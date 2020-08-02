Motorola Moto G9 Plus'ın teknik özellikleri ortaya çıktı

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Motorola, yakın bir zamanda Moto G9 Plus adını verdiği yeni akıllı telefonunu duyurmaya hazırlanıyor. Geçtiğimiz günlerde TUV Rheinland veritabanında cihazın 30W hızlı şarj destekli 4.700mAh batarya ile geleceği ortaya çıkmıştı. Şimdi ise akıllı telefonun diğer donanım özellikleri ise FCC veritabanında görüldü.

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Fiyatı da ortaya çıkmıştı

Motorola Moto G9 Plus çift bantlı Wi-Fi, NFC ve Bluetooth BR / EDR / LE teknolojileriyle birlikte gelecek. Cihazda FM Radyo desteği ve MG50 model numarasını taşıyan 4.700mAh kapasiteli bir pilin olduğu ise yine bu listede açıkça görülebiliyor.

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Akıllı telefon geçtiğimiz günlerde bir İspanyol perakende sitesinde de görülmüştü. 4GB RAM ve 128GB depolama alanı sunan varyantının 277 Euro gibi bir fiyatla satışa sunulacağı ortaya çıkan akıllı telefonun, diğer donanım yapılandırmalarıyla ilgili bir detay henüz yok. Önümüzdeki hafta Motorola Moto G9 Plus ile ilgili daha fazla ayrıntının gün yüzüne çıkması bekleniyor.

https://www.gsmarena.com/motorola_moto_g9_plus_passes_fcc_certification-news-44543.php

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