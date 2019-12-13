Radeon RX 5500 XT satışa başladı

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AMD’nin ilk etapta kapalı sistemler ve dizüstü bilgisayar modelleri için satışa sunduğu Radeon RX 5500 serisi oyuncu pazarına Radeon RX 5500 XT olarak sunuldu. Bugün AIB kanallarından Radeon RX 5500 XT ekran kartının satışının başladığı haberi geldi.

AMD Radeon RX 5500 XT neler sunuyor?

AMD Radeon RX 5500 XT ekran kartı temel anlamda Radeon RX 5500 ile aynı. Biraz daha arttırılan hızlar sayesinde oyunlarda performans da artıyor. 1408 Steam çekirdeği barındıran RX 5500 XT ekran kartı 1717MHz taban hıza sahip ve 1845MHz hızlarına kadar çıkabiliyor. Toplam işlem performansı ise 5.2TFLOPS üzerinde seyrediyor.

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Bellek tarafında 4GB ve 8GB GDDR6 seçenekleri sunulmuş. 14Gbps hızında çalışan bellek 128-bit veri yoluna sahip. Toplam devre kartı enerjisi ise 130W olarak belirlenmiş. AMD’nin açıklamasına göre GCN tabanlı ekran kartlarına göre 1.6 kat daha iyi performans sergilerken Full HD oyunlarda ise muadil rakiplerine göre yüzde 37 daha iyi.

Yapılan testlerde Monster Hunter: World ve Borderlands 3 gibi AAA oyunlarda 60fps seviyesine çıkılıyor. Apex Legends gibi eSpor oyunlarında ise 90fps yakalanıyor. Yani eSpor tutkunlarının tercih edeceği bir kart olmuş.

AMD Radeon RX 5500 XT ekran kartı 4GB GDDR6 bellekli modeli için 170$ fiyat etiketi belirlenmiş. 8GB GDDR6 bellekli versiyon için ise 200$ isteniyor. Bu haliyle GeForce GTX 1650 ve GTX 1650 Super gibi muadil ekran kartlarının karşısına çıkacak.