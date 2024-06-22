Apple, Apple Intelligence'ı Çin'e taşıyacak ortaklar arıyor

Tam Boyutta Gör Apple, Haziran 2024'teki WWDC etkinliğinde yeni yapay zeka tabanlı teknolojisini duyurduğunda, kullanıma sunma işleminin 2024'ün geri kalanında gerçekleşeceğini ve başlangıçta yalnızca ABD İngilizcesi olarak sunulacağını belirtti.

Yapay zeka destekli özelliklerin eksikliği nedeniyle Çin'deki iPhone satışları düştü

Diğer dillere yerelleştirme ve bölgesel yasal gerekliliklere uyum, Apple için zorlu bir süreç olacak ve muhtemelen uluslararası dağıtımlar 2025'in başına kadar ertelenecek. Ancak Çin, benzersiz bir dizi düzenleme engeli oluşturuyor.

Apple'ın düzenleme yolunu yumuşatmaya yardımcı olacak Çin merkezli bir ortak aradığı söyleniyor. The Wall Street Journal'a göre şirketin şu anda potansiyel ortaklar olarak arama motoru şirketi Baidu ve e-ticaret devi Alibaba Group gibi potansiyel ortaklarla görüşmelerde bulunduğu düşünülüyor.

iPhone 16 Pro serisine dört yeni kamera özelliği geliyor 15 sa. önce eklendi

Çin'deki yapay zeka teklifleriyle ilgili kısıtlamaların yanı sıra Çin verilerinin Çin sunucularında barındırılması gerekiyor. Apple, kendi Büyük Dil Modeli (LLM) ve OpenAI ortaklığının onayını almayı umuyordu ancak Çinli yetkililer, şirketin bunun yerine Çinli şirketlerin halihazırda onaylanmış LLM'lerinden birini kullanması gerektiğini belirtti.

Apple, Çinli akıllı telefon üreticileri için devlet onaylı avantajlar nedeniyle Çin pazarında da zorlanıyor. Huawei ve Xiaomi, halihazırda mevcut olan akıllı telefonlarına yapay zeka özelliklerini zaten dahil etti. Sonuç olarak, iki şirket o zamandan beri Çin'de en çok satan markalar haline geldi.

Her ne kadar Apple'ın iPhone pazar payı yüzde 18'den yüzde 16'ya düşmüş olsa da bu durum Apple'ı Çin'de üçüncü sıraya yerleştiriyor. Sonbaharda piyasaya sürülmesi beklenen yeni iPhone 16 ile Apple, yerel ortaklıklar kurmayı ve Apple Intelligence özelliklerinin en azından bir kısmını yeni modele getirmek için zamanında hükümet onayını almayı umuyor.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Anasayfa

Apple

iOS Haberleri

Apple, Apple Intelligence'ı Çin'e taşıyacak ortaklar arıyor