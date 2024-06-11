Samsung yine dalga geçti: "Apple kelimesini ekleyince yeni veya devrimsel olmuyor"

Samsung dalgasına baktı
Apple’ın yeni duyurularını yaptığı WWDC 2024 etkinliği sonrasında Samsung yine en büyük rakibi ile dalga geçmeyi ihmal etmedi. Samsung Mobile US X hesabı attığı gönderilerle kendisinin öncü olduğunu vurguladı.
Sabitlediği gönderisinde Galaxy AI özellik paketinin sayamayacağı kadar çok modele verdiğini ifade eden Samsung, diğer bir gönderide ise Apple kelimesini eklemenin bir şeyi yeni veya devrimsel yapmayacağını belirtti. Hesap diğer gönderilerde de yine pek çok özelliğin yıllar önce Samsung tarafından hayata geçirildiği dile getirildi.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Xiaomi'den fütüristik su tabancası
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz. Aynısını küçükken ışıklı ayakkabımda yaşamıştım oradan biliyorum. Ayakkabıma yan bakmaktan düz yürüyemiyordum. Hava atmaktan ziyade o havayı yaşamayı tercih ederim. 7 de olsam 70 de olsam kararım değişmeyecek.
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.
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