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    Apple, İngiltere'deki mülk sahiplerinden Apple Store kiralarını yüzde 50 düşürmelerini istiyor

    Dünyanın en değerli, halka açık şirketi olan Apple, İngiltere mağazaları için mülk sahiplerinden yüzde 50 kira kesintisi talep ediyor.
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    Uğur Seven
    Teknoloji Editörü
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    Apple, İngiltere'deki mülk sahiplerinden Apple Store kiralarını yüzde 50 düşürmelerini istiyor
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    The Sunday Times'ın raporuna göre Apple, İngiltere'deki çeşitli mülk sahiplerinden, perakende mağazaları için kiranın yüzde 50 oranında düşürülmesini istedi.

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    Apple mülk sahiplerini sıkıştırıyor

    Koronavirüs pandemisinin ilk döneminde mağazalarını bir ay boyunca kapalı tutan Apple, kiranın düşürülmesi veya kirasız dönem karşılığında, mülk sahipleriyle masaya oturarak kira süresini önemli ölçüde uzatmanın peşinde. Dev şirket, Apple Store mağazalarının mülküne sahip olan kişilerden kararlarını derhal vermelerini isterken, mülk sahipleri ise bu durumdan hiç hoşnut değiller. Zira Apple, Koronavirüs pandemisinin başladığı sıralarda fiziksel mağazalarını kapatmasına rağmen gelirlerinde 59.7 milyar dolarlık rekor bir artış kaydetti.

    Apple, İngiltere'deki mülk sahiplerinden Apple Store kiralarını yüzde 50 düşürmelerini istiyor
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    Geçtiğimiz günlerde de petrol devi Saudi Aramco'yu geçerek dünyanın en değerli, halka açık şirketi haline gelen Apple, İngiltere'de 38 perakende mağazası işletiyor. Dev şirketin gelirlerinde rekor artış kaydetmesine rağmen, böyle bir istekte bulunması bazı kesimler tarafından garip karşılanırken, mülk sahiplerinin konuyla ilgili olarak nasıl bir karar verecekleri ise merak konusu olmuş durumda. Apple'ın diğer ülkelerdeki Apple Store mağazalarıyla ilgili böyle bir istekte bulunup bulunmayacağı ise şimdilik meçhul.



    https://www.thetimes.co.uk/article/apple-demands-50-rent-cuts-for-uk-stores-k7klxmj8h?wgu=270525_54264_15964553447481_3ce37ee99f&wgexpiry=1604231344 Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    danlabilic (Danla Bilic) 2 hf. en beğenilen
    sende iphone'ları %50 düşür cnm
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    Cosmos2999 (Cosmos Cosmos ) 2 hf.
    Kapitalist sistem böyle. Bütün krizlerde ya işçileri yada Devleti soymaya çalışırlar. 10 yıl kar etsinler 1 ay zarar o 1 ayın zararını ya işçiden ya devletten yada Apple gibi başka yöntemler ile başkalarından çıkarmaya çalışırlar. Aynısını Adidas Almanyada yaptı. Korona başladığı gibi kiraları ödememesi gundem olmuştu.



    Neo liberalizmin işte kötü yanı bu. Ne ahlak var ne insanlık. Varsa yoksa Kar odakli.
    Kapitalist sistem böyle. Bütün krizlerde ya işçileri yada Devleti soymaya çalışırlar. 10 yıl kar etsinler 1 ay zarar o 1 ayın zararını ya işçiden ya devletten y...
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    Yorumlar (4) Yorum Yaz Forumda Gör
    Cosmos2999 (Cosmos Cosmos ) 2 hf.
    Kapitalist sistem böyle. Bütün krizlerde ya işçileri yada Devleti soymaya çalışırlar. 10 yıl kar etsinler 1 ay zarar o 1 ayın zararını ya işçiden ya devletten yada Apple gibi başka yöntemler ile başkalarından çıkarmaya çalışırlar. Aynısını Adidas Almanyada yaptı. Korona başladığı gibi kiraları ödememesi gundem olmuştu.



    Neo liberalizmin işte kötü yanı bu. Ne ahlak var ne insanlık. Varsa yoksa Kar odakli.
    Yanıtla +10
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    435 2 hf.
    corona zamanı geliri rekor seviyeye çıkan apple, corona bahanesiyle indirim istiyor. Ben olsam diğer mülk sahipleriyle anlaşır hep beraber rededilmesine çalışırım.
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    emir_sezer (emir sezer) 2 hf.
    para sınırı olmadan almak istediğiniz telefon nedir ?

    ben samsung note 20

    yani elma hiç bir dönem de benim için en alınası telefon olmadı
    Yanıtla +1
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    danlabilic (Danla Bilic) 2 hf. en beğenilen
    sende iphone'ları %50 düşür cnm
    Yanıtla +29
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