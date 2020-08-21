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    Apple, iPhone 12'nin lansman tarihini yanlışlıkla açıklamış olabilir

    Yeni nesil iPhone'ların ne zaman tanıtılacağı henüz resmi olarak açıklanmadı. Apple'ın YouTube kanalında planlanan canlı yayın etkinliği iPhone 12'nin önümüzdeki ay duyurulacağını gösteriyor.
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    Onur Seven
    Haber Editörü
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    Apple, iPhone 12'nin lansman tarihini yanlışlıkla açıklamış olabilir
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    Apple'ın resmi YouTube kanalında önümüzdeki ay gerçekleştirilmesi planlanan bir canlı yayın etkinliği listelendi. Görünüşe bakılırsa şirket söz konusu etkinlik kapsamında yeni akıllı telefonlarını tanıtacak.

    İlginizi Çekebilir Avatar Apple'ın sonbahar etkinliğinin tarihi ve tanıtılacak yeni ürünlerin listesi sızdırıldı

    Ayrıca Bkz. "Samsung, 7.000 mAh bataryalı telefon çıkarmaya hazırlanıyor"

    Yayının duyurusu, Apple kanalındaki videolar listeside "TEST" başlığıyla yer aldı. Planlanan etkinlik, listeden anında kaldırsa da kullanıcılar çoktan ekran görüntüsünü almayı başarmışlardı.

    Apple, iPhone 12'nin lansman tarihini yanlışlıkla açıklamış olabilir
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    iPhone 12 ne zaman çıkacak?

    Lansman 10 Eylül tarihinde yapılacak gibi görünüyor. Hatırlayacağınız üzere iPhone 11 de 10 Eylül 2019'da tanıtılmıştı. Apple'ın etkinlik kapsamında iPhone 12, Apple Watch 6 ve yeni iPad gibi merakla beklenen ürünlerini sahneye çıkarması bekleniyor.

    Apple, iPhone 12'nin lansman tarihini yanlışlıkla açıklamış olabilir
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    Asıl soru yeni iPhone modellerinin ne zaman satışa sunulacağı. Şirket iPhone 12 serisinin birkaç hafta gecikmeli olarak piyasaya sürüleceğini resmen açıklamıştı. Yani gidişata bakılırsa lansman ile çıkış tarihi arasında bir ay gibi bir süre olacak.



    https://www.imore.com/apple-might-have-just-leaked-its-iphone-12-event-september-10 Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    Yorumlar (4) Yorum Yaz Forumda Gör
    omer1739 (ömer er) 5 sa.
    Bende 36 yaşındayım sadece 3 serisi kullanmadım şimdi 6s var tam 5 yıllık sadece pil öldü kendim değiştirdim hala canavar gibi bide nokta çizik yok
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    Erasmus78 (Yalçın BAHADIR) 7 sa.
    Ben iPhone'dan çok sabırsızlıkla ilk ARM işlemcili Macbook lansmanını bekliyorum.
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    Holk (Holk Holk) 7 sa.
    5.4'' iPhone 12 gelirse ve bu telefon söylenen gibi iPhone 6-7-8 kasa grubu telefonlarla aynı boyutta olacaksa,hem kompakt,hemde çok hızlı preimium bir telefon olacak. Umarım fiyatı da uçuk olmazda alırım...
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    V4LKyR 9 sa.
    Hemen alak
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    pepe7115 (ahmet yalçın) 8 sa. V4LKyR
    aynen çıkınca alacağım ve son telefonum olacak
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