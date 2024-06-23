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    iOS 18 public beta ne zaman çıkacak?

    Apple'ın iOS 18 beta 2 sürümünü önümüzdeki hafta yayınlaması bekleniyor. Bazı kullanıcılar daha az hata içerdiğinden iOS 18 public betayı bekliyor. Peki, herkese açık beta ne zaman çıkacak?
    ios 18 public beta ne zaman çıkacak Tam Boyutta Gör
    iOS 18’i yüklemek istiyor ancak geliştirici beta sürüme sıcak bakmıyor musunuz? Apple, iOS 18 public betayı Temmuz ayı içinde yayınlayacağını paylaştı; net bir tarih söylemedi. Peki, iOS 18 herkese açık beta için ne kadar bekleyeceğiz?

    Apple, her sene olduğu gibi WWDC etkinliğinin ardından geliştiriciler için yeni iOS sürümünü yayınladı. iOS 18 dev beta, tüm kullanıcılar için ücretsiz ancak çok fazla hata içerdiği düşüncesiyle çoğu kullanıcı yüklemekten kaçınıyor. Bu yıl da "iOS 18 beta yüklenir mi?" sorusu çok geldi. iOS 18 özelliklerini herkesten önce deneyimlemek isteyenler için iOS 18 beta 2, 24 Haziran’da yayınlanacak. Herkese açık daha kararlı beta sürüm olarak geçen iOS 18 public betanın ise 15 Temmuz haftasında yayınlanması bekleniyor.

    iOS beta yayınlanma tarihleri
    iOS sürümü Public beta (Herkese açık) Dev beta (Geliştiriciler için)
    iOS 17 12 Temmuz 2023 5 Haziran
    iOS 16 11 Temmuz 2022 6 Haziran
    iOS 15 30 Haziran 2021 7 Haziran
    iOS 14 9 Temmuz 2020 22 Haziran
    iOS 13 24 Haziran 2019 3 Haziran

    iOS 18 public beta, muhtemelen iOS 18 geliştirici betasında olan özellikleri getirecek. iPhone 15 Pro modelleriyle sınırlı tutulan yapay zeka geliştirmeleri (Apple Intelligence) sonbahara kadar kullanıcılara açılmayacak.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    Exadious 3 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    E
    E_Y_B_H_P_T 3 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz. Aynısını küçükken ışıklı ayakkabımda yaşamıştım oradan biliyorum. Ayakkabıma yan bakmaktan düz yürüyemiyordum. Hava atmaktan ziyade o havayı yaşamayı tercih ederim. 7 de olsam 70 de olsam kararım değişmeyecek.

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    emrahmt 4 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]

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    garez41 5 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

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    Rindaman 5 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 6 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 7 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 7 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 8 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 9 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 9 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 9 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 10 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 10 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 10 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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