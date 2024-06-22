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    Apple, Apple Intelligence'ı Çin'e taşıyacak ortaklar arıyor

    Apple, Apple Intelligence'ı ikinci büyük akıllı telefon pazarı olan Çin'e getirmek için yerel sağlayıcılarla anlaşmalar imzalamaya çalışıyor. Ancak şu ana kadar resmi bir anlaşma bilgisi gelmedi.
    Apple, Apple Intelligence'ı Çin'e taşıyacak ortaklar arıyor Tam Boyutta Gör
    Apple, Haziran 2024'teki WWDC etkinliğinde yeni yapay zeka tabanlı teknolojisini duyurduğunda, kullanıma sunma işleminin 2024'ün geri kalanında gerçekleşeceğini ve başlangıçta yalnızca ABD İngilizcesi olarak sunulacağını belirtti.

    Yapay zeka destekli özelliklerin eksikliği nedeniyle Çin'deki iPhone satışları düştü

    Diğer dillere yerelleştirme ve bölgesel yasal gerekliliklere uyum, Apple için zorlu bir süreç olacak ve muhtemelen uluslararası dağıtımlar 2025'in başına kadar ertelenecek. Ancak Çin, benzersiz bir dizi düzenleme engeli oluşturuyor.

    Apple'ın düzenleme yolunu yumuşatmaya yardımcı olacak Çin merkezli bir ortak aradığı söyleniyor. The Wall Street Journal'a göre şirketin şu anda potansiyel ortaklar olarak arama motoru şirketi Baidu ve e-ticaret devi Alibaba Group gibi potansiyel ortaklarla görüşmelerde bulunduğu düşünülüyor.

    Çin'deki yapay zeka teklifleriyle ilgili kısıtlamaların yanı sıra Çin verilerinin Çin sunucularında barındırılması gerekiyor. Apple, kendi Büyük Dil Modeli (LLM) ve OpenAI ortaklığının onayını almayı umuyordu ancak Çinli yetkililer, şirketin bunun yerine Çinli şirketlerin halihazırda onaylanmış LLM'lerinden birini kullanması gerektiğini belirtti.

    Apple, Çinli akıllı telefon üreticileri için devlet onaylı avantajlar nedeniyle Çin pazarında da zorlanıyor. Huawei ve Xiaomi, halihazırda mevcut olan akıllı telefonlarına yapay zeka özelliklerini zaten dahil etti. Sonuç olarak, iki şirket o zamandan beri Çin'de en çok satan markalar haline geldi.

    Her ne kadar Apple'ın iPhone pazar payı yüzde 18'den yüzde 16'ya düşmüş olsa da bu durum Apple'ı Çin'de üçüncü sıraya yerleştiriyor. Sonbaharda piyasaya sürülmesi beklenen yeni iPhone 16 ile Apple, yerel ortaklıklar kurmayı ve Apple Intelligence özelliklerinin en azından bir kısmını yeni modele getirmek için zamanında hükümet onayını almayı umuyor.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    Exadious 3 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    E
    E_Y_B_H_P_T 3 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz. Aynısını küçükken ışıklı ayakkabımda yaşamıştım oradan biliyorum. Ayakkabıma yan bakmaktan düz yürüyemiyordum. Hava atmaktan ziyade o havayı yaşamayı tercih ederim. 7 de olsam 70 de olsam kararım değişmeyecek.

    Profil resmi
    emrahmt 4 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]

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    garez41 5 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

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    Rindaman 5 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 6 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 7 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 7 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 8 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 9 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 9 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 9 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 10 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 10 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 10 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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