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    Radeon RX 5500 XT satışa başladı

    Full HD oyunlarda en iyi performansı sunmak için hazırlanan AMD Radeon RX 5500 XT ekran kartı satışa başladı. Peki AMD Radeon RX 5500 XT ekran kartı neler sunuyor?
    19 sa.
    3,3b
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    Ekran Kartı
    Ekrem71
    Haber Editörü
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    Radeon RX 5500 XT satışa başladı
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    AMD’nin ilk etapta kapalı sistemler ve dizüstü bilgisayar modelleri için satışa sunduğu Radeon RX 5500 serisi oyuncu pazarına Radeon RX 5500 XT olarak sunuldu. Bugün AIB kanallarından Radeon RX 5500 XT ekran kartının satışının başladığı haberi geldi.

    AMD Radeon RX 5500 XT neler sunuyor?

    AMD Radeon RX 5500 XT ekran kartı temel anlamda Radeon RX 5500 ile aynı. Biraz daha arttırılan hızlar sayesinde oyunlarda performans da artıyor. 1408 Steam çekirdeği barındıran RX 5500 XT ekran kartı 1717MHz taban hıza sahip ve 1845MHz hızlarına kadar çıkabiliyor. Toplam işlem performansı ise 5.2TFLOPS üzerinde seyrediyor.

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    Bellek tarafında 4GB ve 8GB GDDR6 seçenekleri sunulmuş. 14Gbps hızında çalışan bellek 128-bit veri yoluna sahip. Toplam devre kartı enerjisi ise 130W olarak belirlenmiş. AMD’nin açıklamasına göre GCN tabanlı ekran kartlarına göre 1.6 kat daha iyi performans sergilerken Full HD oyunlarda ise muadil rakiplerine göre yüzde 37 daha iyi.

    Yapılan testlerde Monster Hunter: World ve Borderlands 3 gibi AAA oyunlarda 60fps seviyesine çıkılıyor. Apex Legends gibi eSpor oyunlarında ise 90fps yakalanıyor. Yani eSpor tutkunlarının tercih edeceği bir kart olmuş.

    AMD Radeon RX 5500 XT ekran kartı 4GB GDDR6 bellekli modeli için 170$ fiyat etiketi belirlenmiş. 8GB GDDR6 bellekli versiyon için ise 200$ isteniyor. Bu haliyle GeForce GTX 1650 ve GTX 1650 Super gibi muadil ekran kartlarının karşısına çıkacak.



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    BoşnakAğa 16 sa. en beğenilen
    AMD'nin (şimdilik) fazla satılmaması için çıkardığı (yada fiyatladığı) kartlardan biri



    Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın




    Kartın kendisi güzel. Performansına - güç tüketimine laf eden pek yok, polaris yanında parlıyor güç tüketimi ile ama bu kartı güncel fiyatıyla beğenen yok


    Bir kere 1408 steam işlemcisi içerdiği halde yani kırpılmış Navi 14 olduğu halde XT isimlendirmesi ile çıktı. Yani orijinal-kırpılmamış Navi 14 GPU'sundaki 1536 steam işlemci olmayacak.


    1536 işlemcili esas ürünlerin tamamını Apple toptan almış gibi duruyor. Geri kalan kırpılmışlar kendin pişir kendin ye piyasasına yüksek fiyat ile sürüldü



    Muhtemel sebepleri:


    - AMD elindeki 590-580-570 stoğunu bitirmeye çalışıyor. Bitirene kadar XT fiyatını cazip seviyenin dışında bilerek belirledi


    - AMD globalfoundries ile yaptığı en az 2021 sonuna kadar sürecek wafer al yada öde(WSA) anlaşması nedeniyle dökümcüye 14nm bir şeyler ürettirmek zorunda. Ceza yemeyeceği noktaya kadar gelmek için 2021 sonuna kadar 14/12nm 2700-2600-1600 I/O yanında 580-590-570 üretilip cazip fiyattan satışa devam edilecek. WSA sonuna kadar mecburen Polarise öncelik verilecek. Full Navi 14 Apple'a toptan verildiği için custom kırpılmış 5500XT önemsiz bir ürün olarak devam edecek


    - AMD TSMC ile yaptıkları WSA anlaşmasında 7nm ürüne olan talebi hafife aldı. Şu anda ekstra 7nm kapasite sorunu olduğu için de waferların çoğunu Zen 2 çekirdekli işlemci olarak kullanıp kapasiteyi özellikle sunucu işlemcisi tarafına aktarıp min üretimle kar maksimizasyonu yapmaya çalışıyorlar. Sınırlı sayıdaki waferdan Radeon 5500XT gibi kar oranı düşük ürünler çıkartmak yerine Zen 2 satmak istiyorlar. Bu sebeple 5500XT kırpılmış Navi 14 ile geldi ve pahallı belirlendi. Ürün çıkarttık mı çıkardık demek için piyasaya sunulmuş. Sanki ne kadar az satarsak o kadar iyi mantığı hakim yeni kapasite yaratana kadar


    -Nvidia 1650 Super fiyatlaması ve performansı ile AMD'yi şaşırttı




    Büyük ihtimalle gerçek anlık durum bu 3 ihtimalin her birinin etkili olduğu bir noktada



    WSA anlaşması ve 7nm kapasitesi sınırlı olmasaydı muhtemelen bu kart 570-590'ı emekli edecek, 140$'a kırpılmamış XT'yi ise 169$ a görecektik ve peynir ekmek gibi satacaktı


    TSMC kapasite açabilirse bu olay gerçekleşir diyeceğim de XT adını şimdiden kullandıklarına göre ve WSA anlaşmaları uzun dönemli yapıldığı için RDNA2 nesline yani 6500-6500XT ye kadar kapasite umutları yok demektir


    Sonuç: Güzel GPU, kötü fiyat. 220$ bile belirlese sınırlı kapasite her türlü satılacağı için AMD fiyatı yüksek belirledi





    AMD'nin (şimdilik) fazla satılmaması için çıkardığı (yada fiyatladığı) kartlardan biri [resim]
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    TheNewAtilla 2 sa.
    Amd freesync olmasa 1650 super daha cazip derdim.



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    guzmann06 1 sa. TheNewAtilla
    Freesynch ve gsynch en gereksiz şey. Asla scanline synch yada vsynch tadı vermiyor. Oynak fps hiç bir zamans bt fps akıclığı vermiyor. illaki stuter kasılma hissi oluşturuyor. Fresynch gsynch asla ekran kartı tercihimi değiştiricek bir fayda sağlamıyor.
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    Mutlak.Sıfır 5 sa.
    Şu fiyat konusunda bir gün Nvidia eleştiren görmedik. Siz gidin önce 1650 1660 neden bu fiyatlarda neden halen daha 1060 o fiyatlarda onu eleştirin Amd olmasa orta gelirli kart alamaz be kalkmış fiyattan eleştiriyorlar. Gayet güzel kart 8 gb modelinin fiyatı zamanla inecek çünkü Amd politikası böyledir hadi hadi boş yapmayın.
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    GuvenDMRK 10 sa.
    AMD kartların yüksek fps verdiği bf de bile overclock ile düz 1660 ı biraz geçebilmiş ama genel olrk 1650s ve 1660 arasında bir kart olmuş görünüyor yine de güzel kart fakat bu seviye için de fiyatı yüksek olmuş.




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    Lana-Del-Rey 12 sa.
    1000 lirayı geçmemek kaydı ile güzel gpu.



    Şöyle R5 1600 + 5500XT ile on numara uygun fiyatlı 1080P@75 sistem kurulur.
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    Alex5 13 sa.
    Fakir dostu denilen firmanın yaptığına bak hele! İlk fırsatta fiyatları uçurdular. Demek bunlar ellerine fırsat geçse Intel gibi Nvidia gibi olcaklar
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    BoşnakAğa 16 sa. en beğenilen
    AMD'nin (şimdilik) fazla satılmaması için çıkardığı (yada fiyatladığı) kartlardan biri



    Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın




    Kartın kendisi güzel. Performansına - güç tüketimine laf eden pek yok, polaris yanında parlıyor güç tüketimi ile ama bu kartı güncel fiyatıyla beğenen yok


    Bir kere 1408 steam işlemcisi içerdiği halde yani kırpılmış Navi 14 olduğu halde XT isimlendirmesi ile çıktı. Yani orijinal-kırpılmamış Navi 14 GPU'sundaki 1536 steam işlemci olmayacak.


    1536 işlemcili esas ürünlerin tamamını Apple toptan almış gibi duruyor. Geri kalan kırpılmışlar kendin pişir kendin ye piyasasına yüksek fiyat ile sürüldü



    Muhtemel sebepleri:


    - AMD elindeki 590-580-570 stoğunu bitirmeye çalışıyor. Bitirene kadar XT fiyatını cazip seviyenin dışında bilerek belirledi


    - AMD globalfoundries ile yaptığı en az 2021 sonuna kadar sürecek wafer al yada öde(WSA) anlaşması nedeniyle dökümcüye 14nm bir şeyler ürettirmek zorunda. Ceza yemeyeceği noktaya kadar gelmek için 2021 sonuna kadar 14/12nm 2700-2600-1600 I/O yanında 580-590-570 üretilip cazip fiyattan satışa devam edilecek. WSA sonuna kadar mecburen Polarise öncelik verilecek. Full Navi 14 Apple'a toptan verildiği için custom kırpılmış 5500XT önemsiz bir ürün olarak devam edecek


    - AMD TSMC ile yaptıkları WSA anlaşmasında 7nm ürüne olan talebi hafife aldı. Şu anda ekstra 7nm kapasite sorunu olduğu için de waferların çoğunu Zen 2 çekirdekli işlemci olarak kullanıp kapasiteyi özellikle sunucu işlemcisi tarafına aktarıp min üretimle kar maksimizasyonu yapmaya çalışıyorlar. Sınırlı sayıdaki waferdan Radeon 5500XT gibi kar oranı düşük ürünler çıkartmak yerine Zen 2 satmak istiyorlar. Bu sebeple 5500XT kırpılmış Navi 14 ile geldi ve pahallı belirlendi. Ürün çıkarttık mı çıkardık demek için piyasaya sunulmuş. Sanki ne kadar az satarsak o kadar iyi mantığı hakim yeni kapasite yaratana kadar


    -Nvidia 1650 Super fiyatlaması ve performansı ile AMD'yi şaşırttı




    Büyük ihtimalle gerçek anlık durum bu 3 ihtimalin her birinin etkili olduğu bir noktada



    WSA anlaşması ve 7nm kapasitesi sınırlı olmasaydı muhtemelen bu kart 570-590'ı emekli edecek, 140$'a kırpılmamış XT'yi ise 169$ a görecektik ve peynir ekmek gibi satacaktı


    TSMC kapasite açabilirse bu olay gerçekleşir diyeceğim de XT adını şimdiden kullandıklarına göre ve WSA anlaşmaları uzun dönemli yapıldığı için RDNA2 nesline yani 6500-6500XT ye kadar kapasite umutları yok demektir


    Sonuç: Güzel GPU, kötü fiyat. 220$ bile belirlese sınırlı kapasite her türlü satılacağı için AMD fiyatı yüksek belirledi





    1 Yanıt Yanıtla +8
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    mamad 13 sa. BoşnakAğa
    Üretim tarafında söylediklerin çok güzel de aga, gpuların veya kartların güzel olduğunu söyleyemeyeceğim ne yazık ki. Çünkü w/p ve mm2/p oranlarında 7nm'nin sunması gerekeni veremiyorlar. Bu çok açık. 12nm olan Turing'lerin gerisinde kalmaya devam ediyorlar. Dahası, Turing'leri yakalayamamış olan 5700'lerin de gerisinde kalıyorlar. Ama esas sorun, bu kartların f/p olarak da 5700'lerle aynı oranı sunması. Bu çok enteresan, çünkü alt seviye her zaman daha yüksek f/p sunar. Seviye yükseldikçe f/p oranı düşer. Hatta uç seviyede anlamsız bir f/p oranı olurdu. Bu kartlar buna da uymuyor. Yani ne gpu olarak ne de kart olarak iyi durumda değiller.

    Tabi bunların tümü 7nm ve önceki üretim bantlarının durumuna bağlı olarak şekilleniyor. Nvidia'nın 7nm'ye hala geçmemiş olmasının nedeni de bunlarla daha iyi anlaşılıyor.
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    Sic Parvis Magna 16 sa.
    RX 570'nin yenilenmiş versiyonu olmuş bu kart. 2020'de RX 500 serisi raftan kalkar yoluna RX 5000 serisi ile devam ederler.

    RX 580-590 arasında bir kart bazı oyunlarda 590'dan bir tık daha iyi 2020 driver güncellemeleri ile birlikte daha çok güçlenir bu kart.

    Ben RX 5600XT yi beklicem. İşlemciyi R5 3600'a çıkartıp RX 5600XT kombinasyonu yaparım.
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    estrofem 17 sa.
    Yaşasın ama 1660 super dengi kart bekliyorum AMD'den.
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    estrofem 17 sa.
    Yaşasınn!!
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    DH Misafiri 18 sa.
    İşte hayalimdeki kart. 4K 2k bende isterim ama şuan çok pahalılar devir 1-2 yıl daha full HD devri
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