Samsung, 7.000 mAh bataryalı telefon çıkarmaya hazırlanıyor

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Samsung'un piyasaya sürmeye hazırlandığı Galaxy M51'in teknik özellikleri ortaya çıktı. Akıllı telefonun en can alıcı özelliği 7.000 mAh'lik devasa bataryası olacak. Cihazdaki pil 25 watt hızlı şarjı destekleyecek.

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Galaxy M51'in tasarımını açığa çıkaran görseller yayınlandı. Akıllı telefon oldukça büyük bataryaya sahip olmasına rağmen aşırı kalın görünmüyor. Buna ek olarak 6.67 inç AMOLED ekran taşıyacağını ve 64 megapiksel ana sensör içeren dörtlü kamera sistemiyle piyasaya sürüleceğini belirtelim.

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Önümüzdeki ay satışa çıkacak

Mysmartprice internet sitesinin elde ettiği bilgilere göre cihaz Snapdragon 730 yonga seti, 8 GB RAM ve Android 10 işletim sistemiye gelecek. Galaxy M51'in Eylül ayında satışa çıkması bekleniyor. Kesin lansman tarihi konusunda ise henüz bir bilgi yok.

https://www.mysmartprice.com/gear/samsung-galaxy-m51-specifications-leaked-7000mah-battery-snapdragon-730-soc-tipped

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