Apple, iPhone 12'nin lansman tarihini yanlışlıkla açıklamış olabilir

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Apple'ın resmi YouTube kanalında önümüzdeki ay gerçekleştirilmesi planlanan bir canlı yayın etkinliği listelendi. Görünüşe bakılırsa şirket söz konusu etkinlik kapsamında yeni akıllı telefonlarını tanıtacak.

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Yayının duyurusu, Apple kanalındaki videolar listeside "TEST" başlığıyla yer aldı. Planlanan etkinlik, listeden anında kaldırsa da kullanıcılar çoktan ekran görüntüsünü almayı başarmışlardı.

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iPhone 12 ne zaman çıkacak?

Lansman 10 Eylül tarihinde yapılacak gibi görünüyor. Hatırlayacağınız üzere iPhone 11 de 10 Eylül 2019'da tanıtılmıştı. Apple'ın etkinlik kapsamında iPhone 12, Apple Watch 6 ve yeni iPad gibi merakla beklenen ürünlerini sahneye çıkarması bekleniyor.

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Asıl soru yeni iPhone modellerinin ne zaman satışa sunulacağı. Şirket iPhone 12 serisinin birkaç hafta gecikmeli olarak piyasaya sürüleceğini resmen açıklamıştı. Yani gidişata bakılırsa lansman ile çıkış tarihi arasında bir ay gibi bir süre olacak.

https://www.imore.com/apple-might-have-just-leaked-its-iphone-12-event-september-10

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