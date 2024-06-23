Tam Boyutta Gör iOS 18’i yüklemek istiyor ancak geliştirici beta sürüme sıcak bakmıyor musunuz? Apple, iOS 18 public betayı Temmuz ayı içinde yayınlayacağını paylaştı; net bir tarih söylemedi. Peki, iOS 18 herkese açık beta için ne kadar bekleyeceğiz?

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Apple, her sene olduğu gibi WWDC etkinliğinin ardından geliştiriciler için yeni iOS sürümünü yayınladı. iOS 18 dev beta, tüm kullanıcılar için ücretsiz ancak çok fazla hata içerdiği düşüncesiyle çoğu kullanıcı yüklemekten kaçınıyor. Bu yıl da "iOS 18 beta yüklenir mi?" sorusu çok geldi. iOS 18 özelliklerini herkesten önce deneyimlemek isteyenler için iOS 18 beta 2, 24 Haziran’da yayınlanacak. Herkese açık daha kararlı beta sürüm olarak geçen iOS 18 public betanın ise 15 Temmuz haftasında yayınlanması bekleniyor.

iOS beta yayınlanma tarihleri iOS sürümü Public beta (Herkese açık) Dev beta (Geliştiriciler için) iOS 17 12 Temmuz 2023 5 Haziran iOS 16 11 Temmuz 2022 6 Haziran iOS 15 30 Haziran 2021 7 Haziran iOS 14 9 Temmuz 2020 22 Haziran iOS 13 24 Haziran 2019 3 Haziran

iOS 18 public beta, muhtemelen iOS 18 geliştirici betasında olan özellikleri getirecek. iPhone 15 Pro modelleriyle sınırlı tutulan yapay zeka geliştirmeleri (Apple Intelligence) sonbahara kadar kullanıcılara açılmayacak.

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iOS 18 public beta ne zaman çıkacak?