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    iPhone ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Apple, Intel'in modem birimini 1 milyar dolara satın aldı

    Teknoloji devi Apple'ın, Intel'in modem birimini satın almak için 1 milyar dolar ödeyeceğini geçtiğimiz aylarda sizlere duyurmuştuk. Yapılan açıklamalara göre satın alma resmileşti.
    1 hf. (Son Güncelleme: 1 hf.)
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    iPhone
    Uğur Seven
    Teknoloji Editörü
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    Apple, Intel'in modem birimini 1 milyar dolara satın aldı
    Tam Boyutta Gör

    Kendi modemlerini üretme fikri olan Apple, uzun bir süredir Intel'in modem birimini almak için uğraş veriyordu. Geçtiğimiz Temmuz ayından beri haberlere konu olan bu satın alma, Intel'in resmi sitesinden açıklandığı üzere tamamlandı.

    Apple, 2021 iPhone'larda kendi modemini kullanabilir

    Aylardır süren görüşmeler sonrasında Apple, Intel'in mobil birimini 1 milyar dolar ödeyerek satın aldı. Intel'in modem pazarından çekilmesinin ardından Apple, kendi modemlerini üretmek için yeniden yapılanma yerine hazır olan bir birimi satın alma fikrine sıcak bakmıştı. O tarihlerde çip tedarik ettiği Qualcomm ile mahkemelik olan Apple'ın, bu davanın tatlıya bağlanmasına rağmen kendi modemlerini üretme planını ertelemediği veya iptal etmediği görülüyor.

    Apple, Intel'in modem birimini 1 milyar dolara satın aldı

    Apple'ın Donanım Teknolojileri kıdemli başkan yardımcısı Johny Srouji konu hakkında: "Uzun yıllar boyunca Intel'le çalıştık ve bu ekibin Apple kullanıcıları için en iyi deneyimleri sağlayan teknolojiler tasarlama tutkusunu paylaştığını biliyoruz. Apple, çok sayıda mükemmel mühendisin büyüyen hücresel teknolojiler grubumuza katılması ve Apple'ın yaratıcı ve dinamik ortamında gelişeceğini bilmesi için heyecanlı." ifadelerini kullanırken, Apple'ın bu satın alma ile birlikte 2021 yılında piyasaya süreceği iPhone modellerinde kendi modemlerini kullanması bekleniyor.



    https://newsroom.intel.com/news-releases/intel-completes-sale-smartphone-modem-business-apple/#gs.jkrd4l Yorum Yaz
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    esmerbuyucu 1 hf. en beğenilen
    Apple'ın baştan sonra her detayını özenle hazırladığı M1 modem ile sihirli bir hücresel deneyimi, 5G yeniden tasarlandı, sizin için.



    Allayıp pullamadan olmazzz
    Apple'ın baştan sonra her detayını özenle hazırladığı M1 modem ile sihirli bir hücresel deneyimi, 5G yeniden tasarlandı, sizin için. Allayıp...
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    dr-erkam89 1 hf. yeni yorumcu
    Fahiş fiyattan yeni bir ürün daha, i-modem gibi..
    Yanıtla +1
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    borukuzen 1 hf.
    Çok önemli bir satın almaya imza atılmış. Apple mühendisleriyle güncellenecek intel teknolojisi hazır olduğunda, hem en düşük güç tüketimi hem de en iyi çekim menziline sahip olacak şekilde tasarlanıp cihazlara yerleştirilecektir.



    Yanıtla +2
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    esmerbuyucu 1 hf. en beğenilen
    Apple'ın baştan sonra her detayını özenle hazırladığı M1 modem ile sihirli bir hücresel deneyimi, 5G yeniden tasarlandı, sizin için.



    Allayıp pullamadan olmazzz
    Yanıtla +14
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    Ohol Oula 1 hf.
    iModem
    Yanıtla +3
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    ShapeD-WuSSy 1 hf.
    Bilgiler daha iyi sızacak.
    Yanıtla +1
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    WB 1 hf.
    Kendi ic meseleleri arkadaslar bizi ilgilendiren bi durum yok dagilabiliriz
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