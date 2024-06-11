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    Anlık Bildirim

    Samsung yine dalga geçti: "Apple kelimesini ekleyince yeni veya devrimsel olmuyor"

    Apple’ın yine devrimsel bir gelişme olarak duyurduğu derin yapay zekâ entegrasyonu Intelligence, Samsung’un diline düştü. Firma sosyal medyadan rakibini ti’ye aldı.
    Samsung Tam Boyutta Gör
    Üretken yapay zekâ fırtınası 2 yıldır teknoloji dünyasını adeta kasıp kavuruyor. Akıllı telefon dünyasında Samsung elini çabuk tutup Galaxy AI adı altında geniş bir özellik paketini kullanıma sunmuştu. Apple ise geniş çaplı bir entegrasyonu ancak yıl sonuna yetiştirebilecek.

    Samsung dalgasına baktı

    Apple’ın yeni duyurularını yaptığı WWDC 2024 etkinliği sonrasında Samsung yine en büyük rakibi ile dalga geçmeyi ihmal etmedi. Samsung Mobile US X hesabı attığı gönderilerle kendisinin öncü olduğunu vurguladı.

    Sabitlediği gönderisinde Galaxy AI özellik paketinin sayamayacağı kadar çok modele verdiğini ifade eden Samsung, diğer bir gönderide ise Apple kelimesini eklemenin bir şeyi yeni veya devrimsel yapmayacağını belirtti. Hesap diğer gönderilerde de yine pek çok özelliğin yıllar önce Samsung tarafından hayata geçirildiği dile getirildi.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    Exadious 2 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    E
    E_Y_B_H_P_T 2 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz. Aynısını küçükken ışıklı ayakkabımda yaşamıştım oradan biliyorum. Ayakkabıma yan bakmaktan düz yürüyemiyordum. Hava atmaktan ziyade o havayı yaşamayı tercih ederim. 7 de olsam 70 de olsam kararım değişmeyecek.

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    emrahmt 4 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]

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    garez41 4 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

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    Rindaman 5 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 6 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 7 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 7 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 8 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 9 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 9 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 9 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 9 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 10 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 10 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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    1591 kez okundu.
    13 kişi, toplam 13 yorum yazdı.

    HABERİN ETİKETLERİ
    Samsung, wwdc 2024 ve
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