iOS 18 public beta ne zaman çıkacak?

Apple, her sene olduğu gibi WWDC etkinliğinin ardından geliştiriciler için yeni iOS sürümünü yayınladı. iOS 18 dev beta, tüm kullanıcılar için ücretsiz ancak çok fazla hata içerdiği düşüncesiyle çoğu kullanıcı yüklemekten kaçınıyor. Bu yıl da "iOS 18 beta yüklenir mi?" sorusu çok geldi. iOS 18 özelliklerini herkesten önce deneyimlemek isteyenler için iOS 18 beta 2, 24 Haziran’da yayınlanacak. Herkese açık daha kararlı beta sürüm olarak geçen iOS 18 public betanın ise 15 Temmuz haftasında yayınlanması bekleniyor.
|iOS sürümü
|Public beta (Herkese açık)
|Dev beta (Geliştiriciler için)
|iOS 17
|12 Temmuz 2023
|5 Haziran
|iOS 16
|11 Temmuz 2022
|6 Haziran
|iOS 15
|30 Haziran 2021
|7 Haziran
|iOS 14
|9 Temmuz 2020
|22 Haziran
|iOS 13
|24 Haziran 2019
|3 Haziran
iOS 18 public beta, muhtemelen iOS 18 geliştirici betasında olan özellikleri getirecek. iPhone 15 Pro modelleriyle sınırlı tutulan yapay zeka geliştirmeleri (Apple Intelligence) sonbahara kadar kullanıcılara açılmayacak.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz. Aynısını küçükken ışıklı ayakkabımda yaşamıştım oradan biliyorum. Ayakkabıma yan bakmaktan düz yürüyemiyordum. Hava atmaktan ziyade o havayı yaşamayı tercih ederim. 7 de olsam 70 de olsam kararım değişmeyecek.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.