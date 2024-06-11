Samsung yine dalga geçti: "Apple kelimesini ekleyince yeni veya devrimsel olmuyor"

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Tam Boyutta Gör Üretken yapay zekâ fırtınası 2 yıldır teknoloji dünyasını adeta kasıp kavuruyor. Akıllı telefon dünyasında Samsung elini çabuk tutup Galaxy AI adı altında geniş bir özellik paketini kullanıma sunmuştu. Apple ise geniş çaplı bir entegrasyonu ancak yıl sonuna yetiştirebilecek.

Samsung dalgasına baktı

Apple’ın yeni duyurularını yaptığı WWDC 2024 etkinliği sonrasında Samsung yine en büyük rakibi ile dalga geçmeyi ihmal etmedi. Samsung Mobile US X hesabı attığı gönderilerle kendisinin öncü olduğunu vurguladı.

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Sabitlediği gönderisinde Galaxy AI özellik paketinin sayamayacağı kadar çok modele verdiğini ifade eden Samsung, diğer bir gönderide ise Apple kelimesini eklemenin bir şeyi yeni veya devrimsel yapmayacağını belirtti. Hesap diğer gönderilerde de yine pek çok özelliğin yıllar önce Samsung tarafından hayata geçirildiği dile getirildi.

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