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    Apple, iPad ve HomePod'u tek cihazda birleştirecek bir ürün hazırlıyor

    Apple mühendisleri şu anda akıllı ev kategorisi için dört yeni cihaz üzerinde çalışıyor. Bloomberg'e göre geliştirilen ürünler arasında iPad ve HomePod'u birleştirecek bir cihaz da var.
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    Apple, iPad ve HomePod'u tek cihazda birleştirme planı yapıyor
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    Apple, tablet ve dizüstü bilgisayar pazarından akıllı telefon segmentine kadar birçok alanda öncü şirketlerden biri konumunda. Ancak firmanın şu ana kadar akıllı ev cihazları kategorisinde kayda değer bir başarı kaydettiği söylenemez.

    Apple akıllı ev cihazları yelpazesini genişletmek için aktif olarak çalışıyor. Bloomberg editörü Mark Gurman'a göre şirket bu alandaki ürün sayısını önümüzdeki iki yıl içinde önemli ölçüde artıracak. Dört yeni akıllı ev cihazının yolda olduğu bildiriliyor.

    Apple, iPad ve HomePod'u tek cihazda birleştirme planı yapıyor
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    iPad ve HomePod melezi geliyor

    Listede hem yeni HomePod hem de güncellenmiş HomePod mini modelleri mevcut. Ayrıca tamamen yeni iki ürün daha bekleniyor. Gurman, bunlardan birinin iPad ile akıllı hoparlörü birleştirecek bir mutfak aksesuarı olacağını söylüyor. Muhtemelen akıllı ekran türü bir cihazdan bahsediyoruz.

    Diğeri ise Apple TV, FaceTime kamera ve HomePod'u tek cihazda bir araya getirecek bir ürün olacak. Gurman bu iki akıllı ev ürününden en az birinin 2023'ün sonunda veya 2024'ün başlarında piyasaya sürüleceğine inanıyor.

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    Manchester City'den akıllı atkı

    K
    kutay ama kendınde degıl 1 gün önce

    olm adamlar bok gıbı telefon yapar bu sefer kulaklık yapıyo level atlamıs beyler :D

    Profil resmi
    Sonic.Storm 5 gün önce

    Nabız ölçen atkı. Büyük icat 😄

    B
    byomertaha 1 hafta önce

    Çok güzel yaw

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