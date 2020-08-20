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    Samsung, 7.000 mAh bataryalı telefon çıkarmaya hazırlanıyor

    Güney Koreli teknoloji devi Samsung çok yakında devasa bataryayla donatılmış yeni bir akıllı telefon çıkaracak. Galaxy M51 ismiyle piyasada boy gösterecek cihazın detayları ortaya çıktı.
    1 gün
    1,9b
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    Onur Seven
    Haber Editörü
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    Samsung, 7.000 mAh bataryalı telefon çıkarmaya hazırlanıyor
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    Samsung'un piyasaya sürmeye hazırlandığı Galaxy M51'in teknik özellikleri ortaya çıktı. Akıllı telefonun en can alıcı özelliği 7.000 mAh'lik devasa bataryası olacak. Cihazdaki pil 25 watt hızlı şarjı destekleyecek.

    Ayrıca Bkz. "Ekran altı kameralı ilk telefon nasıl görünecek? İşte cevabı"

    Galaxy M51'in tasarımını açığa çıkaran görseller yayınlandı. Akıllı telefon oldukça büyük bataryaya sahip olmasına rağmen aşırı kalın görünmüyor. Buna ek olarak 6.67 inç AMOLED ekran taşıyacağını ve 64 megapiksel ana sensör içeren dörtlü kamera sistemiyle piyasaya sürüleceğini belirtelim.

    Samsung, 7.000 mAh bataryalı telefon çıkarmaya hazırlanıyor
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    Önümüzdeki ay satışa çıkacak

    Mysmartprice internet sitesinin elde ettiği bilgilere göre cihaz Snapdragon 730 yonga seti, 8 GB RAM ve Android 10 işletim sistemiye gelecek. Galaxy M51'in Eylül ayında satışa çıkması bekleniyor. Kesin lansman tarihi konusunda ise henüz bir bilgi yok.



    https://www.mysmartprice.com/gear/samsung-galaxy-m51-specifications-leaked-7000mah-battery-snapdragon-730-soc-tipped Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    En Beğenilen Yorumlar Tümünü Genişlet Yorum Yaz
    Spider_hip (Doğan Eray) 1 gün (düzenlendi) en beğenilen bjkyener
    Mah'tan mah'a fark olabilir belki tamam ama Iphone SE(2020) nin de kusura bakmayın ama tuşlu telefon çağından kalma çözünürlüğü var şaka gibi.1334 x 750 piksel nedir. S20+ dediğiniz telefonun 3200 x 1440 (Quad HD+) babalar gibi çözünürlüğü var. Yani kat be kat şarj yemesi çok çok normal. Tasarruf modunda bile iphone'un ki kadar düşük çözünürlüğe düşemiyor. Yani bu çok fark ettiriyor. linea ile lamborgini kıyaslamak gibi. linea tabi ki daha az yakacak.
    Mah'tan mah'a fark olabilir belki tamam ama Iphone SE(2020) nin de kusura bakmayın ama tuşlu telefon çağından kalma çözünürlüğü var şaka gibi.1334 x 750 piksel ...
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    2 Yanıt Yanıtla +9
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    alprkrkmz (alper korkmaz) 1 gün (düzenlendi) msatic
    Haberi okusaydın Exynos değil de Snapdragon ile geleceğini görürdün. Okumayınca böyle boş yorumlar normal.
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    Ashandle (Oğuzhan Cihangir) 1 gün
    Samsung popoda patlayan Note 7'yi çabuk unuttu sanırım :D
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    Yorumlar (13) Yorum Yaz Forumda Gör
    aycibin (Yalım Dilmen) 9 sa.
    giriş ve orta seviye telefonların işlemcileri zaten düşük güçte ve az şarj tüketiyor.asıl büyük bataryaya amiral gemilerinde ihtiyaç var.neden tersten işliyor anlamıyorum.
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    astegon (astegon CF) 10 sa.
    Umarım Exynos'u tercih etmez EMEA için.Amoled ekran, büyük belki ama olsun, SD SoC ve 7000 mAh pil. İyi bir cihaz olmuş.Uzun gidecektir şarjı da.
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    Nikki Sixx (Koray Topcu) 13 sa.
    Amacım tartışma yaratmak değil fakat bunları yazmadan da duramayacağım. DH'ye takılan, yani az-çok teknoloji ile ilgilendiğini düşündüğüm iPhone kullanıcıları bile neler yazıyor. Hayret ediyorum. Sizler bile böyleyken; diğer iPhone kullanıcılarını siz düşünün. Size 2016 yılında bir örnek vereyim. 2016 yılında HTC 10 piyasaya sürüldü. Benim için kulaklık performansı en önemli şey, bu yüzden de HTC 10 aldım. O dönem bu cihaza 3.000 TL verdim. Mağazadaki reyon görevlisi kadın, "Bu kadar para veriyorsunuz, bari iPhone 6S alın." dedi. Ezbere konuşuyor tabii, bir şey bildiğinden değil. Yine aynı yıl, üniversite kantininde müzik dinliyorum. Sınıftan bir arkadaş geldi, "Telefonu mu değiştirdin?" dedi. "Evet." deyince, markasını falan sordu. "HTC 10" dedim, "O ne be?" dedi. "Kaça aldın?" diye sordu, "3.000 TL." dedim. "Manyak mısın ya? Bu markaya bu para verilir mi?" diye isyan etti. HTC'yi bilmiyor ama HTC'ye bu paranın verilmeyeğini biliyor. Beyni yok, fikri var. Kendisi iPhone 6 kullanıyordu. Takriben bir sene önce almıştı. Yanından şarj aleti eksik olmazdı, diğer tüm iPhone kullananlar arkadaşlarım gibi. Ses performansı için HTC 10'u tercih ettiğimi söylediğimde, "Sanki iPhone'lar kadar iyi mi olacak?" dedi. Sonra çıkarttık telefonları, taktık kulaklıkları, aynı çözünürlükte bir şarkı açtık YouTube'dan. Sonunda da hiçbir şey diyemedi tabii. Son çıkan iPhone'ların bile HTC 10 kalitesinde kulaklık performansı sunacağını sanmıyorum.
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    DPLALİ (Bomba Ölüm) 12 sa. Nikki Sixx
    Zaten bir HTC ve Sony vardı adam akıllı Android üreten onlarda çekildiler piyasadan.
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    Spider_hip (Doğan Eray) 9 sa. Nikki Sixx
    Acı bir gerçek ama iphone kullanıcısı ile telefondan konuşulmaz. Hele bir de iphone 6 kullanıyormuş. iphone 6'ya kadar mobil cihazlar için ayrı, iphonelar için ayrı web sitesi tasarlamak zorunda kalıyorduk zira 10 sene öncenin çözünürlüğünden geliyorlar. O kadar düşük çözünürlüklere sahip. Hala daha örneğin iphone SE 2020, şaka gibi çözünürlüğü var. Hayır yiğidi öldür hakkını yeme. Şayet şu 15.000TL lik iphone u olsa tamam. Kamera kalitesi falan gerçekten on numara. Ama iphone 6, SE 2020 falan varken, htc ile kıyas yapmaları falan tamamen konuyu hiç bilmeyip fan akımında kaybolmalarından. Amerika'nın en büyük talk show'larından birinde iphone fanlarıyla bu konuda dalga bile geçtiler. Sokakta iphone kullanıcılarına eski Casio saat gösterdiler, özelliklerini saydılar (saat, alarm, 2 satır ekran :D) Adamlar oooo çok iyiymiş, vaov alarmı bile var ha, çok retro duruyor, kesin alırız falan dediler. Bu Amerikanın en büyük milyonlarının izlediği talk showlarından birisi. Yani onlar bile iphone fanlarının bilgisizliği ile dalga geçtiler. Ben bir şey demiyorum. Yine söylüyorum şu son çıkan 15-16 binlik mi ne telefonu gayet iyi. Ha alır mıyım almam. Yine onu alana kadar gider fuji xt-3 artı android alırım daha avantajlı çıkarım o başka ama hani bedava denk gelse ilk kez kullanabileceğim kalitede iphone ürettiler.
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    renega (Ömer Can IŞIK) 16 sa.
    şunun yanına yada ekranına parmak izi okuyucu koyun valla tutar bak
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    msatic 1 gün (düzenlendi)
    Bir şey olmaz canavar gibi enerji tüketen Exynos işlemcisi sayesinde, 5000mAH Snapdragon işlemcili Xiaomi telefonla aynı pil performansını verir, rahat olun. Kimse işlemcisinin enerji veriminden bahsetmiyor, kötü maalesef. Üstelik ağır, kalın, hantal, tahta gibi bir telefon olacaktır. Araba gibi düşünün birisi 100km'de 7lt yakıyor, diğeri 10 lt yakıyor. Batarya yüksek olsa ne olur.
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    alprkrkmz (alper korkmaz) 1 gün msatic
    Haberi okusaydın Exynos değil de Snapdragon ile geleceğini görürdün. Okumayınca böyle boş yorumlar normal.
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    ÖzdalDoğru (özdal doğru) 1 gün
    Gerçek yaşam testlerinde göreceğiz 7000 mah pili.
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    bjkyener 1 gün (düzenlendi)
    Hayaller 7000 mah gerçekler 3000 mah performans vermesiyle kimleri kandıracaklar
    Apple iPhone SE (2020) 1821 mah note 10+ /note 20+ / s20+ / s10+ dan daha iyi pil performansı sunuyor
    Samsung 10000mah = iPhone 1821 mahhttps://www.chip.de/bestenlisten/Bestenliste-Handys--index/index/id/900/gerçek 7000 mah olsa telefon en az 1 hafta şarja takılmaz
    Realme 6i 5000 mah
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    Spider_hip (Doğan Eray) 1 gün bjkyener
    Mah'tan mah'a fark olabilir belki tamam ama Iphone SE(2020) nin de kusura bakmayın ama tuşlu telefon çağından kalma çözünürlüğü var şaka gibi.1334 x 750 piksel nedir. S20+ dediğiniz telefonun 3200 x 1440 (Quad HD+) babalar gibi çözünürlüğü var. Yani kat be kat şarj yemesi çok çok normal. Tasarruf modunda bile iphone'un ki kadar düşük çözünürlüğe düşemiyor. Yani bu çok fark ettiriyor. linea ile lamborgini kıyaslamak gibi. linea tabi ki daha az yakacak.
    2 Yanıt Yanıtla +9
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    interwap (Volkan ) 1 gün (düzenlendi)
    mAh çokta önemli olmadığını gördük. Realme 6i 5000 mAh batarya ile batarya performansında pek çok modelin (5000-6000 mAh) önünde duruyor.
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    teknokaptan (Erhan Kaptan) 1 gün
    Yorum yazip hemen cikiyorum! Sen istedigim kadar batarya Koy bir Apple pili kadar uzun kullanim sunamayacaksin
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    renega (Ömer Can IŞIK) 15 sa. teknokaptan
    birkere olsun m serisi samsung kullan öyle konuş kardeş
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    okancukur 1 gün
    M51S'de çıkar M52 çıkar buda böyle devam edecek anlaşılan bir tane adam gibi telefon yapmayın siz
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    1901 kez okundu.
    13 kişi, toplam 13 yorum yazdı.

    HABERİN ETİKETLERİ
    samsung, Galaxy M51 ve
    4 etiket daha 7000 mah pil batarya Mobil Teknolojiler
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