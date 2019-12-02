Apple, Intel'in modem birimini 1 milyar dolara satın aldı

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Kendi modemlerini üretme fikri olan Apple, uzun bir süredir Intel'in modem birimini almak için uğraş veriyordu. Geçtiğimiz Temmuz ayından beri haberlere konu olan bu satın alma, Intel'in resmi sitesinden açıklandığı üzere tamamlandı.

Apple, 2021 iPhone'larda kendi modemini kullanabilir

Aylardır süren görüşmeler sonrasında Apple, Intel'in mobil birimini 1 milyar dolar ödeyerek satın aldı. Intel'in modem pazarından çekilmesinin ardından Apple, kendi modemlerini üretmek için yeniden yapılanma yerine hazır olan bir birimi satın alma fikrine sıcak bakmıştı. O tarihlerde çip tedarik ettiği Qualcomm ile mahkemelik olan Apple'ın, bu davanın tatlıya bağlanmasına rağmen kendi modemlerini üretme planını ertelemediği veya iptal etmediği görülüyor.

Apple'ın Donanım Teknolojileri kıdemli başkan yardımcısı Johny Srouji konu hakkında: "Uzun yıllar boyunca Intel'le çalıştık ve bu ekibin Apple kullanıcıları için en iyi deneyimleri sağlayan teknolojiler tasarlama tutkusunu paylaştığını biliyoruz. Apple, çok sayıda mükemmel mühendisin büyüyen hücresel teknolojiler grubumuza katılması ve Apple'ın yaratıcı ve dinamik ortamında gelişeceğini bilmesi için heyecanlı." ifadelerini kullanırken, Apple'ın bu satın alma ile birlikte 2021 yılında piyasaya süreceği iPhone modellerinde kendi modemlerini kullanması bekleniyor.

https://newsroom.intel.com/news-releases/intel-completes-sale-smartphone-modem-business-apple/#gs.jkrd4l