafife aldı. Şu anda ekstra 7nm kapasite sorunu olduğu için de waferların çoğunu Zen 2 çekirdekli işlemci olarak kullanıp kapasiteyi özellikle sunucu işlemcisi tarafına aktarıp min üretimle kar maksimizasyonu yapmaya çalışıyorlar. Sınırlı sayıdaki waferdan Radeon 5500XT gibi kar oranı düşük ürünler çıkartmak yerine Zen 2 satmak istiyorlar. Bu sebeple 5500XT kırpılmış Navi 14 ile geldi ve pahallı belirlendi. Ürün çıkarttık mı çıkardık demek için piyasaya sunulmuş. Sanki ne kadar az satarsak o kadar iyi mantığı hakim yeni kapasite yaratana kadar
-Nvidia 1650 Super fiyatlaması ve performansı ile AMD'yi şaşırttı
Büyük ihtimalle gerçek anlık durum bu 3 ihtimalin her birinin etkili olduğu bir noktada
WSA anlaşması ve 7nm kapasitesi sınırlı olmasaydı muhtemelen bu kart 570-590'ı emekli edecek, 140$'a kırpılmamış XT'yi ise 169$ a görecektik ve peynir ekmek gibi satacaktı
TSMC kapasite açabilirse bu olay gerçekleşir diyeceğim de XT adını şimdiden kullandıklarına göre ve WSA anlaşmaları uzun dönemli yapıldığı için RDNA2 nesline yani 6500-6500XT ye kadar kapasite umutları yok demektir
Sonuç: Güzel GPU, kötü fiyat. 220$ bile belirlese sınırlı kapasite her türlü satılacağı için AMD fiyatı yüksek belirledi