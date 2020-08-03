Apple, İngiltere'deki mülk sahiplerinden Apple Store kiralarını yüzde 50 düşürmelerini istiyor

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The Sunday Times'ın raporuna göre Apple, İngiltere'deki çeşitli mülk sahiplerinden, perakende mağazaları için kiranın yüzde 50 oranında düşürülmesini istedi.

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Apple mülk sahiplerini sıkıştırıyor

Koronavirüs pandemisinin ilk döneminde mağazalarını bir ay boyunca kapalı tutan Apple, kiranın düşürülmesi veya kirasız dönem karşılığında, mülk sahipleriyle masaya oturarak kira süresini önemli ölçüde uzatmanın peşinde. Dev şirket, Apple Store mağazalarının mülküne sahip olan kişilerden kararlarını derhal vermelerini isterken, mülk sahipleri ise bu durumdan hiç hoşnut değiller. Zira Apple, Koronavirüs pandemisinin başladığı sıralarda fiziksel mağazalarını kapatmasına rağmen gelirlerinde 59.7 milyar dolarlık rekor bir artış kaydetti.

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Geçtiğimiz günlerde de petrol devi Saudi Aramco'yu geçerek dünyanın en değerli, halka açık şirketi haline gelen Apple, İngiltere'de 38 perakende mağazası işletiyor. Dev şirketin gelirlerinde rekor artış kaydetmesine rağmen, böyle bir istekte bulunması bazı kesimler tarafından garip karşılanırken, mülk sahiplerinin konuyla ilgili olarak nasıl bir karar verecekleri ise merak konusu olmuş durumda. Apple'ın diğer ülkelerdeki Apple Store mağazalarıyla ilgili böyle bir istekte bulunup bulunmayacağı ise şimdilik meçhul.

https://www.thetimes.co.uk/article/apple-demands-50-rent-cuts-for-uk-stores-k7klxmj8h?wgu=270525_54264_15964553447481_3ce37ee99f&wgexpiry=1604231344

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