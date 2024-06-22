Apple, Apple Intelligence'ı Çin'e taşıyacak ortaklar arıyor

Yapay zeka destekli özelliklerin eksikliği nedeniyle Çin'deki iPhone satışları düştü
Diğer dillere yerelleştirme ve bölgesel yasal gerekliliklere uyum, Apple için zorlu bir süreç olacak ve muhtemelen uluslararası dağıtımlar 2025'in başına kadar ertelenecek. Ancak Çin, benzersiz bir dizi düzenleme engeli oluşturuyor.
Apple'ın düzenleme yolunu yumuşatmaya yardımcı olacak Çin merkezli bir ortak aradığı söyleniyor. The Wall Street Journal'a göre şirketin şu anda potansiyel ortaklar olarak arama motoru şirketi Baidu ve e-ticaret devi Alibaba Group gibi potansiyel ortaklarla görüşmelerde bulunduğu düşünülüyor.
Çin'deki yapay zeka teklifleriyle ilgili kısıtlamaların yanı sıra Çin verilerinin Çin sunucularında barındırılması gerekiyor. Apple, kendi Büyük Dil Modeli (LLM) ve OpenAI ortaklığının onayını almayı umuyordu ancak Çinli yetkililer, şirketin bunun yerine Çinli şirketlerin halihazırda onaylanmış LLM'lerinden birini kullanması gerektiğini belirtti.
Apple, Çinli akıllı telefon üreticileri için devlet onaylı avantajlar nedeniyle Çin pazarında da zorlanıyor. Huawei ve Xiaomi, halihazırda mevcut olan akıllı telefonlarına yapay zeka özelliklerini zaten dahil etti. Sonuç olarak, iki şirket o zamandan beri Çin'de en çok satan markalar haline geldi.
Her ne kadar Apple'ın iPhone pazar payı yüzde 18'den yüzde 16'ya düşmüş olsa da bu durum Apple'ı Çin'de üçüncü sıraya yerleştiriyor. Sonbaharda piyasaya sürülmesi beklenen yeni iPhone 16 ile Apple, yerel ortaklıklar kurmayı ve Apple Intelligence özelliklerinin en azından bir kısmını yeni modele getirmek için zamanında hükümet onayını almayı umuyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz. Aynısını küçükken ışıklı ayakkabımda yaşamıştım oradan biliyorum. Ayakkabıma yan bakmaktan düz yürüyemiyordum. Hava atmaktan ziyade o havayı yaşamayı tercih ederim. 7 de olsam 70 de olsam kararım değişmeyecek.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.